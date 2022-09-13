確診入住隔離營手機訊號弱、無Wi-Fi　6大電訊商免費數據／通話申請方法　中國移動送無限上網

新冠肺炎疫情持續，本港確診數字仍在高位徘徊，如市民不幸需入住竹篙灣等檢疫中心隔離，必定會擔心訊號弱、沒有Wi-Fi、無法上網的問題。香港多間電訊商，例如：csl.、SmarTone、中國移動、3香港等，都藉此為需要隔離的用戶提供額外免費本地數據及通話分鐘，以解決用戶的需要，而且申請簡單，即睇下文。

本港多間電訊商都為需要隔離的用戶，提供額外免費本地數據及通話分鐘。（freepik）

6大電訊商免費數據

早前本港6大電訊商宣佈，為需要隔離的客戶提供額外免費本地數據及通話分鐘，包括csl.、SmarTone、中國移動、3香港、1010及自由鳥，有關客戶最少可獲100GB至300GB數據不等，有電訊商更甚至送出無限數據任用及無限通話服務。

如不幸需入住竹篙灣等檢疫中心隔離，必定會擔心無法上網的問題。（《鬼怪》劇照 ）

隔離人士免費數據｜1. csl.

免費服務：可獲送100GB本地數據（30日內有效）

申請方法：致電3922 6551

隔離人士免費數據｜2. SmarTone

免費服務：額外送100GB本地數據及無限本地語音通話

申請方法：透過WhatsApp專線9660 2688申請

隔離人士不必擔心上網問題。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

隔離人士免費數據｜3. 中國移動

免費服務：無限本地數據及無限本地語音通話分鐘

申請方法：致電2945 8883

隔離人士免費數據｜4. 3香港

免費服務：可獲送一次性300GB本地數據

申請方法：客戶會收到由3香港發出的短訊，根據指示完成登記即可

有關隔離人士最少可獲100GB至300GB數據不等。（《愛的迫降》劇照）

隔離人士免費數據｜5. 1010

免費服務：送100GB本地數據（30日內有效）

申請方法：致電171010私人助理

隔離人士免費數據｜6. 自由鳥

免費服務：額外100GB本地數據及無限本地語音通話

申請方法：透過WhatsApp專綫9660 2688申請

隔離期間仍可與外界保持聯絡。（《她的私生活》劇照）

（全文完）