猴痘疫情｜33歲男染猴痘以為濕疹　數百紅疹蔓延全身險失明　肌肉痛等6大症狀要小心

全球多地爆發「猴痘」（monkeypox）感染個案。早前，美國加州一名33歲亞裔男子雙手痕癢出疹，紅疹甚至蔓延全身，並且流膿疼痛。他經過6次線上診療均被判斷患上濕疹，後來才被加州大學舊金山分校傳染病學專家診斷感染猴痘。

一名男子雙手痕癢出疹，紅疹甚至蔓延全身。（WSJ影片截圖）

紅疹迅速蔓延全身

綜合外國媒體報道，現居美國加州的33歲亞裔男子鄺凱文（Kevin Kwong），今年6月底從紐約返回加州兩天後，雙手莫名痕癢出紅疹，更不時在睡夢中痛醒。起初他以為自己患上濕疹，未料情況突然迅速惡化，紅疹開始擴散至臉上、手肘、手臂及腳踝，甚至更出現流膿。

紅疹開始擴散至手肘。（Kevin Kwong＠IG）

腳底都有。（WSJ影片截圖）

多次求醫 被誤判為濕疹

鄺凱文接受了6次線上診療，又曾撥打一次護士熱線電話，並去過一次緊急護理診所和兩次急診室，均被診斷為患上濕疹。直到7月初，獲加州大學舊金山分校傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）診斷，鄺凱文才被診斷患上猴痘。

最初被診斷為濕疹。（Kevin Kwong＠IG）

皮疹接近眼睛險失明

陳子平為鄺凱文進行治療，並表示鄺凱文患病嚴重程度已排在同類病人的前5%，而且皮疹靠近鄺凱文的眼睛，擔心若不治療，可能會導致失明。後來，鄺凱文獲處方美國食藥局特別許可的抗病毒藥物「Tecovirimat」。在用藥首天，其皮疹已停止蔓延，接下來兩天，其身上數百個腫脹丘疹變成紅圈。

鄺凱文獲處方美國食藥局特別許可的抗病毒藥物「Tecovirimat」。（WSJ影片截圖）

感染一個月後終痊癒

之後兩周，鄺凱文持續每天服用6種抗病毒藥丸，清除體內病毒，現時已不再需要服用止痛藥。在感染一個多月後，他的手腳終於痊癒，而他手上皮膚也開始脫落，並重新生長。

猴痘6大症狀

猴痘病毒與天花與相似，但病情較輕微。潛伏期介乎5至21日。根據衛生署資料，感染猴痘後的數天，患者會出現以下症狀：

猴痘症狀｜1. 發燒

發燒（freepik）

猴痘症狀｜2. 劇烈頭痛

劇烈頭痛（freepik）

猴痘症狀｜3. 肌肉痛

肌肉痛（freepik）

猴痘症狀｜4. 淋巴結腫大

淋巴結腫大（freepik）

猴痘症狀｜5. 口腔出現潰瘍、身體部位有皮疹

感染猴痘，會出現皮疹，而在出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大則是猴痘的一個顯著特徵。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。而皮疹通常會於10至14天內，從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

口腔出現潰瘍、身體部位有皮疹（freepik）

猴痘症狀｜6. 生殖器官破損

而根據世衞資料，受感染的對象主要是較年輕的男子，當中部分是男男性接觸者，病徵包括生殖器官破損，推斷猴痘可能經性接觸傳播。

生殖器官破損（freepik）

猴痘4大注意事項

由於本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法，為減少受感染的風險，衛生署建議市民如前往受猴痘病毒影響的地方，應注意以下4點：

1. 避免與病人或動物接觸

2. 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手

3. 徹底煮熟所有動物產品方可進食

4. 如有任何可疑病徵，應及時求醫

（全文完）