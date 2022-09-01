9月生日優惠｜免費食8大餐廳　半島酒店／海鮮自助餐 / 牛角Buffet / 即燒大蝦

9月生日優惠已經出台了！今次主打餐飲優惠，除了有8間壽星免費任食，同行人士有折扣的優惠外，還追加了8間壽星惠顧可低至半價、送蛋糕、送香檳等等的餐飲優惠給大家選擇。老說話，生日優惠一年只可享受一次，大家不要錯過啊！

半島酒店蛋糕 | 圖片來源：半島酒店

9月壽星免費食！

【1】香港半島酒店

9月份的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日正日惠顧大堂茶座三道菜西式晚餐兩位，可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，可享一位免費及獲贈生日蛋糕1個。優惠須於72小時前訂座；如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

收費：HK$528/位（另加10%服務費）

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂電話：2696 6772／2696 6693

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半島酒店的大堂茶座 | 圖片來源：半島酒店

【2】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店內的聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2022年12月31日，生日壽星於生日月份與一位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享一位免費！每人再額外贈送餐酒一杯，以及壽星可獲贈半磅生日蛋糕。要留意，2022年9月9日至12日的中秋節假期不能使用生日優惠。

壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

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聆渢咖啡廳 | 圖片來源：黃金海岸酒店 FB

自助午餐 星期一及五

成人：HK$398

小童 (3-11歲)：HK$288

長者 (65歲或以上)：HK$358

星期六、日及公眾假期

成人：HK$468

小童 (3-11歲)：HK$338

長者 (65歲或以上)：HK$408

自助晚餐 星期一至五

成人：HK$658

小童 (3-11歲)：HK$398

長者 (65歲或以上)：HK$508

星期六、日、公眾假期及其前夕

成人：HK$738

小童 (3-11歲)：HK$458

長者 (65歲或以上)：HK$568

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訂座電話：2452 8448

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

聆渢咖啡廳 | 圖片來源：黃金海岸酒店 FB

【3】香港百樂酒店 Park café

凡惠顧自助餐，4位以上惠顧，生日當月的壽星可享免費，同行人士可享85折。前一天預訂自助晚餐時段，Park café更會免費送上指定生日蛋糕。可聯絡餐廳職員以作安排。

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「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐 | 圖片來源：Park Hotel Hong Kong FB

香港百樂酒店Park café特別呈獻全新「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐，於8月2日至11月30日期間週末及公眾假期供應，以鹹香的芝士和清甜的蜜糖入饌，以絕美滋味的芝士與香甜蜜糖點綴您的味蕾！自助晚餐可享「蟹之美饌」，供應一系列以蟹入饌的美食，包括芝士汁蟹肉焗生蠔、黑胡椒炒麵包蟹、星洲咖喱蟹、蟹肉帶子炒飯等。

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電話：2731 2168

WhatsApp：6588 0682

地址: 尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐 | 圖片來源：Park Hotel Hong Kong FB

【4】牛角「株式会社獎賞計劃」KABU PASS

KABU PASS會員於以下人氣日本品牌：「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「牛角次男坊」、「牛涮鍋」、「牛涮鍋もっと」、「温野菜」、 「和平飯店」、「永華日常」及「好呷」 享用會員禮遇！由即日起，只須港幣$200即可成為KABU PASS銀會員。

