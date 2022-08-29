拍拖好去處2022｜香港13個好去處　織槍地毯＋情侶鐲、皮革銀包、手機殼工作坊＋真雪溜冰

打風、落雨、酷熱天氣，通通都令情侶的拍拖安排受到限制。為了不想辛苦自己和另一半，拍拖選擇去一些室內活動必定是最佳選擇。喜歡動態活動可去射箭和真雪溜冰，喜歡靜態活動可以一起去工作坊做下手作仔，同樣可以增進感情和消磨時間啊！

【拍拖好去處 1】Tufty Tufting – 織槍地毯工作坊

Tufting「簇絨法」的熱潮從國外傳入。地氈般毛茸茸的效果，成品卻不限於地氈，還可以製作杯墊、坐墊、掛飾或鏡框等。製作時，簇絨槍發出一連串「噠噠噠」的聲音，不少參加者玩認為可讓人放下雜念，感覺療癒。

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Tufting「簇絨法」的熱潮從國外傳入 | 圖片來源：Klook

一日簇絨體驗課程，可共同親手製作溫暖的小簇絨毛毯，小夫妻和情侶二人前往就最合適！課程提供工具解說和基本操作教學，新手參與完全沒問題！圖案也可自由創作，只要在課堂前至少三日提交設計圖以作修改就可以了！

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情侶二人前往就最合適 | 圖片來源：Klook

工作室提供50×50和80×80地毯工作坊，讓顧客自行選擇。完成一幅創作出獨一無二的手作品預計需時4小時，每人可帶走一件屬於自己的完成品。如假日熱辣辣，沒甚麼拍拖計劃，參加一天室內課程充實一下，也是不錯的拍拖活動啊！

價錢：$713起

二人共同完成一個50×50作品；或

二人使用兩個框架製作一個50×50作品

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地點：觀塘

每人可帶走一件屬於自己的完成品 | 圖片來源：Klook

【拍拖好去處 2】Dirty Hands Studio 親手製造專屬的情侶手鐲

金工是一門傳統手藝。每一隻手鐲上的紋理看似一樣，但其實上，紋理尤如我們的指紋是獨一無二的！參加者在2小時的課堂上，可親自打造一隻專屬的手鐲，還可在手鐲上刻上不同的情心字句。適合情侶一同參與，打造一對只屬於你和他的情侶手鐲，互送給對方！

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Dirty Hands Studio的課堂簡化了傳統金工的步驟，使零經驗的學員亦能夠輕易掌握竅門。整個體驗會有專人教授基本金工技巧 ，如刻字、金屬表面處理、打磨、成形；相關工具使用教學和保養飾物小貼士等等。

【 KLOOK預約 】

現於Klook預訂課程，費用一人行$350，二人同行85折優惠$600/兩位，玩2小時 (19:00 – 21:00)即可完成1對指定款式紅銅手鐲！

【 KLOOK預約 】

地址：葵涌葵豐街17-23號華業工業大廈B座15/F i1室

【拍拖好去處 3】Fingers Work 噴製星球電話殻體驗班

課堂時間只需1.5小時，就可親手製作出可配對的月球手機殼！低調晒恩愛。在課程中會學到： 基本噴罐及噴咀的運用及知識、噴製的技巧及特別小貼士、顏色及道具的運用。使用的噴罐，是來自西班牙和德國的高品質噴罐，品牌安全可靠，沒有刺鼻氣味。

可配對的月球手機殼｜圖片來源 : Fingers Work

製成的情侶手機殼，跟APPLE原裝皮革護殼規格一樣！是100分的防撞皮革，頭邊緣位加高0.3MM能好好保護鏡頭以免刮花，四角加厚防撞設計，不易爆邊防撞抗震。可自訂月球款式及多個iPhone型號。$560就可拿走兩個成品，CP值高高高！

