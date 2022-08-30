新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結

近日新冠肺炎疫情反覆不定，昨日（29日）本港新增8,488宗確診，另有4人離世。政府早前已推出快速測試陽性登記平台，供不幸「中招」的市民於網上呈報病況。但到底最新申報方法是甚麼，當中又有哪些細節需要注意？即看下文6大須知。

須知1｜只供快測陽性人士登記

平台只供快測呈陽性的市民作登記，如果你是核酸檢測呈陽性，就不需要在此平台申報。

2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統 ：https://www.chp.gov.hk/ratp/#

快測陽性申報平台。（網上截圖）

須知2｜保留快測棒資料提交

快測確診人士，在平台申報時需要提交個人資料，並拍下快測棒圖片給政府人員參考。所需資料包括：

個人資料

同住家人資料

快速抗原測試陽性結果日期

個人病徵

重要注意情況、健康監察能力評估

快測陽性日期

快測結果照片

另外，申請人士需要呈報家庭狀況，以及填寫入住隔離設施的意願。

快測陽性申報平台。（網上截圖）

快測陽性申報平台。（網上截圖）

須知3｜24小時內申請隔離令及檢疫令

呈報完成後，申請人士會收到手機短訊，要求在24小時內點擊連結，並上載快測棒照片及身分證文件。當上載成功後，衛生防護中心會發出「隔離令」連結，以提供後續支援，或安排前往社區隔離設施。同住人士亦會收到短訊，要求上載身分證文件，以獲取「檢疫令」連結。

須知4｜隔離令期效

政府早前宣佈，以首次檢測呈陽性的翌日開始，視為第一日。已接種2劑或以上疫苗人士，如果在第6及第7日快測呈陰性，並沒有任何病徵，即可完成隔離。至於未接種或只接種1劑疫苗人士，則需完成14日隔離。

未接種或只接種1劑疫苗人士，需完成14日隔離。（Freepik）

須知5｜隔離令可作請病假之用

申請人士所獲的「隔離令」可作申請病假之用，不需再額外提交醫生證明。另外，申請者可在指定時間內豁免打針，免針紙的康復紀錄二維碼可於康復後申補。

須知6｜拒絕隔離會被罰款及監禁

根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。 確診人士如於居家隔離期間離開其居家範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，均會被視為違反隔離令。違反隔離令屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

拒絕隔離會被罰款及監禁。（建築署）

最後，若申請人士使用申報系統網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件和電話號碼，防護中心會與申請者聯絡，完成申報程序。

（全文完）