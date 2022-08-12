一線搜查｜紅磡靈車違泊越來越多　司機解釋不泊停車場原因　居民呻：雙黃線照泊兩行

農曆七月「鬼節」出夜街會不會心慌慌？免費電視77台節目《一線搜查》報道，殯儀館和長生店集中的紅磡區，街上日與夜都泊滿靈車，而令居民「心慌慌」的不只是令人忌諱的「白事」，而是由於大量靈車湋泊，導致出入困難，過馬路都要份外小心。

由早到晚馬路上都停滿靈車，令居民出入困難。（開電視節目《一線搜查》截圖）

一街14輛靈車

靈車違泊集中於紅磡必嘉街、寶其利街、曲街、老龍坑街、華豐街一帶，《一線搜查》採訪當日，單單是長約205米的曲街，便停泊了14輛靈車。雖然幾條街部份路段有「咪錶位」，但有泊在該處的靈車「咪錶」顯示「逾時」，也有靈車已被發違泊罰款告票。

由於停滿了車輛，袁女士表示無法過馬路。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民怕「攝車罅」兜路行

「近十年八年開始惡化，四線行車泊了三線。」居於紅磡逾40年的袁女士向《一線搜查》表示，近年靈車違泊越來越嚴重，即使「雙黃線」路段，都泊了「兩行車」。她續稱，原本落樓便可橫過對面馬路，但由於泊了「兩行車」，令她變成要「攝車罅」，在兩行車中穿插，而有些車輛的車頭和車密停泊得非常貼近，即使想「攝」也做不到，結果她要「兜路」才能走過對面街。

到了晚上，該區依然停滿違泊車輛，加上燈光昏暗，過馬路更危險，袁女士表示晚上都避免外出。（開電視節目《一線搜查》截圖）

靈車以外還有私家車、貨車

區內殯儀行業相關店舖林立，因此除了靈車外，還有大量私家車和貨車上落貨和違泊，同樣居於紅磡數十年的丘小姐表示：「最離譜就係喺隔幾條街有個轉彎位，如果佢喺轉彎個位置泊咗架車，嗰啲車就過唔到，咁又塞晒車，又響晒咹（響號）。」被問到有沒有試過向殯儀館投訴，袁女士表示：「你都唔知啲車係邊個嘅，咁你叫我哋去同邊個反映。」

居民認為湋泊車輛的持有人應該守規矩，不要影響居民日常生活。（開電視節目《一線搜查》截圖）

靈車司機：停車場唔俾入

靈車日夜違泊除了影響居民出入，亦難免引起不良觀感。袁女士表示，親友都對「白事」感到忌諱，不會希望看到靈車和棺材，因此即使是過年過節，都拒絕到訪，只會要求她出去聚會。有靈車司機就解釋，在街道上違泊是因為停車場不讓靈車停泊。靈車司機又指，靈車經常被「抄牌」，「一日六、七張都有」。

警方表示，該區涉及違泊的投訴數字顯著下降。（開電視節目《一線搜查》截圖）

警方：投訴數字下降

事實上，為了解決靈車違泊擾民，九龍城區議會曾與警方和運輸署等部門組織「永恆計劃」，物色地點讓靈車停放。九龍城區議會區議員林德成表示，計劃以黃埔街1號天橋下的位置作試點，成效非常顯著，「可以有60、70部靈車泊入去」。警方回覆《一線搜查》表示，2020年下旬推出「永恆計劃」，殯儀館一帶路段的交通或阻街投訴數字較往年同期顯著下降。

田徑教練Winter（右）分享正確跑姿和伸展動作。（開電視節目《一線搜查》截圖）

跑步小心足底筋膜炎

近年越來越多人注動健康，經常都會慢跑，甚至會參加馬拉松比賽。不過，如果跑姿不當，或者訓練強度太大，往往會造成足底筋膜炎。《一線搜查》主持黃愷怡訪問了田徑教練Winter，分享正確跑姿和伸展動作，即睇《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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