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確診入住隔離營手機訊號弱、無Wi-Fi 6大電訊商免費數據／通話申請方法 中國移動送無限上網
新冠肺炎疫情持續，本港確診數字仍在高位徘徊，如市民不幸需入住竹篙灣等檢疫中心隔離，必定會擔心訊號弱、沒有Wi-Fi、無法上網的問題。香港多間電訊商，例如：csl.、SmarTone、中國移動、3香港等，都藉此為需要隔離的用戶提供額外免費本地數據及通話分鐘，以解決用戶的需要，而且申請簡單，即睇下文。
6大電訊商免費數據
早前本港6大電訊商宣佈，為需要隔離的客戶提供額外免費本地數據及通話分鐘，包括csl.、SmarTone、中國移動、3香港、1010及自由鳥，有關客戶最少可獲100GB至300GB數據不等，有電訊商更甚至送出無限數據任用及無限通話服務。
隔離人士免費數據｜1. csl.
免費服務：可獲送100GB本地數據（30日內有效）
申請方法：致電3922 6551
隔離人士免費數據｜2. SmarTone
免費服務：額外送100GB本地數據及無限本地語音通話
申請方法：透過WhatsApp專線9660 2688申請
隔離人士免費數據｜3. 中國移動
免費服務：無限本地數據及無限本地語音通話分鐘
申請方法：致電2945 8883
隔離人士免費數據｜4. 3香港
免費服務：可獲送一次性300GB本地數據
申請方法：客戶會收到由3香港發出的短訊，根據指示完成登記即可
隔離人士免費數據｜5. 1010
免費服務：送100GB本地數據（30日內有效）
申請方法：致電171010私人助理
隔離人士免費數據｜6. 自由鳥
免費服務：額外100GB本地數據及無限本地語音通話
申請方法：透過WhatsApp專綫9660 2688申請
（全文完）