一線搜查｜葵涌公園預計2024啟用　全港最大公園為何荒廢30年？

好多香港人都未必知道，全港最大公園不是大埔海濱公園（約22公頃），也不是港島維多利亞公園（約19公頃），而是佔地27公頃的葵涌公園。免費電視77台節目《一線搜查》報道，葵涌公園正進行第一期工程，2024年就會有一個寵物共享公園可供使用，對街坊來說是喜訊，為何有團體卻感到擔心？原本葵涌公園應於1992年開放使用，為何會荒廢至今近30年？即睇下文。

葵涌公園是全港面積最大公園。（開電視節目《一線搜查》截圖）

前身為醉酒灣堆填區

由於荒廢了數十年，加上被大樹和鐵絲網分隔，《一線搜查》採訪隊去到葵涌公園附近訪問街坊，大部份人都誤以為「中葵涌公園」即是葵涌公園，完全不知道附近有一個大面積公園被荒廢。其實，葵涌公園前身是醉酒灣堆填區，至1979年堆填區關閉，當時已計劃改建成葵涌公園。

葵涌公園前身是醉酒灣堆填區。（開電視節目《一線搜查》截圖）

1992年因沼氣荒廢

葵涌公園原計劃1992年落成啟用，然而由於發現有沼氣問題而剎停。至2000年時，環保署完成清除沼氣工程，將公園交回康文署。拖到2003年，當年的民政事務局指，公園原有設施已殘舊需要修復，但又由於資源緊絀而擱置。再拖到2008年，政府打算動用區議會小型工程計劃撥款去重啟葵涌公園，但區議會認為應由政府撥款，因此又告吹。

葵涌公園部份用地多年前批給香港板球總會使用。（開電視節目《一線搜查》截圖）

2017年《施政報告》提及現曙光

來到2013年，審計署批康文署應盡快發展葵涌公園，同年康文署提出發展計劃，包括於公園範圍興建板球場、足球場、高爾夫球訓練場等多項設施。不過，翌年建築署指該處無法興建高爾夫球訓練場，葵涌公園啟用計劃再度停頓。到了2017年，《施政報告》將葵涌公園納入體育及康樂設施5年計劃，葵涌公園啟用終見曙光。 2021年立法會通過3.18億元撥款，發展葵涌公園當中3公頃用地，興建寵物共享公園、多用途大草坪、緩跑徑、步行徑、園景花園等設施，現時已開始施工，預計2024年第二季完工。

葵涌公園荒廢期間，環保署曾將當中兩幅土地，分別批給中國香港單車聯會與香港板球總會營運。（開電視節目《一線搜查》截圖）

板球總會憂被收回用地

葵涌公園第一期工程終於啟動，街坊固然高興，但有團體則感到擔心。原來葵涌公園荒廢期間，環保署分別於2008年和2016年，將當中兩幅土地分別批給中國香港單車聯會與香港板球總會營運。香港板球總會板球發展經理黃家謙表示，該幅土地既沒電力供應，又沒有洗手間設施，但由於一地難求，該會一直使用該土地來舉辦次級聯賽和學界聯賽。「如果冇咗呢個球場，啲聯賽都唔知邊度打。所以我話你聽一啲都唔擔心，一定係假。」黃家謙擔心隨著葵涌公園逐步發展，該幅土地使用權可能會被收回，希望屆時當局能與總會商討另覓用地作球場使用。

為公園整體規劃發展，葵青區議會前主席周奕希認為應收回兩幅土地。（開電視節目《一線搜查》截圖）

事實上，為更好地規劃葵涌公園發展，有地區人士認為應收回兩幅土地。葵青區議會前主席周奕希表示，板球場位於整個公園中心點，而且是一幅大草地，應該是公園發展重心。而另一幅小輪車車場使用率小，亦應收回作公園整發展之用。康文署回覆《一線搜查》時表示，考慮公園第二期發展計劃時，會評估不同方面因素和徵詢不同意見，暫未有計劃收回兩幅土地。

街坊表示，良景邨後山該個排水口，長年都有人洗衫。（開電視節目《一線搜查》截圖）

後山洗衫特別潔白？

屯門有一班大叔大嬸，竟然不辭勞苦，每日帶同衣物進入屯門良景邨後山的一個排水口河道洗衫晾衫，有位大叔受訪時更說，用山水洗衫特別潔白！該處其實是政府土地，不可擅進，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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