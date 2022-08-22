Android手機用戶快刪！35款惡意Apps會騎劫畫面播廣告　附手機安全6貼士

各位Android用戶注意！網絡保安公司Bitdefender的報告指出，近日在Google Play商店有35個惡意程式出現，至今已有約200萬人下載「中伏」！這批Apps下載後會立即更改顯示名稱和圖示，偽裝成系統預設程式，讓用戶難以尋找和卸載，然後會騎劫用戶手機上植入全屏廣告、甚至導向惡意網站或安裝病毒。

近日在Google Play商店又出現了一款隱身惡意應用程式（Apps）。（《社內相親》劇照）

逾200萬人已下載

網絡保安公司 Bitdefender早前在官方網站發表報告，指發現至少35個惡意Apps在Google Play商店上架。這些Apps含有惡意編碼，既會騎劫畫面播廣告，更有機會直接將你的設備連接到惡意網站、安裝病毒，危害到用家的個人資料和財產安全。

至少35個惡意App在Google Play商店上架。（網上照片）

因應手機型號「改頭換臉」

而且這些 Apps為了「隱藏身份」，在編寫時就已經加入了惡意功能，當用戶安裝後便會因應所屬手機型號，改變App的顯示名稱和圖示，變成該品牌例如 Samsung、vivo等手機的系統預設App。若用戶察覺異樣想打開App查看時，該惡意App又會自動打開正確的頁面，自己則隱藏在背後繼續工作，使用戶無法輕易辨識。

惡意App能因應安裝的手機型號，改變App的顯示名稱和圖示。（Bitdefender官網）

惡意Apps多數沒有評論或大量差評

Bitdefender留意到這款類含有惡意廣告程序的Apps，通常都沒有任何評論、或有大量差評。Bitdefender以下載量超過10萬次的App「GPS Locations Maps」為例。這款App在Google Play商店上沒有任何評論，安裝後，該App立即將其圖標從「GPS Locations Maps」更改為「設置」，然後在WebViews和廣告中顯示其他網站。WebViews是Android內置操作系統的一部分，它允許應用程序加載網頁、廣告等內容。

仍有部分未下架

35款Apps中大部分都有超過 10 萬人下載，雖然他們已向 Google方面作出通報，但仍有部分Apps未下架。根據Bitdefender計算，這些Apps 已令超過 200 萬人「中伏」。

【其中4款惡意Apps】

Personality Charging Show（Bitdefender官網）

Image Warp Camera（Bitdefender官網）

Animated Sticker Master（Bitdefender官網）

GPS Location Finder（Bitdefender官網）

【另外17款惡意Apps】

．Animated Sticker Master 1.0 (am.asm.master)

．Art Filter – Deep Photoeffect 2.0 (gb.crediblefifty.editconvincingeight)

．Big Emoji – Keyboard 5.0 (gb.blindthirty.funkeyfour)

．Create Sticker for Whatsapp 2.0 (gb.convincingmomentumeightyverified.realgamequicksix)

．Effect Mania – Photo Editor 2.0 (gb.actualfifty.sevenelegantvideo)

．Engine Wallpapers (gb.helectronsoftforty.comlivefour)

．Fast Emoji Keyboard APK (de.eightylamocenko.editioneights)

．Grand Wallpapers – 3D Backdrops 2.0 (gb.convenientsoftfiftyreal.threeborder)

．GPS Location Finder (smart.ggps.lockakt)

．Image Warp Camera

．Led Theme – Colorful Keyboard 2.0 (gb.theme.twentythreetheme)

．Math Solver – Camera Helper 2.0 (gb.labcamerathirty.mathcamera)

．Personality Charging Show 1.0 (com.charging.show)

．Photopix Effects – Art Filter 2.0 (gb.mega.sixtyeffectcameravideo)

．Sleep Sounds 1.0 (com.voice.sleep.sounds)

．Stock Wallpapers (gb.fiftysubstantiated.wallsfour)

．Walls light – Wallpapers Pack (gb.packlivewalls.fournatewren)

6招手機安全貼士

【1】不要隨便安裝你並不真正需要的應用程式。

【2】請刪除你不再使用的應用程式。

【3】警惕下載量大，但評論卻很少或沒有評論的應用程式。

【4】警惕請求特殊權限的應用程式，例如在應用程式上請求訪問手機輔助功能。

【5】警惕那些請求訪問與所宣傳的功能無關的權限的應用程式。

【6】別以為在官方App商店下載的程式就一定安全，可以考慮安裝防毒程式。

（全文完）