酒店親子自助餐9大推介｜兒童免費食！成人$380任食龍蝦、生蠔、Häagen-Dazs雪糕

《有線生活》編輯為各位家長整理了9間酒店自助餐！6歲以下兒童免費任食，即使小朋友胃口細，坐唔定，父母都不怕會浪費金錢。而且食物選擇非常豐富，除了滿足大人胃口有生蠔、鱈場蟹腳、小龍蝦，亦有適合小朋友的熱食和紫菜壽司，一家食得滿足又開心！

「海鮮盛宴」自助晚餐 | 圖片來源：KKday

【1】8度海逸酒店 6歲以下免費

自助午餐盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。還有精緻甜品薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

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燒羊脾 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$385 / 兒童(6-11歲) $313 / 長者（65歲及以上）$349

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地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

迷你蛋白士多啤梨卷 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【2】香港君悅酒店 Tiffin茶園6歲以下免費

「Tiffin茶園」自助午餐食物貴精不貴多。檯間距離大，大部分冷盤都有蓋子。食物包括：冰鎮海鮮（雪蟹腳、海螺、虎蝦等）、自家製煙燻挪威三文魚、自家製肝醬、是日即切烤肉（烤羊架、西冷牛扒等）、炸魚薯條、正宗印度美食；精美甜品方面，有多達 10 種口味的自家製雪糕！

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Tiffin茶園6歲以下免費| 圖片來源：KKday

「茶園」自助午餐

供應時間：12:00 PM – 2:30 PM（星期一至星期五，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $544 / 兒童(6-12歲) $268

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地址：灣仔港灣道1號

多達10種口味的自家製雪糕| 圖片來源：KKday

Tiffin茶園| 圖片來源：KKday

【3】灣仔會展薈景 6歲或以下免費食3小時！

薈景推出了適合一家人享用的「享受假日自助午餐時光」及「夏の乾杯」自助晚餐！有多款特色美食，包括加拿大波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、雜錦烤肉爐煓燒及威靈頓牛柳拼煙鴨肉等，更可品嚐搞鬼「燒賣」造型立體手工蛋糕等。晚市可享生日優惠，而且同行的一名6歲或以下小童可免費任食！

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雜錦烤肉爐煓燒 | 圖片來源：KKday

薑汁臘腸炒青口 | 圖片來源：KKday

享受假日自助午餐時光

供應日期：即日至2022年10月9日

供應時間：下午12時至下午2時30分，星期六至日及公眾假期

收費：成人2位 $927/每組

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自助清酒機 | 圖片來源：KKday

「夏の乾杯」自助晚餐

供應日期：即日至2022年10月9日

供應時間：晚上6時30分至9時30分/每組

收費：

成人2位 $1,440/每組

成人1位+長者(65歲以上)1位 $1,345

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生日優惠四位以上顧客惠顧自助晚餐，生日之星可獲贈生日蛋糕乙個。

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

餐廳可飽覽維港景致 | 圖片來源：KKday

【4】馬哥孛羅咖啡廳 6歲以下免費！

馬哥孛羅咖啡廳自助午餐，提供多款精選冰鎮海鮮，包括刺身、青口、翡翠螺、蜆及凍蝦每天輪流供應。大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。自助晚餐選用時令本地及來自世界各地的食材。不容錯過的有精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流供應

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提供多款精選冰鎮海鮮 | 圖片來源：KKday

自助午餐

供應時間：每日中午12:00至下午2:30

收費（每位）：成人 $358/ 兒童(6-11歲) $238 / 長者（60歲及以上）$318

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來自世界各地的食材 | 圖片來源：KKday

自助晚餐

供應時間：每日晚上6:30至晚上10:00

收費（每位）：成人 $608/ 兒童(6-11歲) $368 / 長者（60歲及以上）$558

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地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

馬哥孛羅咖啡廳 | 圖片來源：KKday

【5】香港尖沙咀凱悅酒店 6歲以下免費

咖啡廳呈獻自助午餐供應蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、軟殼蟹青瓜卷、蟹肉蛋白炒飯及蟹肉番茄羅勒薄餅等。 咖啡廳的廚藝團隊為每位客人新鮮炮製日式海鮮刺身及壽司，客人亦可享用冰鎮海鮮如藍蟹、越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等。

