Android手機用戶快刪！35款惡意Apps會騎劫畫面播廣告 附手機安全6貼士
各位Android用戶注意！網絡保安公司Bitdefender的報告指出，近日在Google Play商店有35個惡意程式出現，至今已有約200萬人下載「中伏」！這批Apps下載後會立即更改顯示名稱和圖示，偽裝成系統預設程式，讓用戶難以尋找和卸載，然後會騎劫用戶手機上植入全屏廣告、甚至導向惡意網站或安裝病毒。
逾200萬人已下載
網絡保安公司 Bitdefender早前在官方網站發表報告，指發現至少35個惡意Apps在Google Play商店上架。這些Apps含有惡意編碼，既會騎劫畫面播廣告，更有機會直接將你的設備連接到惡意網站、安裝病毒，危害到用家的個人資料和財產安全。
因應手機型號「改頭換臉」
而且這些 Apps為了「隱藏身份」，在編寫時就已經加入了惡意功能，當用戶安裝後便會因應所屬手機型號，改變App的顯示名稱和圖示，變成該品牌例如 Samsung、vivo等手機的系統預設App。若用戶察覺異樣想打開App查看時，該惡意App又會自動打開正確的頁面，自己則隱藏在背後繼續工作，使用戶無法輕易辨識。
惡意Apps多數沒有評論或大量差評
Bitdefender留意到這款類含有惡意廣告程序的Apps，通常都沒有任何評論、或有大量差評。Bitdefender以下載量超過10萬次的App「GPS Locations Maps」為例。這款App在Google Play商店上沒有任何評論，安裝後，該App立即將其圖標從「GPS Locations Maps」更改為「設置」，然後在WebViews和廣告中顯示其他網站。WebViews是Android內置操作系統的一部分，它允許應用程序加載網頁、廣告等內容。
仍有部分未下架
35款Apps中大部分都有超過 10 萬人下載，雖然他們已向 Google方面作出通報，但仍有部分Apps未下架。根據Bitdefender計算，這些Apps 已令超過 200 萬人「中伏」。
【其中4款惡意Apps】
【另外17款惡意Apps】
．Animated Sticker Master 1.0 (am.asm.master)
．Art Filter – Deep Photoeffect 2.0 (gb.crediblefifty.editconvincingeight)
．Big Emoji – Keyboard 5.0 (gb.blindthirty.funkeyfour)
．Create Sticker for Whatsapp 2.0 (gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix)
．Effect Mania – Photo Editor 2.0 (gb.actualfifty.sevenelegantvideo)
．Engine Wallpapers (gb.helectronsoftforty.comlivefour)
．Fast Emoji Keyboard APK (de.eightylamocenko.editioneights)
．Grand Wallpapers – 3D Backdrops 2.0 (gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder)
．GPS Location Finder (smart.ggps.lockakt)
．Image Warp Camera
．Led Theme – Colorful Keyboard 2.0 (gb.theme.twentythreetheme)
．Math Solver – Camera Helper 2.0 (gb.labcamerathirty.mathcamera)
．Personality Charging Show 1.0 (com.charging.show)
．Photopix Effects – Art Filter 2.0 (gb.mega.sixtyeffectcameravideo)
．Sleep Sounds 1.0 (com.voice.sleep.sounds)
．Stock Wallpapers (gb.fiftysubstantiated.wallsfour)
．Walls light – Wallpapers Pack (gb.packlivewalls.fournatewren)
6招手機安全貼士
【1】不要隨便安裝你並不真正需要的應用程式。
【2】請刪除你不再使用的應用程式。
【3】警惕下載量大，但評論卻很少或沒有評論的應用程式。
【4】警惕請求特殊權限的應用程式，例如在應用程式上請求訪問手機輔助功能。
【5】警惕那些請求訪問與所宣傳的功能無關的權限的應用程式。
【6】別以為在官方App商店下載的程式就一定安全，可以考慮安裝防毒程式。
（全文完）