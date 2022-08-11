日本職人教7招電飯煲煮靚白飯　口感味道媲美高級餐廳　一個小技巧飯香提升1.7倍

疫情期間，大家留在家中的時間增加，令講究煲飯的人愈來愈多，不過你是否覺得日本的白飯總是比較好吃？開電視節目《健康原因講多D》研究了5位日本煲飯大師的煮飯步驟，發現原來想煮出香甜好味白飯，是有7個技巧需要做！即去下文看如何改善白飯的口感和味道。

開電視節目研究了5位日本煲飯大師的煮飯步驟。（《健康原因講多D》截圖）

【1】白米加水後立即搓洗

白米加水後，要盡快輕輕搓洗，然後把水瀝掉，過程中千萬不能洗爛白米。第一盤洗米水需要全部倒掉，因為水內有大量灰塵和污垢，米就像海綿，在水中洗太久的話，污水有機會被米吸收，影響飯味和口感，所以要盡快倒掉。

第一盤洗米水需要全部倒掉。（《健康原因講多D》截圖）

【2】搓洗次數最多為1次

第二次洗米時，水中的白色東西，是米粒掉出來的澱粉碎片和美味成分，搓洗太多會令香味和口感消失，所以搓洗1次，然後再過3次水，就可以令米保留味道，同時又能洗走污垢。

搓洗1次，然後再過3次水。（《健康原因講多D》截圖）

【3】浸水冷藏6小時以上

浸米目的是要讓米吸水，當米芯吸收水份後，甜味和口感會有很大改變。煮飯時，電飯煲的熱力會更有效傳送到米芯，令白米有更多澱粉轉變成糖，增加甜味。在浸米期間，如果包上保鮮紙，然後放入雪櫃冷藏6小時以上，就能令米盡量吸收水份，食起來更香甜。

當米芯吸收水份後，甜味和口感會有很大改變。（《健康原因講多D》截圖）

【4】用軟水洗米及煮飯

用20至40軟水洗米及煮飯可增加米飯甜味，因為軟水酵素可以將無味的蛋白質變成甜和美味的氨基酸，而無味的澱粉亦會被酵素分解，變成甜的葡萄糖或蔗糖，相反硬水就不得做到這成效。

20至40軟水洗米及煮飯可增加米飯甜味。（《健康原因講多D》截圖）

【5】快煮模式可提升1.7倍飯香

用快煮模式煮飯可提升1.7倍飯香，因為在浸米時，米已經充分吸收水份，所以煮的時候不用再令它吸水。普通煮飯模式是一邊燒水一邊將米煮熟，電飯煲水沸騰的熱力會溶解米的表面，因此一口氣快煮會令米飯更彈牙。

快煮模式可提升1.7倍飯香。（《健康原因講多D》截圖）

【6】白飯煮熟後切忌焗住

白飯在剛煮好後切忌焗住，因為如果不開蓋的話，水蒸汽會持續向上升，當到達煲蓋時，蒸汽就會冷卻變回水滴下來，白飯吸收水滴後，會變得很軟爛，影響口感。所以，白飯煮好後要即把它拌鬆，而拌鬆的秘訣是上下反轉，首先在白飯中劃一個十字，分成四等份，然後將一份飯舀上來再全部倒轉，再切開它，過程中要輕手不能切爛。

白飯煮好後要即把它拌鬆。（《健康原因講多D》截圖）

【7】留意包裝的「精米日」

稻米磨成米後就會開始變質，所以「精米日」日子愈近會愈好。另外也要避免選擇純白色的米，因為一般的米是呈半透明狀態，而如果呈純白色即代表未熟成，入面有較少澱粉，用來煮飯時會令米飯十分軟爛。

「精米日」日子愈近會愈好。（《健康原因講多D》截圖）

純白色米粒代表未熟成。（《健康原因講多D》截圖）

雖然以上7招十分簡單易做，但只要跟著煮飯，就能輕鬆煮出高級滋味白飯！

（全文完）