地址：

觀塘門市 / 觀塘成業街15-17號成運工業大廈12/F 11室

炮台山門市 / 炮台山富利來商場1樓36號鋪 宇宙漫步

可自訂月球款式｜圖片來源 : Fingers Work

可配對的月球手機殼｜圖片來源 : Fingers Work

【拍拖好去處 4】BYO自助烘焙店

煮飯仔是浪漫的拍拖活動。坊間有不少的自助烘焙店，只需網上預約及選好想製作的甜品款式，就不需作任何準備，輕輕鬆鬆去親手製作一個可吃下肚的心意！而且自助烘焙店大多附以影片教學，也會有店員從旁協助，逐點跟著步驟製作，即可完成美觀又好吃的蛋糕，烘焙新手都駕馭得到！

烘焙新手都駕馭得到 | 圖片來源：BYO自助烘焙店

價格根據製作哪一款甜品而定，製作一個蛋糕連所有材料及用具，價錢約$350起；中秋限定月餅烘焙價錢則由$350- $450不等。一份甜品若2人製作，第二位須付$60同行費。第三位起須付入場費$200或另行製作第二份甜品(兩歲或以下免同行費)。

煮飯仔是浪漫的拍拖活動 | 圖片來源：BYO自助烘焙店

地址：

銅鑼灣店：霎東街15號OLIV 8樓全層

電話：2399 7199

旺角店：登打士街56號家樂坊14樓1405室

電話：3460 3475

九龍灣店：宏照道38號MegaBox L2-32~33

電話：2122 9411

元朗店：元龍街8號YOHO Mall一期地下G001鋪

電話：2123 9499

手製作一個可吃下肚的心意 | 圖片來源：BYO自助烘焙店

【拍拖好去處 5】Moleskine流體藝術工作坊

無需繪畫經驗，就可以與伴侶製作出獨一無二的流體藝術作品！工作坊設有４個主題選項，包括：流體藝術裝飾、流體畫、流體藝術家品、流體藝術體驗套裝。由導師帶領，讓你輕鬆在一個半小時內完成創作。每天開班！挑選合適時段好簡單。

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製作出獨一無二的流體藝術作品 | 圖片來源：Klook

「流體藝術體驗套裝」$480一位，活動期間更會贈送一杯專業咖啡師即場調製咖啡。活動完結後，還可獲贈一本 Moleskine 筆記簿，記錄生活中的每個好點子。

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日期：即日至 2022 年 9 月 4 日

地點： Moleskine 期間限定店-尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OT316 號舖

可獲贈一本 Moleskine 筆記簿 | 圖片來源：Klook

流體藝術裝飾 | 圖片來源：Klook

【拍拖好去處 6】LCM Leather Workshop 皮革小物工作坊

情侶之間互送手作小禮物，可向對方表達自己的耐性和願意花的心思。以皮革製作用品，不但型格，而且耐用，經過十年八年也能保持原狀，就如象徵著你和他的愛情歷久不衰。

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可速成學習製作一件皮革小物 | 圖片來源：LCM皮革工作室 FB

與伴侶參與皮革小物工作坊只需$385一位，可速成學習製作一件皮革小物，例如銀包、皮紙鶴、玫瑰花等。包括所有材料及工具，每一步都有專業導師耐心指導，助你創造自己的製作！

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助你創造自己的製作 | 圖片來源：LCM皮革工作室 FB

參加者可自選設計及皮革顏色，盡情發揮創意，適合自製獨一無二成品，作為佳節時送給重要的人的禮物。

【 KLOOK預約 】

課堂日期：星期一至星期六

時間：14:00-15:30 / 16:00-17:30 / 18:00-19:30 / 20:00-21:30

地址：銅鑼灣富明街2-6號,寶明大廈4J室

參加者可自選設計及皮革顏色 | 圖片來源：Klook

【拍拖好去處 7】蘇格蘭威士忌品酒班

位於銅鑼灣Fashion Walk德國寶旗艦店的人氣打卡Happy Kitchen Café，全新推出蘇格蘭威士忌品酒班《Whiskey Tasting with Whiskey KOL》，特別邀請Whiskey界品酒KOL「Kit San」為大家介紹４款不同品牌的得獎Single Malt威士忌，以及講解品酒技巧。帶你輕鬆品嚐不同種類和風格的威士忌，幫大家尋找屬於自己最好的品酒方式，與緻愛一起開闊眼界！

