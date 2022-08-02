迪士尼探索家度假酒店優惠｜2日1晚最平$276！可2大2小入住｜附買特價入場門票方法

迪士尼探索家度假酒店推出突發搶購！8月2至4日期間訂購指定客房，限量送禮物加零食包，一晚住宿連稅只需$1,186！2大2小入住人均$296起，用指定信用卡訂房更平，人均$276.5起一晚。不要猶疑，即睇優惠！
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超抵優惠價！迪士尼探索家度假酒店
酒店以探險精神為設計主題，讓住客進入一個充滿新奇發現和異國文化的領域。
入住豪華客房優惠最多！不但可獲贈限量版迪士尼環保袋，還有零食禮包送！兩大兩小入住一晚$1,186（連稅$1,305），人均約$296起，以暑假檔期的房價來說非常超值！
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海景客房享受臨海景致，兩大兩小入住一晚$1,244（連稅$1,369），人均約$311起
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標準客房兩大兩小入住一晚，震撼優惠房價$998起（連稅$1,098），人均只需$249起！
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以上睡床方面都是兩張雙人大床，適合有兩位小朋友的一家四口入住。
可入住時間: 8月7日至9月30日。
用中國銀行信用卡優惠 再減$200
中銀 Chill Card、中銀淘寶 World 萬事達卡：
訂購預付房型酒店，滿HK$1,000 減 HK$200 、滿HK$2,000減HK$400 (結帳立減)
每週三使用MasterCard萬事達卡預定酒店：
滿HK$1,000減HK$100
以兩大兩小入住計算，用以上指定信用卡折後人均$276.5起一晚！
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教你買特價入場門票
除了住宿有優惠，購買迪士尼樂園入場門票一樣有！由即日起至9月28日，一連14個星期三入場，迪士尼樂園成人門票低至$500！持有 Citi 信用卡，付款前輸入優惠碼【CITIJUN50】額外仲有$50折扣，即係只需 $450即可入園！另外更有同行優惠， 2人同行：$940、3人同行：$1,371、4人同行：$1,760。
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註：預訂房間價格會因房間供應數量而浮動，房價以預訂當刻為準。
地址：香港迪士尼樂園度假區 香港, 大嶼山
電話：3510 2000
（全文完）
常見問題
問：從迪士尼探索家度假酒店步行至迪欣湖需時多久？
答：經神奇道，約需15至20分鐘👉詳情
問：從香港迪士尼樂園酒店步行至迪欣湖需時多久？
答：約需20至30分鐘👉詳情
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