牛角日本燒肉專門店 | 圖片來源：牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku FB

達到指定金額及成功續會之會員，可成為KABU PASS金會員，額外生日禮遇包括：

(1) 免費指定甜品一客(只限「牛角日本燒肉專門店」及「温野菜」)及

(2) 生日月份限定電子割引券

牛角次男坊「燒肉丼定食買一送一」 電子割引券

牛角(食べ放題実施店) 「食ベ飲み放題」六人同行一人免費 電子割引券

牛角Buffet 免費「食ベ放題」(1位) 六人同行一人免費 電子割引券

牛涮鍋/ 牛涮鍋もっと 免費和牛蛋糕 電子割引券

牛角日本燒肉專門店 | 圖片來源：牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku FB

【5】德家日式燒肉店

燒肉店提供兩種食法！一是德家日式燒肉放題，二是德興火鍋放題。四人同行嘆燒肉/ 火煱放題，當月壽星可享免費燒肉。詳情可致電向店長查詢。

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓

電話：2780 0182

德家日式燒肉店 | 圖片來源：Klook

【6】和牛燒肉 一郎

為慶祝將軍澳分店及銅鑼灣分店開業一周年，只要4人同行，壽星即享免費。優惠只適用於放題套餐 A至D；全日適用。另收加一服務費，服務費以原價計算。和牛燒肉 一郎注重和牛質素，所以每件和牛都有齊識別番號，資料更會於店內更新！大家想知道更多關於和牛資料，可以去網站輸入番號，在日本網站查找得到！

選用真正和牛 | 圖片來源：和牛燒肉 一郎 FB

佐敦店

訂座：2736 8218

Whatsapp：6613 6688

地址：佐敦佐敦道 31-37 號百誠大廈 3 樓

將軍澳店

訂座：2387 5388

Whatsapp：6615 6688

地址：將軍澳新都城中心 2 期 1 樓 1040-41 號舖

銅鑼灣店

訂座：2267 9688

Whatsapp：6617 6688

地址：銅鑼灣波斯富街 24-30 號寶漢大廈 2 樓

荃灣店

訂座：2816 1157

Whatsapp：6638 6688

地址：荃灣廣場6樓621-630號A舖

選用真正和牛 | 圖片來源：和牛燒肉 一郎 FB

【7】蝦立方

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！

即釣即歎大頭蝦 | 圖片來源：HA cube 蝦立方休閒娛樂釣蝦場 FB

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室(鑽石山站 A2出口)

預約電話 : 3565 4233

營業時間 : 星期一至日，中午12時至零晨2時(逢星期二休息)

佘詩曼帶朋友到訪 | 圖片來源：HA cube 蝦立方休閒娛樂釣蝦場 FB

【8】龍鼓灘海邊BBQ

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，1個人入去獨歎都得！壽星需出示身份證明文件作實。限聚令期間最新安排，客人每枱不多於8人或每設施(燒烤爐)不多於8人。

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話： 2613 8129

燒烤場位置屯門海邊 | 圖片來源：龍鼓灘海邊BBQ FB

燒烤場位置屯門海邊 | 圖片來源：龍鼓灘海邊BBQ FB

9月壽星餐飲優惠 低至半價！

【1】8度餐廳Café 8 Degrees

當月生日壽星預訂4位或以上自助晚餐，壽星可享半價優惠（以原價計算），或免費生日蛋糕1磅，或送紅/白餐酒1支。優惠期至2022年9月30日。

預訂8度餐廳： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】

「盛夏‧鮮味自助晚餐」 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

酒店現推出「盛夏‧鮮味自助晚餐」，提供一系列滋味環球美饌，包括鱈場蟹腳、即開生蠔、煎鵝肝伴黑松露汁、燒羊脾、燒牛肉西冷、以至精緻甜品芒果拿破崙、迷你朱古力心太軟及Häagen-Dazs雪糕等滋味菜式源源不絕供應。

預訂8度餐廳： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】

地址：土瓜灣九龍城道199號

「盛夏‧鮮味自助晚餐」 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【2】香港富麗敦海洋公園酒店

海洋公園全新酒店香港富麗敦海洋公園酒店，都有推出生日優惠！壽星只要下載 Sino Club 應用程式，即可享受會員獨家禮遇，於生日月份惠顧指定餐廳的單點菜單，會員尊享：

尊尚會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳、星耀廊或沙嗲軒75折優惠（適用於首港幣$2,000元之消費）

