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Apple Watch Series 8新增體溫感應適合女生　新版SE用更強晶片竟減價！

Apple Watch Series 8新增體溫感應適合女生　新版SE用更強晶片竟減價！

蘋果Apple秋季發布會新登場的Apple Watch Ultra，搶去了Apple Watch Series 8和新版SE的風頭，但是否意味Series 8和新版SE不值一提呢？其實Series 8同樣有改進，SE更是換了新晶片的前提下減價！即睇下文！

Series 8與SE硬件配置大同小異，只是SE減去了兩項主要功能。（蘋果官網圖片）

Series 8新增體溫感應

新品Apple Watch Ultra有另文介紹（按此閱讀），本文集中介紹Apple Watch Series 8和新版SE重點更新。Series 8主要有兩大新增功能，首先是體溫感應，透過錶中雙層溫度感應設計，溫度偵測頻率達到每5秒一次，溫度誤差更只是攝氏0.1度。而藉精準體溫數據，可以追蹤用家睡眠體溫。此外，經期追蹤功能可利用體溫數據，結合心率數據和經期紀錄，替女性用家推算排卵週期。如果數據顯示經期紊亂，便會發出通知，有助女性用家作出仔細生理週期管理。

Series 8新增體溫感應結合心率數據及經期紀錄，可協助女性用家管理生理週期。（蘋果官網圖片）
Series 8新增體溫感應結合心率數據及經期紀錄，可協助女性用家管理生理週期。（蘋果官網圖片）

車禍監測功能

與之前的跌倒感應求助功能類似，Series 8的陀螺儀和感應器，可以監察用家是否遇上車禍，包括前撞、後撞、側撞和翻車，都可以感應得到，並隨即顯示求助訊息，如用家沒反應，會自動報警求助。iPhone 14系列亦都有車禍監測功能。（關於iPhone 14系列功能及售價請按此）

即使加入上述體溫感應和車禍監測功能，Series 8依然可以保持每天18小時續航力，低電量模式下續航力更可達到36小時。

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入門版Apple Watch SE硬件升級，售價下降，估計吸引到不少新用家。（蘋果官網圖片）

Apple Watch SE用新晶片

大部份果迷沒料到的是，入門版Apple Watch SE都推出更新版，硬件配置方面更升級至Series 8水平，同樣採用S8晶片，更提供40mm與44mm兩種顯示器尺寸，屏幕比上一代大了30%，效能則提升20%，但兩款大小SE都比上一代減價200港元（看下表）！

Apple Watch SE同樣具備車禍監察功能，續航力都一樣，但與Series 8相比，SE缺少兩大健康功能，血氧感應器及電子心率感測器，亦因此造成價格差異。

（*號為新產品，括弧內原價取自9月7日蘋果香港官網於發布會前之公開定價）

型號顯示屏最新價（原價）
*Apple Watch Series 845毫米
41毫米		3399元
3199元
*Apple Watch Series SE44毫米
40毫米		2199元（2399元）
1999元（2199元）
*Apple Watch Ultra49毫米6399元
Apple Watch Series 745毫米
41毫米		已下架（3399元）
已下架（3199元）
Apple Watch Series 342毫米
38毫米		已下架（1699元）
已下架（1499元）

Apple Watch Series 8／SE即日起可訂購

兩款新Apple Watch即日起已可訂購，9月16日公開發售。Apple Watch Series 8鋁製錶殼版本分別有午夜暗、星光色、銀色，不鏽鋼錶殼則有金色、石墨色、銀色。而Apple Watch SE只有鋁製錶殼，同樣是午夜暗、星光色、銀色等3種顏色可選。

（全文完）

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問：Apple Watch Series 8有甚麼新功？

答：Series 8新增了體溫感應功能，可輔助女用家管理生理週期…詳情

問：Apple Watch SE有甚麼更新

答：新版SE升級了晶片和處理器…詳情

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