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蘇格蘭威士忌品酒班 | 圖片來源：Klook

課程日期：2022年9月17日（星期六）

時間：下午4:00-6:00（約2小時）

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地點：Happy Kitchen Café @ 德國寶Lifestyle旗艦店1樓

香港銅鑼灣京士頓街9號Fashion walk（維多利亞公園/ Parklane Pullman酒店旁）

學費：$399 / 每位

費用已包括活動導師費、材料費、4款指定得獎Single Malt威士忌（每杯25mL）、指定特色爐端燒串燒及小食

４款不同品牌的得獎Single Malt威士忌 | 圖片來源：Klook

【拍拖好去處 8】The Mills 南豐紗廠

文青情侶可以去位於荃灣的The Mills 南豐紗廠。整個紗廠包括食肆、Cafe和商鋪都是Pet friendly店舖，有養狗狗的情侶可以帶上狗狗一同前往拍拖！紗廠還會不定時推出手作市集，還有限定的工作坊；而不少店舖也會開辦屬於自己的體驗班或工作坊，如果有較多時間，不妨與情侶參與，充實一下。

包括食肆和商鋪都是Pet friendly店舖 | 圖片來源：The Mills 南豐紗廠 FB

南豐紗廠內還有定期設有紗廠農墟，為大家搜羅了不少「本地薑」產品。此外，南豐紗廠作為地標式保育項目，內裡有不少打卡位供文青情侶合照打卡，真是場地需小，但悠閒體驗一應俱全。

打卡位供文青情侶合照 | 圖片來源：The Mills 南豐紗廠 FB

在9月3至4日，The Mills Fabrica 南豐作坊 聯同 Soap Cycling 再皂福 舉辦的「DIY天然手工皂工作坊」會教大家使用原材料一步步製作獨一無二的手工皂，並了解非牟利機構「再皂福」如何從香港的酒店回收肥皂及樽裝浴室用品，經分類處理後再轉贈有需要的社群。有興趣參加可到南豐紗廠facebook了解詳情。

費用（每位）：港幣350元 / 二人同行：港幣600元

（12歲或以上，12至16歲小童須由家長陪同下參加）

搜羅了不少「本地薑」產品 | 圖片來源：The Mills 南豐紗廠 FB

前往方法：

The Mills 南豐紗廠有免費接駁紅Van，載你來回荃灣港鐵站與紗廠！荃灣港鐵站侯車處於政府合署對面近港鐵荃灣站A4出口，紗廠侯車處則設於停車場內，每二十分鐘一班。

【拍拖好去處 9】大館 皮樂迪沉浸式影像裝置展 – 潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特（Behind Your Eyelid—Pipilotti Rist）

與伴侶都喜歡看展覽，喜歡靜態的活動？大館當代美術館的所有展廳，正舉辦國際知名瑞士媒體藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）的大型新展覽「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」（Behind Your Eyelid—Pipilotti Rist）！

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「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」 | 圖片來源：大館 FB

超過45件皮樂迪標誌性的沉浸式影像裝置和藝術作品，以聲色幻影構成的虛擬世界，3000盞人手造燈同時閃亮令人感覺震撼。觀眾可以在喜悅興奮的氛圍中沉思冥想，建議大家坐低好好感受。

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3000盞人手造燈同時閃亮令人感覺震撼 | 圖片來源：大館 FB

日期及時間：

2022年8月3日 – 11月27日

星期日至四 10am – 8pm

星期五至六 11am – 9pm

星期一閉館（9月12日照常開放）

地點：香港中環荷李活道10號

費用：

$88 （成人票）

$65 （優惠門票，適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士）

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建議大家坐低好好感受 | 圖片來源：大館 FB

【拍拖好去處 10】Orbstellar Metaspace 沉浸式藝術展覽

位於金鐘太古廣場的《Orbstellar Metaspace》沉浸式藝術展覽，分成「Metaspace Galaxy」及「Space Station體驗區」。參觀者可透過影像與創新科技，在這趟銀河之旅中投入藝術、NFT創作及3D體驗的神秘元宇宙空間。

