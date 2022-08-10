消費券第二期｜尖沙咀酒店自助餐10大優惠　買一送一！最平$174望海歎佛跳牆＋龍蝦＋生蠔

消費券第二期已經派發，不如找間抵食酒店吃自助餐。說到香港最方便及最多自助餐選擇的地點，必定是尖沙咀！供應自助餐的酒店由3星級至5星級都有，美食方面更包籮東南亞及歐洲各地美食，任君選擇！以下10間推介當中，尖沙咀的馬哥孛羅咖啡廳推出了買一送一超抵優惠，人均$174享豐盛自助午餐！其餘的酒店餐廳亦有折扣優惠，即選一間與親朋好友歎一歎！

及多款冰鎮海鮮 | 圖片來源：Three on Canton

【尖沙咀自助餐1】馬哥孛羅香港酒店｜自助午餐限時買一送一

尖沙咀馬哥孛羅咖啡廳自助午餐， 8 月 11 日晚上 10 點於 Trip.com 有買一送一優惠，今次優惠必需用 MasterCard 付款，原價 HK$694 兩位，快閃價 HK$347 兩位，人均$174！

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餐廳供應各國特色佳餚，包括即切刺身、壽司、沙律及多款冰鎮海鮮如青口、翡翠螺及凍蝦等。餐廳亦設即席烹調美食專檯，例如各式粉麵及自助午餐供應的龍蝦意大利粉。每位賓客於自助午餐時段可無限添飲果汁。

另設「晚餐自助餐」

供應時間：6:30pm-10pm（所有日子）

收費（每位）：成人$595 / 兒童(3-11歲) $360 / 長者(60歲以上) $546

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地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

享維港美景 | 圖片來源：馬哥孛羅香港酒店

【尖沙咀自助餐2】太子酒店SAVVY｜$227/位歎半自助馬拉菜

半自助午餐食客可品嚐各式冷盤及精選海鮮，全部皆由餐廳總廚吳冠龍Derek率領的廚師團隊精心炮製，美食包括：馬來西亞炸雞配脆蝦片及炸雞蛋、傳統的家鄉馬拉菜、風味炸雞搭配沾上參巴辣椒醬的炸雞蛋、色彩繽紛的脆蝦片、椰醬飯、經典地道印度咖哩套餐、新鮮出爐的烤餅、紐倫堡香腸等等。

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各式冷盤及精選海鮮 | 圖片來源：太子酒店

SAVVY半自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至五）

收費（每位）：成人$227 / 兒童(3-11歲) $173

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SAVVY 週末自助早午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人$483 / 兒童(3-11歲) $339

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地址：九龍尖沙咀廣東道23號海港城

甜點亦吸引 | 圖片來源：太子酒店

【尖沙咀自助餐3】香港朗廷酒店｜自助晚餐4小時任食海鮮拼盤

「亞洲主題自助午餐」於8月8 日載譽回歸：設嶄新的「兒童自助餐飲專區」自助午餐2小時任食精選推介：時令新鮮生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛肉、三峇烤魚、馬拉炒蜆等等。每位饗客於自助午餐入座時可享冰鎮海鮮盛宴一客，包括時令即開生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠海螺、鳳尾蝦及加拿大青口

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「亞洲主題自助午餐」 | 圖片來源：香港朗廷酒店

「亞洲主題自助午餐」

供應時間：11:45am – 13:45pm、12pm-14:30pm（所有日子）

收費（每位）：成人$369 / 兒童(5-11歲) $255

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自助晚餐

美食推介：時令海鮮拼盤新鮮生蠔、熟龍蝦、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、佛跳牆、花膠扒時蔬、燒牛扒、香煎鴨肝等，多款美食不能盡錄。

供應時間：18:00pm – 22:00pm（所有日子）

收費（每位）：成人$658 / 兒童(5-11歲) $368

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地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

多款美食不能盡錄 | 圖片來源：香港朗廷酒店

【尖沙咀自助餐4】凱悅咖啡廳｜低至88折+5歲以下免費！

呈獻全新海鮮市場主題自助晚餐，讓您享受鮮味滿載的海鮮盛宴。自助晚餐供應冰鎮龍蝦尾、龍蝦鉗、自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚、龍蝦湯、現場即切原條油甘魚、避風塘炒龍蝦、地中海式油封八爪魚、香烤北海道喜之次魚及海鮮炒飯等。

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全新海鮮市場主題自助晚餐 | 圖片來源：尖沙咀凱悅咖啡廳

自助餐另提供一系列新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及壽司，客人亦可享用其他無限量供應的美食，包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製精選甜品等。

