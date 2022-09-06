水中銀檢測豉油／生抽／老抽黃曲霉素　19款安全無毒清單　李錦記、淘大、美極上榜

豉油是廚房必備的調味料，市面上有不少標榜「天然」及「無添加」的豉油產品，到底應該選擇那一款？生物科技檢測公司水中銀曾檢測市面上47款常見醬油，包括：李錦記、淘大、品珍等品牌，結果發現有6成醬油都未達「品質卓越」的標準，部份樣本更發現超標急性毒，長期食用恐引致心血管疾病。想食得安心，即睇以下19款無毒安全醬油清單。

水中銀曾檢測市面上47款常見醬油，發現6成醬油未達「品質卓越」的標準。（freepik）

水中銀檢測47款常見醬油

水中銀曾於本港各大超級市場及商店選購了47款常見醬油、豉油及鮮露樣本作魚胚胎毒性檢測。包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、品珍、萬字、金蘭、美味棧、美極和魯花等，當中有29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油及4款其他調味醬。

水中銀選購了47款常見醬油、豉油及鮮露樣本作魚胚胎毒性檢測。（CA Creative＠unsplash）

部份樣本發現超標急性毒

在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。反映出是次測試中只有4成樣本達到最高安全級別，有部份樣本更發現超標急性毒，最高和最低之產品急性毒水平相差逾10倍。如長期攝入恐增患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。另外，若經常攝入大量黄曲霉毒素亦可能會傷肝並導致急性中毒。

有部份樣本更發現超標急性毒。（freepik）

營養師：盡量選擇天然釀造的醬油

營養師李杏榆建議，市民在選購醬油時，可盡量選擇天然釀造的醬油，成分表上一般會列舉水、大豆（或黃豆）、小麥麵粉、鹽等於較前位置，避免進食含太多添加劑的配方。另外，又提醒市民可細閱營養標籤上的鈉含量，選購鈉含量較低的醬油產品。如果許可，平日煮食時更可盡量減少使用豉油或其他調味醬油，多選用新鮮調味料，例如薑、蒜頭、洋蔥，胡椒粉等，既可避免攝取過量鹽分及其他添加劑，亦能透過這些食材提升身體免疫能力。

營養師建議盡量選擇天然釀造的醬油。（freepik）

19款安全豉油名單

在檢測報告中，有19款醬油未有驗出類雌激素及急性毒物，被評為「綠魚」，代為品質卓越，符合世衞安全指引，並通過生物毒性測試。

安全豉油｜1. YUMMY HOUSE 美味棧古法頭抽

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安全豉油｜2. LEE KUM KEE 李錦記減鹽頭抽

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安全豉油｜3. LEE KUM KEE 李錦記蒸魚豉油

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安全豉油｜4. YUAN’S 頤和園金標生抽

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安全豉油｜5. PUN CHUN 品珍古法蒸魚豉油

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安全豉油｜6. AMOY 淘大煲仔飯豉油

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安全豉油｜7. LEE KUM KEE 李錦記雙璜醇釀頭抽

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安全豉油｜8. ABC 甜醬油

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安全豉油｜9. HADAY 海天味極鮮特級醬油

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安全豉油｜10. LUHUA 魯花自然鮮醬香醬油

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安全豉油｜11. HORIKAWAYA NOMURA 堀河屋野材三星醬油

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安全豉油｜12. TERAOKAYUKI JOUZOU 寺岡納豆用醬油

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安全豉油｜13. YAMAGEN 山元兒童甜豉油

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安全豉油｜14. ITACHO 板長醬油

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安全豉油｜15. CITY’SUPER 大德日本醬油

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安全豉油｜16. KIKKOMAN 萬字醬油

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安全豉油｜17. MAGGI 美極鮮醬油

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安全豉油｜18. KIMLAN 金蘭高級老抽

KIMLAN 金蘭高級老抽

安全豉油｜19. KIMLAN 金蘭高級生抽

KIMLAN 金蘭高級生抽

（全文完）