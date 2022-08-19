鄭秀文50歲生日　5大處世哲學令Sammi活出自己　原諒許志安全因爸爸1句話

今日（8月19日）是Sammi鄭秀文50歲生日，踏入5字頭的Sammi在社交平台Instagram說：「你不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己。」Sammi曾分享過5項由爸爸教的處世哲學，自言夠她一生受用，即看Sammi如何靠此活出自己。

（sammi_chengsauman＠IG）

處世哲學1｜做人不亢不卑

Sammi在2005年拍攝電影《長恨歌》時，因為過度工作而患上抑鬱症，當時她完全封閉自己，拒絕與外界接觸和溝通。事後，Sammi多次公開分享患病經歷，明白到「我們只是凡人，沒有必要長期展示『我活得很好』的姿態，要知道我們人生有些時候絕對it’s ok not to be ok！」並勉勵大家不要太在意別人的評論和看法，因為「把成功等同於自己是錯誤的價值觀，人生其實就是盡力就好，最重要是快樂。」

（sammi_chengsauman＠IG）

處世哲學2｜懂得欣賞他人 也欣賞伴侶而非單單愛

2019年，有傳媒發放獨家車廂親熱片段，大爆許志安偷食黃心穎，其後，Sammi在社交平台引用《聖經》內容作回應，認為這是婚姻中重要的一課，另外，因為爸爸教導Sammi要懂得欣賞伴侶，而非單單愛，因此Sammi選擇了原諒許志安。許志安因「安心事件」導致形象插水，事後一直停工，直到今年3月終於宣佈加盟環球唱片，正式復出。Sammi出席活動時，就公開為許志安打氣，表示其實許志安十分緊張，因為要再上台面對觀眾時，或多或少都會有恐懼，希望老公可以珍惜再唱歌的機會。

（sammi_chengsauman＠IG）

處世哲學3｜不輕易放棄

Sammi能歌善舞，從90年代起就成為樂壇舉足輕重的女星，她說過：「不管出道多久，我一直在尋找進步的空間，不管演出或是拍照，希望每次都能看見自己與過去不同的樣子。」從出道至今，Sammi努力向歌影視三棲發展，舉辦超過300場演唱會外，更拍攝多套經典電影，包括《我左眼見到鬼》、《瘦身男女》等，令其「樂壇天后」及「百變天后」形象深入民心。後來，Sammi即使患上抑鬱症也沒有自我放棄，康復後立即一改曲風舉行復出演唱會，令事業再次踏上高峰，另外又接拍全新類型的電影，例如懸疑犯罪片《聖荷西謀殺案》，向觀眾展現新一個鄭秀文。

（sammi_chengsauman＠IG）

處世哲學4｜人生中需要忍耐

熱衷運動的Sammi表示，自己在健身和濕疹發作時最能體會此態度。多年以來，Sammi一直維持日跑8公里和天天舉鐵的習慣，即使在遇上疫情也沒有偷懶，雖然過程艱辛，但在Sammi的帖文中，可以感受到她相當滿意現時健康的自己。另外Sammi一直患有濕疹，早前在接受訪問時，她表示自己長年飽受困擾，更試過在表演時因搔癢而坐立不安，所以一直緊記「人生中需要忍耐」。

（sammi_chengsauman＠IG）

處世哲學5｜人生不一定要生兒育女

16歲的Sammi在剛正式入行就愛上同門師兄許志安，兩人28年間經歷了熱戀、分手、復合、結婚、出軌，但仍然一起相約白頭。不過結婚多年，兩人一直沒有生兒育女的打算，因為Sammi認為只要兩人相愛就可以一直走到老，而且她也很害怕不能好好照顧小朋友，幸好兩人獲得共識，覺得相處得舒服，活得開心自在就夠。

（sammi_chengsauman＠IG）

Sammi在IG更寫上：「年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長。它是經歷。它是老去。此乃必然的定律。」「如果下次有人用你的年齡去嘲諷你，貶低你，取笑你，不相干，只因他們仍未認清生命的本質。」

（全文完）