【 KLOOK預約 】

「Metaspace Galaxy」，利用投影技術展示宇宙組成的過程，讓你和伴侶來一場星空奇遇，體驗遊走在銀河星系之間的感覺，觀賞浩瀚星際。同時亦是這次展覽的吸睛打卡位！

「Space Station」區是一項遨遊星際的體驗設施。參觀者可坐上太空椅，通過黑洞進入史詩般閃爍的宇宙星系，同時在銀河系利用遙控射擊宇宙中的礦石，以取得關元素創造專屬自己的星體，找到屬於自己的星體，最後穿越神秘White Hole重返地球。

【 KLOOK預約 】

日期：2022年8月12日至10月9日

時間：11am-9pm（星期一至五）；10am-9pm（星期六至日）

費用：

星期一至五 HK$120（成人）；HK$90（3-11歲小童）

星期六、日及公眾假期 HK$150（成人）； HK$120（3-11歲小童）

*每張門票的體驗時限為50分鐘

【 KLOOK預約 】

地點：金鐘太古廣場L1層100A號舖

【拍拖好去處 11】M+博物館

M+博物館大樓是亞洲首間全球當代視覺文化博物館，由世界知名建築師事務所 Herzog & de Meuron，聯同 TFP Farrells 和奧雅納設計。館內收藏了20及21世紀視覺藝術、設計及建築、流動影像和香港視覺文化。

【 KLOOK預約 】

與伴侶享受浪漫悠閒的一天 | 圖片來源：M+, West Kowloon Cultural District FB

獨特的建築風格讓每處都是打卡位，吸引不少人前往打卡拍照。M+博物館內外都有不少餐廳選擇，大部份位於維港旁，如天氣尚可可以看到日落美景，與伴侶享受浪漫悠閒的一天！

所有訪客可免費入場參觀展覽（特別展覽和活動除外），但記得要預約！

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建築風格讓每處都是打卡位 | 圖片來源：M+, West Kowloon Cultural District FB

訪客可免費入場 | 圖片來源：M+, West Kowloon Cultural District FB

【拍拖好去處 12】NAMCO 運動遊樂競技場

NAMCO Sportainment Arena位於德福廣場，是充滿日本特色的運動遊樂競技場。遊樂場佔地 5,000 呎，分為9大運動遊樂競技區，有球類對賽，訓練反應、挑戰平衡力、爆發力等，適合與同樣好動的伴侶，盡情體驗運動的樂趣！

分為9大運動遊樂競技區 | 圖片來源：NAMCO Hong Kong FB

𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗜𝗡𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔

地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖

開放時間：11am – 9pm 最後入場時間8:30pm

星期一至日：11:00 – 21:00

與同樣好動的伴侶盡情體驗運動的樂趣 | 圖片來源：NAMCO Hong Kong FB

【拍拖好去處 13】太古城中心冰上皇宮

港島唯一室內真雪溜冰場。2020年翻新後引入環保製冰系統升級冰面，配合全新規劃的燈光及音響設備，帶來多重感官的娛樂享受！設有全港首個溜冰鞋自助服務櫃及電子儲物櫃，只需一條手帶，便可輕鬆自助租借溜冰鞋及存取物品，成人一位只需$85起，就可與伴侶手牽手於真雪上漫遊。

【 KLOOK預約 】

港島唯一室內真雪溜冰場 | 圖片來源：Klook

開放時間：

星期一至五 09:30 – 21:00

星期六 8:00 – 21:00

星期日 8:00 – 20:00

【 KLOOK預約 】

地址：太古城中心太古城道18號1/F

自助服務櫃 | 圖片來源：Klook

（全文完）