韓國首爾5間新酒店2022｜超近弘大、明洞、新沙商圈　客房設私人泳池　最平$450｜附交通方法

2022首爾5間新酒店｜疫情之下雖然我們未能外出旅遊，但其實多個旅遊熱點都不斷有新旅遊設施開幕。《有線生活》為大家介紹5間2022年韓國首爾最新開業的住宿，有平價民宿、有主題樂園酒店，更有房內設私人泳池和風呂的高級酒店。快快Bookmark這5間新酒店，日後再到首爾住過夠。

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AC Hotel屬於Marriott集團旗下新開的酒店。（AC Hotel 官網）

【1】AC Hotel by Marriott Seoul Gangnam

位於江南區的AC Hotel （AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남），是屬於Marriott集團旗下的酒店。從驛三站出去，步行2分鐘即達。酒店設高級雙床房、尊貴客房等7種不同客房，每間客房都有超大玻璃窗可以飽覽首爾靚景，房價格由970至3000不等。入住高級雙床房，會員價為162,288韓元（約973港元），非會員則為165,600韓元（約993港元）。

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尊貴泳池套房的露台享有私人泳池，適合港人打卡！（AC Hotel 官網）

酒店的屋頂酒吧可飽覽首爾靚景。（AC Hotel 官網）

酒店亦設有桑拿。（AC Hotel 官網）

AC Hotel最吸引遊客之處，就是它的尊貴泳池套房（Premier Pool Suite）。每間客房面積22平方米，包含1張雙人大床，露台更享有私人泳池，非常打卡able！尊貴泳池套房會員價最平每晚售495,880韓元（約2980港元），非會員則是506,000韓元（約3035港元）。此外，酒店亦設有健身中心、桑拿、和屋頂酒吧。

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AC Hotel Marriott Seoul Gangnam （AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 德黑蘭路25街 10｜서울시 강남구 테헤란로25길 10

交通：2號線 驛三站 6號出口

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首爾江南沃科酒店位於江南區新沙，步行約7至10分鐘便可到達江南商圈。（Voco Seoul Gangnam官網）

【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）

同樣位於江南區的首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam） ，2022年4月24日於新沙全新開業，從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。酒店設有12款房型，最普通的房型Single Bed Deluxe，含早餐價格為219,000韓元（1313港元）。如果你喜歡浸浴的話，可以選擇Premier One King Bed with Hinoki的房型。

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Suite Luxury Bath View房型備有一個白色圓形浴缸。（Voco Seoul Gangnam官網）

Premier One King Bed with Hinoki的房型，浴室設有一個日式風呂。（Voco Seoul Gangnam官網）

房間面積30平方米，其中每間客房的浴室，除了有一個站立式浴間外，同時設有一個日式風呂，大家可以一邊飲酒吃小食，一邊浸浴。另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型，43平方米的房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸，含早餐價格為419,000韓元（2512港元）。

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Voco Seoul Gangnam（보코 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 島山大路 144｜서울 강남구 도산대로 144

交通：3號線 新沙站 1號出口

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優洛旅館（Yolo Guest House）的外觀。（Yolo Guest House官網）

【3】 優洛旅館（Yolo Guest House）

2022年新開幕的優洛旅館（Yolo Guest House），地理位置對遊客來說超級方便。民宿距離明洞地鐵站只有220米，大約3分鐘路程。而從酒店走路約7至10分鐘，便可到達明洞商圈、週邊景點還有南大門市場和N首爾塔。

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Yolo Guest House距離明洞地鐵站只有220米，大約3分鐘路程。（Yolo Guest House官網）

優洛旅館的部分房間可望到N首爾塔風景。（Yolo Guest House官網）

優洛旅館的部分房間可望到N首爾塔風景，民宿頂層更設有開放式平台可供住客欣賞首爾美景。最大的家庭房間能容納4人，一般有一張和一張上下格床，每天亦附送簡單美式早餐。由於優洛旅館是一家民宿，價錢比大型酒店相對便宜，房價最平三人房價格75000韓元起（約450港元），適合享受窮遊的你！

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Yolo Guest House（욜로 게스트하우스）

地址：首爾市 中區 退溪路20號 나街2-8 ｜서울시 중구 퇴계로20나길 2-8

交通：4號線 明洞站 3號出口

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首爾麻浦魯內酒店位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

【4】 首爾麻浦魯內飯酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

2022年3月25日開幕的首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo），位於地鐵5號麻浦線和機場線孔德站之間，從麻浦地鐵站走路5分鐘，或孔德站走6分鐘均可到達酒店。而且孔德站連接住地鐵5號、6號線、京義中史以及機場線，要到哪裡都很方便，而且坐一個站就可到達旅遊熱點弘大。

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酒店坐一個站就可到達旅遊熱點弘大。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

酒店每間房均設有浴缸。（Roynet Hotel Seoul Mapo官網）

酒店設有標準雙人房、高級雙人房等11款房型，每間房均設有浴缸。標準雙人房（Standard Double Room）面積24平方米，含一張雙人床，房價未連稅最平116,348韓元（約701港元）一晚。

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Roynet Hotel Seoul Mapo（로이넷호텔 서울 마포）

地址：首爾市 麻浦區 麻浦大路 67 ｜서울 마포구 마포대로 67

交通：5號線 麻浦站 2號出口 ／孔德站 1號出口

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韓國Legoland位於首爾近郊地區江原道春川。（Legoland Hotel官網）

【5】Legoland Hotel

位於首爾近郊地區江原道春川的韓國Legoland（樂高樂園），於2022年5月開幕。而在樂園正門附近就是剛開幕不久的Legoland Hotel。酒店一共提供154間色彩的繽紛客房，設有4種不同主題房間，包括王國、樂高好友、忍者和海盜主題。每種主題都有分成普通和園景房，而每間客房內有1張雙人床和1張碌架床，最多可住5人。

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Legoland Hotel提供154間色彩的繽紛客房，設有4種不同主題房間。（Legoland Hotel官網）

一家大小可選擇含Legoland樂園2日門票的房間。（Legoland Hotel官網）

普通主題房含早餐價格為每晚660,000韓元（約3958港元），而早餐加Legoland樂園2日門票，則是769,100韓元（約4612港元）。主題園景房含早餐價格為每晚710,000韓元（約4257港元），而早餐連Legoland樂園2日門票，則是819,100韓元（約4911港元）。

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Legoland Hotel（호텔 레고랜드）

地址：江原道 春川市 下中島街 128｜강원도 춘천시 하중도길 128

交通：地鐵京川線 春川站 1號出口轉乘免費接駁車（每45分鐘一班）／ 2號出口乘坐計程車前往，車程約 10分鐘。

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（全文完）