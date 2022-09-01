中秋節月餅｜6款月餅卡路里　雙黃蓮蓉唔係最肥！營養師4大健康食法＋消滯貼士

中秋節快到，除了賞月、玩燈籠，當然少不了吃月餅、湯圓、柚子及楊桃應節。不過市面上有各式各樣的月餅，除了傳統雙黃蓮蓉月餅，亦有奶黃月餅、冰皮月餅、雪糕月餅、伍仁月餅及豆沙月餅等，小小一件隨時已墮入致肥陷阱。《有線健康》訪問了香港營養師學會（HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie），拆解以上6款月餅的卡路里、脂肪、糖分等，並為大家提供健康食月餅方法和消滯貼士。

營養師拆解6款月餅卡路里。（資料圖片）

那款月餅最肥？最高糖？

在6款月餅中，伍仁月餅為最高熱量，它的主要成份為5種果仁，包括：瓜子仁、杏仁、核桃、芝麻及欖仁。一個約有800卡路里，等於3.5碗白飯的熱量，當中包含48克總脂肪和48克糖（10茶匙）。

伍仁月餅為最高熱量。（資料圖片）

其次是雙黃蓮蓉月餅，它的成份除了蛋黃，還有蓮蓉，一個約有732卡路里，大約3碗白飯的熱量。由於在製作蓮蓉餡料的過程中，需加入不少砂糖、油、麥芽糖，因此是6款月餅中最高糖份，有69.2克糖（14茶匙）。

雙黃蓮蓉月餅。（資料圖片）

那款月餅較健康？

營養師Annie指，綠豆或紅豆餡料的冰皮月餅相對較健康。因冰皮月餅體積較細，而且使用糯米粉製作餅皮，所含油量亦較傳統月餅少。不過要注意，不同的餡料熱量差別大，因此建議選擇綠豆或紅豆餡料，較為低熱量和健康。

綠豆或紅豆餡料的冰皮月餅相對較健康。（Alexa Soh＠unsplash）

食月餅容易致肥，人人皆知。不過原來過量進食月餅，除了會導致肥胖外，更會伴隨其他問題出現。Annie指，以上一個成年人每日建議攝取約2000卡路里計算，進食1個雙黃蓮蓉月餅已達1/3身體所需。由於月餅屬高糖、高脂、高熱量食品，過量進食不但會令體重上升、亦會增加高血糖、高血脂及高血壓的風險。

（freepik）

另外，過量進食月餅，亦可能會令胃部不適、腹脹，容易造成消化不良及食欲減退，從而影響正餐胃口。

那些人要特別小心食月餅？

由於月餅屬高糖、高脂、高熱量食品，Annie表示，三高人士和正進行體重管理的人都要小心進食。另外，有脂肪肝人士亦要特別注意，因高糖飲食會令血脂中的三酸甘油脂上升，有機會導致脂肪肝情況惡化。

（freepik）

Annie又提醒，由於月餅所含纖維較少，如有胃病或消化功能較弱者，亦應淡嚐，避免過量進食。

4大健康食月餅方法

1. 與人分享，避免獨食

2. 每次建議食量不宜超過200卡路里，例如：雙黃蓮蓉和伍仁月餅，最多每次進食1/4個；奶黃月餅，最多1/2個；冰皮月餅、雪糕月餅或豆沙月餅則最多進食1小個

冰皮月餅最多進食1小個。（Alexa Soh＠unsplash）

3. 吃月餅後減少下一餐正餐的攝取量

4. 進食月餅後的下一餐正餐，應多菜少澱粉及少油，例如可選擇：烤雞胸雜菜沙律、蒸魚、灼菜，並且減少飯量，進食至6-7成飽已足夠

吃月餅後減少下一餐正餐的攝取量，應多菜少澱粉。（freepik）

吃月餅後消滯貼士

很多人吃月餅後都會喝茶或清水消除膩滯感，Annie指，除了茶和清水，亦可於進食月餅後吃一些含酵素的生果，例如：新鮮菠蘿或木瓜，有幫助消化的作用。另外，亦可攝取豐含纖維又低卡的食物，例如黑木耳、生菜、青瓜等。

吃月餅後喝茶或清水，有助消除膩滯感。（freepik）

進食月餅後吃一些含酵素的生果，如新鮮菠蘿，都有幫助消化的作用。（freepik）

Annie提醒，以上方法只能減輕膩滯感，並無溶解脂肪的效果，脂肪仍會留於體內。必須要靠增加活動和運動量，才可使脂肪轉化為能量消耗。

6款月餅卡路里一覽

1. 冰皮月餅（蛋黃綠豆）

冰皮月餅（蛋黃綠豆）

2. 豆沙月餅

豆沙月餅

3. 雪糕月餅

雪糕月餅

4. 奶黃月餅

奶黃月餅

5. 雙黃蓮蓉月餅

雙黃蓮蓉月餅

6. 伍仁月餅

伍仁月餅

香港營養師學會（HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）

（全文完）

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