一線搜查｜郊野公園擬設收費高級營地　露營以後要收錢？漁護署：會考慮市民負擔能力

漁農自然護理署早於2017年已委託顧問研究如何提升郊野公園潛力，豐富郊遊人士體驗，其後顧問報告建議於郊野公園內提供不同類型留宿設施，例如升級露營地點和生態小屋。漁護署計劃今年再委託顧問研究「升級露營地點」的可行性，免費電視77台節目《一線搜查》訪問了市民和團體，了解他們的看法。

顧問報告建議大棠和流水響可設立豪華營地。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市民有讚有彈

2017年的顧問報告建議大棠和流水響作為豪華營地選址，研究結果已諮詢郊野及海岸公園委員會，亦曾於2020年3月在立法會環境事務委員會上討論。所謂豪華營地，即場地會提供露營裝備，例如住宿和煮食設施等等，讓使用者可以輕鬆體驗露營樂趣。對於郊野公園範圍內設署這些收費露營設施，《一線搜查》訪問了幾位市民，有人贊成，認為可以有更多選擇，但亦有市民反對，「梗係唔好啦，剝削咗嗰啲拎唔起錢嗰啲人」。

現時坊間都有不少收費豪華露營場地。（開電視節目《一線搜查》截圖）

團體指違郊野公園2創立原則

本土研究社成員黃肇鴻反對郊野公園範圍內，設立收費設施或所謂豪華設施，他接受《一線搜查》訪問時表示，上世紀70年代港府設立郊野公園目的，「係令到大家可以喺一個冇都市嘅氛圍或事物入侵嘅地方，去享受大自然嘅感覺同放鬆」，因此他形容郊野公園設施盡量簡單「基本、樸素、不顯眼」。另一個原則是免費，因為郊野公園是大眾資產，「如果將任何一部份土地交給私人營運，令到有基層市民俾唔起錢，有啲地方去唔到，佢（郊野公園）唔再係一個全民無條件進入嘅地方」。

團體認為「收費」違反了郊野公園對大眾開放的原則。（開電視節目《一線搜查》截圖）

推廣綠色旅遊？

黃肇鴻估計，政府想發展郊野公園設施，目的是想推廣綠色旅遊，但他表示：「綠色旅遊唔係將啲嘢擺喺綠色地方就叫綠色旅遊。」他解釋，環保界所理解的綠色旅遊，並非一窩蜂去打卡熱點，強調去郊外旅遊最重要是「不留痕」，包括不掉垃圾、不摘花草樹木、不破壞環境。如果開發收費露營設施，他最擔心的是引來大量人流，破壞郊野公園環境。

漁護署：會諮詢公眾

漁護署回覆《一線搜查》表示，會於今年內委託顧問，就郊野公園設置「升級露營地點」進行可行性研究，以確定選址、設計、運作模式、收費水平及營運要求等，確保升級營地運作不會對郊野公園環境造成長期不良影響，或是超出郊野公園承載力。如果要收費，會訂在市民能夠負擔合理水平，署方亦會於研究期間收集公眾人士和相關持份者意見。有關郊野公園可能設立收費營地設施，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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