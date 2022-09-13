一線搜查｜金鐘兩餸飯賣75元白領排隊買　fb版主分析兩餸飯冒起3個原因

繼中環之後，向來租金高昂的金鐘大型商場，竟然都有食店賣「兩餸飯」，不過相比市其他市區的30元50元售價就貴得多，金鐘兩餸飯要75元，但午飯時間依然吸引白領排隊購買。免費電視77台節目《一線搜查》主持黃愷怡去到該店實試味道與份量，同時訪問了幾位打工仔和facebook「香港兩餸飯關注組」版主Andrew對兩餸飯市場前景的看法。

位於金鐘商場內的食店賣兩餸飯，午飯時間有白領排隊購買。（開電視節目《一線搜查》截圖）

金鐘兩餸飯感覺高級

年初第5波疫情爆發，食肆堂食大受限制，又平又多款式的兩餸飯食店應運而生，越開越多。其後堂食限制雖已解除，但兩餸飯已站穩陣腳，成為其中一種主流食肆類別，最近更打破「平價」形象，攻入金鐘大型商場，店員穿西裝外套，餐牌中英文對照，一盒兩餸飯售75元，以紙盒盛載，感覺即時高級了一個檔次。

兩餸飯用紙盒盛載，感覺即時高級了一個檔次。（開電視節目《一線搜查》截圖）

主持實試是否值75元

《一線搜查》主持黃愷怡去到金鐘該食店實試份量與味道，是否值得75元。她共買了三盒兩餸飯，分別有6個菜式，認為最好味是瑞士雞翼，但一份雞翼只有3隻，她認為以75元兩個餸來說，份量略嫌太少。另外，她又讚菜心炒得好味，韓式炒豬肉不太正宗，但形容「都合格嘅」。總括而言，黃愷怡認為份量算充足，但與其他地區的送餸飯比較，餸菜款式不多，售價也較貴。她同時訪問一位OL食客，她表示金鐘和中環兩餸飯售價差不多，但「有少少貴」。

《一線搜查》主持黃愷怡試食金鐘貴價兩餸飯，形容味道不錯。（開電視節目《一線搜查》截圖）

店主：兩餸飯有市場需求

另一間平民兩餸飯食店負責人Sing表示，初時也認為兩餸飯是因疫情高峰期興起，「但做落咗覺得唔關事，做落咗發現需求都幾大」。Sing的兩餸飯食店於疫情高峰期間，曾以蒜蓉蒸開邊龍蝦吸引長長人龍，現時仍不時會發掘新鮮食材如鮑魚、蜆、螺等作賣點，他說：「有啲（菜式）係蝕本，但要維持客人新鮮感，多啲選擇先至做得到。」

FB版主：好難返轉頭

facebook群組「香港兩餸飯關注組」有逾8.7萬名會員，每天都有組員分享和討論兩餸飯資訊。版主Andrew表示，兩餸飯的冒起令「好多人好似吐咗口烏氣」，因為近年茶餐廳等食肆一餐60、70元，但選擇少，而且「好趕頭趕命食完就走」，兩餸飯則有3大優點，包括價格便宜、菜式選擇多及可以「即刻睇到即刻拎走」，令市民「醫肚」多了選擇，形容兩餸飯的出現「好難返轉頭」。有關金鐘兩餸飯報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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