香港奇案｜秀茂坪童黨燒屍案　改編成電影《三五成群》　網傳14名兇徒出獄現況

1997年，秀茂坪發生了一宗轟動全港的童黨燒屍案，年僅16歲的青年陸志偉（阿雞）被14名童黨虐打致死，事後更遭眾人兩度焚屍毀滅證據。案件後來被改編成電影《三五成群》及亞視劇集《危險人物》的「秀茂坪少年殺人事件」。事隔多年，當年涉案童黨已全數出獄，網上傳出眾人現況，其中首腦傅顯進（大王）正修讀教育博士，與當年大不同，另有兩人先後離世。

秀茂坪童黨燒屍案。（《三五成群》劇照）

16歲青年遭家法伺候虐打致死

1997年，16歲童黨陸志偉（阿雞）因不滿一名外號「三叔」的30歲輕度智障男子陳木清，經常遭其他童黨欺負，而出口勸他報警，童黨得知此事後，認為阿雞出賣他們，所以對他進行「家法伺候」。同年5月14日，阿雞被14名童黨誘騙到三叔住所，隨即遭各人輪流拳打腳踢，以鐵通、摺椅等武器毆打，又被強迫吃煙頭、撞牆、墊櫈底等，並要跪在關帝像前唸出黑社會詩句，當阿雞每提及一名童黨名字時，該名童黨便上前毆打他，最後將阿雞虐打致死。

阿雞遭眾人虐打致死。（《三五成群》劇照）

兩度焚燒屍體毀滅證據

凌晨時分，童黨成員將阿雞屍體放入紙皮箱，然後運到無人地方燒屍，期間更向屍體潑硫酸，令容貌難以辨認。眾人離開後，又突然返回現場，發現屍體仍然未燒盡，於是再度放火，然後用垃圾膠袋裝好骨灰棄置垃圾站。目睹事件經過的三叔被眾人打傷，到醫院求醫時，駐院警員發現他傷勢可疑，經調查後揭發此案。

兩度焚燒屍體毀滅證據。（《三五成群》劇照）

6人謀殺罪名成立判終身監禁

1999年1月，法官王見秋裁定6名童黨謀殺罪名成立，其中許智偉、吳明俊、陳德明、傅顯進被判處終身監禁，但麥家豪在案發時提早離開現場，在受害人垂死沒有再予以毆打，而黃金寶在犯案時只有14歲，年紀較輕，因此獲酌情免判終生監禁，分別改判有期徒刑26年及23年。

另外，童黨許智勇、周俊、劉佩儀、陳肯構、羅桂芬分別被裁定嚴重傷人和毆打傷人罪成，但考慮到他們由被捕至審訊期間已經被囚禁21個月，因此判他們即時獲釋。由於童黨石子健轉為污點證人，並承認誤殺及阻止屍體合法下葬控罪，所以合共判監7年。其餘兩名童黨阮潔儀和黃詩城則判入教導所接受監管。

傅顯進（大王）被判處終身監禁。（《三五成群》劇照）

傅顯進（大王）被判處終身監禁。（《三五成群》劇照）

3人上訴得直 全部童黨現已出獄

被裁定謀殺罪成的麥家豪上訴後被改判嚴重傷人罪，監禁刑期由26年減為7年，黃金寶刑期由23年減為19年，吳明俊改判有期徒刑25年，其餘三人則維持原判，但法官給予最少服刑年期由20至22年不等，至今14名童黨已全部出獄。

「大王」讀到博士學位

由於這是香港歷年來，最多未成年罪犯一同被判謀殺罪名成立的案件，加上改編電影《三五成群》廣為人認識，所以不少網民十分關心眾人去向。有人指見過他們出獄後任職清潔工，像一般人生活，亦有人指「大王」傅顯進在獄中考獲教育碩士學位，並正修讀教育博士，希望用讀書改變自己，尋找生命方向，明白對與錯。而許智偉就被指在獄中因肺癌去世，劉佩儀則在2007年12月25日跳樓自殺身亡。

（全文完）