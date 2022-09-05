酒店房間6件物品隱藏用途　床尾巾原來不止是裝飾？風筒按著才有風非落後設計

去旅行或酒店Staycation，大家對酒店房間的格局都十分熟悉。不過又知不知道為何床單是白色？床尾巾又有什麼用途？原來房內的物品和擺位都各有用途！立即為大家拆解！

原來房內的物品和擺位都各有用途。（freepik）

1. 白色床單

酒店大部份床單、被套和枕頭袋都是白色，除了是給人乾淨舒適的感覺，其實背後還有原因。因使用白色寢具方便清洗，只要加入漂白水便可輕易去除污漬，清洗後如全新一樣。加上需要經常清洗和烘乾，選用白色較不易褪色。

白色寢具方便清洗。（freepik）

2. 四個枕頭

每次踏入酒店房，基本上都會看到床上有4個枕頭，為什麼這麼多呢？因為可以讓住客根據不同睡姿，而將枕頭放在各個位置。例如：可以將枕頭放在膝下位置，以減輕腰部壓力；側睡時可把枕頭夾在兩膝之間，使膝關節能夠處於輕度屈曲的放鬆狀態，舒緩脊椎壓力。

踏入酒店房，總會看到床上有4個枕頭。（freepik）

3. 床尾巾

不少酒店房間的床尾都會放置一條很長的布，這條巾稱作床旗，亦俗稱「床尾巾」。它的用途不僅是裝飾！床尾巾最初是源於美國的住宿，因為有些住客一到酒店，連鞋子也未脫便躺在床上休息，因此在床尾擺放一條巾，以防止住客弄髒床單和被子。不過要注意，部份酒店未必會每次清洗這條床尾巾，所以最好還是不要披在身上了。

不少酒店房間的床尾都會放置一條很長的布。（freepik）

4. 緊塞在床下的被子

酒店房床上的被子，為何永遠都是緊緊的塞在床下，每次都要費力將它拉出來？這個做法不但能夠給人一種整潔舒適的感覺，而且有保暖的作用。將被子塞在床下，可以防止漏風，令住客躺在床上更為保暖。

床上的被子，永遠都是緊緊的塞在床下。（freepik）

5. 風筒要按著才有風

酒店提供的風筒，大部份都需要一直按著才有風，相信不少人也為此感到麻煩和困擾。原來這個設計是為了安全起見，當住客放手風筒就不會供電，減低因為手潮濕而觸電的風險。

酒店提供的風筒，大部份都需要一直按著才有風。（freepik）

6. 拖鞋

有些酒店房的洗手間門口會放置一對拖鞋，尤其是日本或韓國的酒店。其實這個做法來自日本，因為以前日本的洗手間多以地磚鋪設，為了令住客不用直接踏在冷冰冰的地磚上，於是便會準備一對洗手間專用的拖鞋，同時亦可防止滑倒和弄髒雙腳。

有些酒店房的洗手間門口會放置一對拖鞋。（freepik）

（全文完）