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避風塘炒龍蝦 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui FB

自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分(星期一至日)

收費（每位）：成人 $380/ 兒童(6-11歲) $190

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地址：九龍尖沙咀河內道 18 號

新鮮炮製日式壽司 | 圖片來源：KKday

【6】歷山餐廳 4歲以下免費

自助早午餐及晚餐，提供一系列精心烹製的國際佳餚和特色亞洲美饌，即開新鮮生蠔、凍熟蝦、藍青口、海螺、蟹腳、布朗蟹；現場烹調：香煎鴨肝、火炙波士頓龍蝦、慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍；星洲胡椒蝦、巴辣孜然雞、陳村粉蒸排骨、糖醋松子魚及甜品：芒果拿破崙，麵包牛油布甸配雲喱嗱汁，紐約芝士餅等等。

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一系列精心烹製佳餚 | 圖片來源：KKday

維多利亞宮廷式假日自助早午餐

用餐時段：11:30至14:30

收費（每位）：成人 $415 / 兒童(4-11歲) $313

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海鮮冷盤 | 圖片來源：KKday

維多利亞宮廷式假日仲夏盛宴自助晚餐

用餐時段：18:30至22:00

收費（每位）：成人 $509 / 兒童(4-11歲) $364

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地點： Café A 歷山餐廳 / 香港北角城市花園道32號大堂樓層

歷山餐廳 | 圖片來源：KKday

【7】海景嘉福洲際酒店 4歲以下免費

Cafe On M自助晚餐9月推出「海鮮盛宴」自助晚餐，供應多款以蟹、蠔、蝦及貝類水產炮製的豐盛美食。每位客人更可獲贈一隻芝士忌廉菠菜焗蠔及蒜香牛油烤龍蝦，及3隻新鮮即開生蠔。

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「海鮮盛宴」自助晚餐 | 圖片來源：KKday

其他推介美食還有：加拿大鱈場蟹腳、北海道松葉蟹肉蟹膏壽司、海鮮湯飯（蠔肉、大頭蝦、魷魚、硯、免治豬肉、冬瓜及鮮冬菇）、西班牙海鮮飯及即製意大利芝士蛋糕！

「海鮮盛宴」自助晚餐 | 圖片來源：KKday

「海鮮盛宴」自助晚餐

供應時間：6:30PM – 10:00PM（星期一至日）

收費（每位）：成人 $620 / 兒童(4-11歲) $359

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地點：九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店M層

海景嘉福洲際酒店 | 圖片來源：KKday

【8】九龍海逸君綽酒店 4歲以下免費

The Promenade位於黃埔的五星級酒店九龍海逸君綽酒店。餐廳可飽覽景致怡人的維港景色。刺身新鮮，有蟹腳，麵包蟹，生蠔，青口，凍蝦，小龍蝦等等。4歲以下兒童免費，亦可額外點餐。

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九龍海逸君綽酒店 | 圖片來源：Klook

午市自助餐

供應時間：12:00至14:30（星期一至五）

收費（每位）：成人 $478 / 兒童(4-11歲) $363 / 長者（65歲及以上）$430

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晚市自助餐

供應時間：18:30至22:00（星期一至四）

收費（每位）：成人 $699 / 兒童(4-11歲) $507 / 長者（65歲及以上）$593

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地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

即開新鮮法國生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

【9】北角海逸酒店 5歲以下免費

Greens Café 9月份推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐！多款時令海鮮包括即開生蠔、松露芝士焗龍蝦及波士頓龍蝦；響螺竹笙燉蟲草花湯、燒羊脾、薑蔥炒龍蝦拑、香蒜粉絲蒸扇貝、寶雲酥烤焗西冷、燒豬仔腩；多款誘人甜品如芒果拿破崙、黑加侖子開心果慕絲蛋糕、青蘋果乳酪慕絲蛋糕及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。

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松露芝士焗龍蝦 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應時間：6:30pm -10pm（星期二至星期日）

9月10日至12日供應時段：7:00pm – 10:00pm

收費（每位）：成人 $549 / 兒童(5-11歲) $402 / 長者（65歲及以上）$402

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地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

北角海逸酒店 | 圖片來源：Harbour Plaza

（全文完）