自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分（所有日子）

收費（每位）：成人$380 / 兒童(6-11歲) $190

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自助晚餐

供應時間：

（星期一至四）晚上6時至10時

（星期五至六及公眾假期前夕）晚上6時至8時或晚上8時30分至10時30分

（星期日及公眾假期）晚上6時30分至10時

收費（每位）：成人$694 / 兒童(6-11歲) $347

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地址：九龍尖沙咀河內道 18 號

無限量供應美食 | 圖片來源：尖沙咀凱悅咖啡廳

【尖沙咀自助餐5】VELO Italian Bar & Grill｜飲酒閒聊氣氛一流

店內環境氣氛不錯，不會太嘈雜。食物方面，主力當然要食凍海鮮，蟹腳、蝦、螺、青口、Cold Cut Ham、多款沙律、香煎鱈魚、Pizza Margherita、意式薄餅等等。喜歡輕食的人士必選！

供應時間：11:30pm-3pm（星期一至四）

收費（每位）：$358

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地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 1樓103號舖

喜歡輕食的人士必選 | 圖片來源：openrice

【尖沙咀自助餐6】港威酒店Three On Canton｜$370享歐陸風味海鮮

Three on Canton的自助午餐提供一系列滋味菜式，推介即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等，讓您大飽口福。

自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（所有日子）

收費（每位）：成人$370 / 兒童(3-11歲) $272

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自助晚餐

供應時間：晚上6時30分至10時 (所有日子)

收費（每位）：成人$683 / 兒童(3-12歲) $526

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地址：香港九龍海港城港威酒店3樓

多款中西熱葷 | 圖片來源：Three on Canton

【尖沙咀自助餐7】美麗華酒店 Yamm｜$369任食生蠔醉鮑魚、片皮鴨

嶄新自助午餐主題每週更新，每款主題午宴均源源不絕供應即開生蠔，新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨，為午餐味力昇華！ 嶄新京川滬味力率先登場！融合中國北京、上海及四川三地的烹調精髓，呈獻川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚都深受歡迎！

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自助午餐主題每週更新 | 圖片來源：Klook

喜越之泰自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分（所有日子）

收費（每位）：成人$369 / 兒童(3-11歲) $236

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海鮮盛宴自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分（所有日子）

收費（每位）：成人$369 / 兒童(3-11歲) $236

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地址：Mira Place, 彌敦道118-130號

甜品區令人興趣 | 圖片來源：The Mira

【尖沙咀自助餐8】唯港薈酒店Hotel ICON｜2.5小時食法國優質生蠔

備受歡迎的人氣自助餐廳The Market於每天的晚餐時段，為賓客源源奉上法國優質生蠔，例如：諾曼第水晶生蠔 (法國)和紛迪加蠔 (法國)，配以多款特色醬汁包括經典雞尾酒醬、紅醋汁及檸檬汁等，細味海中珍寶的豐沛鮮味。由清甜到濃郁的口味，自由搭配。

細味海中珍寶 | 圖片來源：Hotel ICON

早午餐

供應時間：11:45am – 2:30pm (星期六、日及公眾假期)

收費（每位）：成人$658 / 兒童(3-11歲) $428

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

備受歡迎的人氣自助餐廳The Market | 圖片來源：Hotel ICON

【尖沙咀自助餐9】香格里拉大酒店｜自助午餐低至75折

Café Kool供應各式多樣的國際風味自助餐，呈獻亞洲、西式、印度美食，以及沙律、意粉、甜品和水果等。開放式廚房分為十二個區域，展示各類菜式和高質素原材料，呈獻十四款廚師秘製的招牌菜式，更有8款口味雪糕！

國際海鮮自助午餐

供應時間：12:00 – 14:00

收費：

星期一至五之午市自助餐(原價HK$428)，75折後$321起

星期六、日及公眾假期之午市自助餐(原價HK$528)，85折後$449起

國際海鮮自助晚餐

供應時間：18:00 – 21:00

星期一至四之晚市自助餐(原價HK$728)，75折後$546起

星期五至日及公眾假期之晚市自助餐(原價HK$758)，85折後644起

地址：尖沙咀麼地道64號

開放式廚房分為十二個區域 | 圖片來源：shangri-la

【尖沙咀自助餐10】香港麗思卡爾頓酒店｜全港最高自助餐享泰式風味

全港最高香港麗思卡爾頓酒店的Cafe 103，推出全新的Café 103為您呈獻正宗泰國風味自助餐！解暑必選的菜式有泰式大蝦柚子沙律、愛嚐辣的必試正宗冬陰公湯及色香味俱全的泰式咖喱雞、地道風情十足的即席烹調泰式蝦仁麵及主菜泰式炒河粉及特式烤豬手。甜品方面，經典泰式甜品芒果糯米飯及泰國花色小蛋糕等，選擇豐富。

位於環球貿易廣場103樓 | 圖片來源：shangri-la

Café 103 自助午餐

供應時間：中午12時至下午2時 (星期一至五)

收費（每位）：成人$492 / 兒童(3-12歲) $312

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Café 103 自助晚餐

供應時間：晚上6時30分至9時30分 (星期一至星期四)

收費（每位）：成人$858 / 兒童(3-12歲) $498

【 KLOOK預訂 】

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場103樓

甜品選擇豐富 | 圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店

（全文完）