消暑降溫不用開冷氣　日本實測零成本降溫大法　30分鐘室溫急降4°C

天氣持續炎熱，大家為了消暑降溫都出盡渾身解數，不過經常開冷氣的確很「嘥電」，收到電費單一定非常「肉赤」。最近有日本有測試發現，只要用兩樽已結冰的冰水和一部風扇，只需30分鐘即可令室溫降低4°C。若想在室內不開冷氣，亦能達到快速降溫效果，不妨一試！

零成本降溫大法。（Hint-Pot）

降溫大法：兩支冰水配風扇

日本健康生活網站「Hint-Pot」進行了一項實驗，在沒有開窗及開冷氣的房間中，將兩個雪到已結冰的水樽，放在一個膠盒上，並在底部鋪墊一條毛巾，只需30分鐘，房間的溫度便降低了4°C。其後再用風扇吹向冰水，氣溫再稍降0.6°C。

只需兩樽冰水，一部風扇。（Hint-Pot）

實測過程的溫度及濕度變化如下：

實驗開始：房間溫度28.4°C，濕度61%。

房間溫度28.4°C。（Hint-Pot）

10分鐘後：溫度下降至27.6°C，濕度57%，體感涼爽。

溫度下降至27.6°C，濕度57%。（Hint-Pot）

30分鐘後：水樽開始有較多水珠滴下，房間溫度降至24.8°C，濕度則升高至64%。

30分鐘後，房間溫度降至24.8°C。（Hint-Pot）

1小時後：由於溫濕度均無變化，於是開始用風扇吹向冰水，以製造氣流，溫度稍降至24.2°C，濕度小幅升至66%。

用風扇吹向冰水，度稍降至24.2°C。（Hint-Pot）

3小時後：濕度無變化，溫度則回升2°C。水樽表面已佈滿水珠，其中一樽的冰塊完全融化。

3小時後，溫度回升了2°C（Hint-Pot）

5小時後：兩個水樽內冰塊完全融化，房間溫度回升至27.5°C，濕度也升至72%。

5小時後，溫度回升至27.5°C。（Hint-Pot）

10分鐘已見效

結果顯示，冰水放在室內10分鐘，已可降低房間的溫度及濕度，其後濕度維持在60%左右，再無繼續下降，而溫度在一定的時間內降溫，亦可明顯感受到體感差異。雖然此方法會根據室內溫度與空間大小，而出現不同效果，但只需10分鐘便有效果，若想快速降溫的話，可以一試。

只需10分鐘便有效果，若想快速降溫去濕的話，可以一試。（freepik）

（全文完）

常見問題

問：如何不開冷氣亦能快速降溫？

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問：這個方法多久才見效？

答：測試顯示，冰水放在室內10分鐘，已可降低房間的.. 👉🏻詳情按此