「玉」8折優惠（適用於首港幣$3,000元之消費）

預訂富麗敦海洋公園酒店： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Trip.com 】

星耀廊| 圖片來源：香港海洋公園

普通會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳或星耀廊免費迎賓雞尾酒（供最多兩位享用）

「玉」免費指定甜品（供最多兩位享用）

生日電子優惠券會於會員生日月前一天發送至Sino Club手機應用程式帳戶內「我的帳戶」的「我的禮遇」內，請於生日月份內兌換。

預訂富麗敦海洋公園酒店： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Trip.com 】

星耀廳| 圖片來源：香港海洋公園

「玉」| 圖片來源：香港海洋公園

【3】The Mira

於生日一週內與朋友於Yamm品嚐精緻晚餐，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。

須預訂才能使用優惠：

WhatsApp：9049 7122

電話：2315 5111

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號 美麗華廣場

預訂Yamm： 【 KLOOK 】 ｜ 【 KKday 】

Yamm | 圖片來源：Klook

Yamm | 圖片來源：Klook

【4】香港港麗酒店

同樣是信和酒店推出的生日優惠。壽星只要下載Sino Club應用程式，並免費登記成為會員，於生日月份可於香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠：

預訂港麗酒店： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Agoda 】

香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠 | 圖片來源：香港港麗酒店

意寧谷晚市餐飲8折優惠（每位須惠顧HK$800或以上方可享此優惠）。

金葉庭精選晚市套餐8折優惠。

免費生日蛋糕一個。

每人獲贈香檳雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯（適用於二至三位客人惠顧）；或由酒店首席侍酒師親自精選美酒一瓶（適用於四位或以上客人惠顧）。

生日電子優惠券會於會員生日月前一天發送至Sino Club手機應用程式帳戶內「我的帳戶」的「我的禮遇」內，請於生日月份內兌換。

預訂港麗酒店： 【 KLOOK 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Agoda 】

金葉庭 | 圖片來源：香港港麗酒店

【5】校長燒肉日韓料理

主打日韓料理及自助燒肉的校長燒肉！當月生日即享全單人頭費88折，滿6位可享1位正日生日半價，免費提供巨型生日牌，供影相打卡。免切餅費及開瓶費。以上優惠只適用於晚市B、C、D時段。優惠不可與其他優惠同時使用。

預訂校長燒肉日韓料理： 【 KKday 】

主打日韓料理 | 圖片來源：校長燒肉日韓料理 觀塘 FB

自助燒肉 | 圖片來源：校長燒肉日韓料理 觀塘 FB

【6】極尚大喜屋

極尚大喜屋主打日本料理放題。凡於生日前後7天惠顧正價晚市放題，6人或以上同行，即送蛋糕一個、有汽果汁一支、即影即有一張。注意優惠須提前一天預訂。

訂座/查詢熱線：3622 2761 / 3622 2771

極尚大喜屋 | 圖片來源：日本料理 – 銅鑼灣分店FB

極尚大喜屋極尚大喜屋 | 圖片來源：日本料理 – 銅鑼灣分店FB

【7】八歌仙

生日月惠顧任何晚市燒肉套餐可，只要3人同行，壽星即享半價。入座前向職員出示生日證明即享優惠。另收加一服務費，服務費以原價計算。

查詢或訂座：2328 7303

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802鋪

八歌仙 | 圖片來源：八歌仙 Hachikasen

八歌仙 | 圖片來源：八歌仙 Hachikasen

【8】京都勝牛

於生日月份每4人同行惠顧京都勝牛正價套餐，生日之星可免費獲贈自選甜品一客。優惠須於兩天前訂座，並於落單時出示身份證明文件。

分店電話：

銅鑼灣：2117 9195

將軍澳：3425 4616

荃灣：3996 8062

京都勝牛 | 圖片來源：牛京都勝牛-香港

京都勝 | 圖片來源：牛京都勝牛-香港

（全文完）