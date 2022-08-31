大腸癌｜大便6種顏色看出身體警號　黃色代表胰臟有問題　另有3種色是癌症先兆

大家平日大便後會留意糞便的顏色嗎？其實排泄物是觀察自己身體健康狀況的最直接方式。有醫生指出，不同顏色的大便可能是身體發出的警號。如果是其中3種顏色，更可能有患大腸癌等癌症的危機，絕對不能輕視。

不同顏色的大便可能是身體發出的警號。（《大叔的愛》劇照）

台灣家庭科醫生陳欣湄於節目《健康2.0》表示，糞便的組成來自3個地方，分別是食物殘骸、腸胃道細胞的脫屑，以及胰液或膽汁。如果以上其中一部分出現問題，糞便的顏色就會改變。陳欣湄指，如果發現糞便為以下6種顏色，就要特別留意，其中3種顏色更可能是癌症警號。

糞便的組成來自3個地方，分別是食物殘骸、腸胃道細胞的脫屑，以及胰液或膽汁。（freepik）

6種糞便顏色可能代表的身體警號

1. 灰白色：胰臟癌、膽道阻塞

2. 黃色：胰臟疾病、吃太油

3. 墨綠色：腸胃發炎、腹瀉

4. 黑色：上腸胃道出血

5. 暗紅色：大腸、小腸腫瘤

6. 鮮紅色：直腸癌、痔瘡

6種糞便顏色可能代表的身體警號。（《健康2.0》@YouTube）

陳醫生解釋，當身體的胰液或膽汁出現阻塞，糞便就會由原本的是棕色或棕黃色狀態，變得非常淺色，呈現灰白色，有些人甚至會帶點黃色。而若果腸胃道出血，也會有不同顏色變化。陳醫生以胃出血為例，當胃酸跟出血的鐵質混合時，會導致糞便顏色較深，出現像黑色或墨綠色狀態。至於下腸胃道出血，特別是大腸的位置，就會出現鮮紅色、暗紅色。

可從排泄物觀察到自己身體的健康狀況。（freepik）

不過，陳醫生強調，糞便顏色只能當參考，如果有任何異常，建議還是要做糞便潛血檢查較為準確。

根據衛生署資料，大腸癌是本港第2號癌症殺手。大多數是由一粒細小的瘜肉開始形成，有些會慢慢演變為癌症，這種變化可以歷時10年或以上。

大腸癌是本港第2號癌症殺手。（freepik）

大腸癌常見5大病徵

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降和疲倦

由於這些病徵與其他腸道疾病相似，如果發現有關症狀，應盡早求醫。

（全文完）