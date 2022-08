鄭秀文50歲生日　5大處世哲學令Sammi活出自己　原諒許志安全因爸爸1句話

今日(8月19日)是Sammi鄭秀文50歲生日,踏入5字頭的Sammi在社交平台Instagram說:「你不用五十歲硬要活成十八廿二,但你可在每個歲數裏,好好地活出自己。」Sammi曾分享過5項由爸爸教的處世哲學,自言夠她一生受用,即看Sammi如何靠此活出自己。

(sammi_chengsauman@IG)

處世哲學1|做人不亢不卑

Sammi在2005年拍攝電影《長恨歌》時,因為過度工作而患上抑鬱症,當時她完全封閉自己,拒絕與外界接觸和溝通。事後,Sammi多次公開分享患病經歷,明白到「我們只是凡人,沒有必要長期展示『我活得很好』的姿態,要知道我們人生有些時候絕對it’s ok not to be ok!」並勉勵大家不要太在意別人的評論和看法,因為「把成功等同於自己是錯誤的價值觀,人生其實就是盡力就好,最重要是快樂。」

(sammi_chengsauman@IG)

處世哲學2|懂得欣賞他人 也欣賞伴侶而非單單愛

2019年,有傳媒發放獨家車廂親熱片段,大爆許志安偷食黃心穎,其後,Sammi在社交平台引用《聖經》內容作回應,認為這是婚姻中重要的一課,另外,因為爸爸教導Sammi要懂得欣賞伴侶,而非單單愛,因此Sammi選擇了原諒許志安。許志安因「安心事件」導致形象插水,事後一直停工,直到今年3月終於宣佈加盟環球唱片,正式復出。Sammi出席活動時,就公開為許志安打氣,表示其實許志安十分緊張,因為要再上台面對觀眾時,或多或少都會有恐懼,希望老公可以珍惜再唱歌的機會。

(sammi_chengsauman@IG)

處世哲學3|不輕易放棄

Sammi能歌善舞,從90年代起就成為樂壇舉足輕重的女星,她說過:「不管出道多久,我一直在尋找進步的空間,不管演出或是拍照,希望每次都能看見自己與過去不同的樣子。」從出道至今,Sammi努力向歌影視三棲發展,舉辦超過300場演唱會外,更拍攝多套經典電影,包括《我左眼見到鬼》、《瘦身男女》等,令其「樂壇天后」及「百變天后」形象深入民心。後來,Sammi即使患上抑鬱症也沒有自我放棄,康復後立即一改曲風舉行復出演唱會,令事業再次踏上高峰,另外又接拍全新類型的電影,例如懸疑犯罪片《聖荷西謀殺案》,向觀眾展現新一個鄭秀文。

(sammi_chengsauman@IG)

處世哲學4|人生中需要忍耐

熱衷運動的Sammi表示,自己在健身和濕疹發作時最能體會此態度。多年以來,Sammi一直維持日跑8公里和天天舉鐵的習慣,即使在遇上疫情也沒有偷懶,雖然過程艱辛,但在Sammi的帖文中,可以感受到她相當滿意現時健康的自己。另外Sammi一直患有濕疹,早前在接受訪問時,她表示自己長年飽受困擾,更試過在表演時因搔癢而坐立不安,所以一直緊記「人生中需要忍耐」。

(sammi_chengsauman@IG)

處世哲學5|人生不一定要生兒育女

16歲的Sammi在剛正式入行就愛上同門師兄許志安,兩人28年間經歷了熱戀、分手、復合、結婚、出軌,但仍然一起相約白頭。不過結婚多年,兩人一直沒有生兒育女的打算,因為Sammi認為只要兩人相愛就可以一直走到老,而且她也很害怕不能好好照顧小朋友,幸好兩人獲得共識,覺得相處得舒服,活得開心自在就夠。

(sammi_chengsauman@IG)

Sammi在IG更寫上:「年輕時並不會明白年齡的意義是什麼,現在懂了。它是成長。它是經歷。它是老去。此乃必然的定律。」「如果下次有人用你的年齡去嘲諷你,貶低你,取笑你,不相干,只因他們仍未認清生命的本質。」

