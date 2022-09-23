日本大阪10間溫泉酒店推介　座落難波、心齋橋超近JR站　空庭溫泉／日式庭園／榻榻米任打卡

去日本旅行當然少不免要浸溫泉！到底大阪有哪些溫泉酒店又平又靚，既可以放鬆身心又可以節省荷包？下文即為你介紹10間溫泉酒店，全部都超近地鐵或JR站，其中一間還有空庭溫泉和日式庭園任打卡！

【1】大和屋本店大阪旅館

難得等到通關，可以再次到訪日本，當然要試試具當地特色的酒店。大和屋本店大阪旅館（Yamatoya Honten Ryokan Osaka Hotel）位於道頓崛川，地點旺中帶靜，交通方便得來又不會嘈吵。酒店採用日式榻榻米設計，傍晚會有服務人員幫忙鋪床，並準備茶與點心，非常貼心。另外，住客可免費使用男女分開的大浴場及三溫暖，酒店亦會提供浴衣。

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大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館：

地址：2-17-4 Shimanouchi,Chuoh-ku, 心齋橋, 大阪

交通：日本橋站6號出口步行約4分鐘

價格：HK$811起／晚（2位成人）

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【2】大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa

坐落大阪城和心齋橋之間的大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa（City Plaza Hotel Osaka Natural Hot Spring & Spa）設有大浴場、溫泉SPA，免費按摩機等，而沐浴產品則用上資生堂系列，公共地方亦有洗衣機及烘衣機，設備一應俱全。

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大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa。（Agoda.com）

大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa。（Agoda.com）

大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa。（Agoda.com）

大阪城市廣場飯店 – 天然溫泉&Spa：

地址：2-31 Honmachibashi,Chuo-ku, 梅田, 大阪

交通：十三駅西改札口步行大約6-8分鐘

價格：HK$481起／晚（2位成人）

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【3】ART大阪灣酒店

位於大阪灣的ART大阪灣酒店（Art Hotel Osaka Bay Tower）景色優美，坐在房間即可眺望大阪港船隻，而建築物2樓就與地鐵站相連，交通非常方便。酒店以安土桃山時代作建築背景，地下設有9款空庭溫泉及1,000坪日式庭園供住客使用，也可以穿著浴衣隨意打卡拍照。

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ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店。（Agoda.com）

ART大阪灣酒店：

地址：1-2-1 Benten, Minato, 灣區, 大阪

交通：地鐵弁天町步行2分鐘

價格：HK$369起／晚（2位成人）

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【4】三井花園飯店大阪淀屋橋

三井花園飯店大阪淀屋橋（Mitsui Garden Hotel Osaka Yodoyabashi）是日本三井花園飯店集團旗下的「輕奢」酒店，裝潢揉合傳統與現代風格，房間空間感十足，有一片落地窗欣賞大阪夜景，而頂層就設有人工炭酸泉的大浴場「Garden SPA」和按摩浴池，只要攜帶毛巾即可自由使用，CP值極高。

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三井花園飯店大阪淀屋橋。（Agoda.com）

三井花園飯店大阪淀屋橋。（Agoda.com）

三井花園飯店大阪淀屋橋：

地址：2-5-7 Kouraibashi Chuo-ku, 梅田, 大阪

交通：渡邊橋站2號出口步行約3分鐘

價格：HK$285起／晚（2位成人）

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【5】APA VILLA飯店 – 淀屋橋

APA VILLA飯店 – 淀屋橋（APA Villa Hotel Yodoyabashi）位於大阪商務區，交通十分便利，距離淀屋橋火車站只需步行2分鐘，如果想去梅田購物，乘地鐵約10分鐘就可到達。酒店設有公共天然溫泉澡池及桑拿浴，分為男湯與女湯，另外還有充滿木香味的蒸汽室，環境舒服，適合想旅遊放鬆的住客。

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APA VILLA飯店 – 淀屋橋。（Agoda.com）

APA VILLA飯店 – 淀屋橋。（Agoda.com）

APA VILLA飯店 – 淀屋橋。（Agoda.com）

APA VILLA飯店 – 淀屋橋：

地址：3-1-9 Fushimimachi, Chuo-ku, 梅田, 大阪

交通：淀屋橋站11號出口步行約2分鐘

價格：HK$314起／晚（2位成人）

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【6】大阪蒙特利拉蘇瑞酒店

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店（Hotel Monterey La Soeur Osaka）位於大阪商務區，乘車到其他城市非常快捷，到京都只需40分鐘，如想遊覽大阪城公園和大阪造幣局，步行約15分鐘即可到達。酒店房間舒適寬敞，有大浴缸供浸浴，另外16樓設有以美國裝飾藝術風格為主題的天然溫泉SPA水療中心，包括熱水池、桑拿浴室、露天浴池，十分齊全。

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大阪蒙特利拉蘇瑞酒店。（Agoda.com）

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店。（Agoda.com）

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店。（Agoda.com）

大阪蒙特利拉蘇瑞酒店：

地址：2-2-22 Shiromi Chuo-Ku, 大阪城和京橋, 大阪

交通：京橋站步行5-6分鐘

價格：HK$537起／晚（2位成人）

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【7】大阪本町天然溫泉超級Premier飯店

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店（Super Hotel Premier Osaka Hommachi Natural Hot Springs）有極佳地理位置，從本町站24號出口一出來即可到達，而且樓下就是便利店，24小時都可做補給。酒店除了有溫泉浴池、各類枕頭、浴衣供住客隨意使用外，還為女性提供貼心小禮包，例如面膜、蒸氣眼罩、化妝水等，CP值爆燈！

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大阪本町天然溫泉超級Premier飯店。（Agoda.com）

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店。（Agoda.com）

大阪本町天然溫泉超級Premier飯店：

地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪

交通：地鐵本町站步行約4分鐘

價格：HK$443起／晚（2位成人）

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【8】大阪阪神飯店

大阪阪神飯店（Hotel Hanshin Osaka）與熱鬧的梅田逛街區只有一站之隔，附近設有百貨公司、購物商場、餐廳、便利商店、Big Beans超市等，生活機能齊全，晚上還可以到梅田空中庭園展望台看夜景。酒店的溫泉泉水是從地下一千米抽取，每天由早上10點開放至晚上11點，如果住客懶得走去大浴池，也可以在房間浴缸浸泡，所以絕對沒有不住的原因。

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大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店。（Agoda.com）

大阪阪神飯店：

地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪

交通：JR福島站步行約2分鐘／地鐵本町站步行約4分鐘

價格：HK$886起／晚（2位成人）

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【9】御宿野乃旅館 – 難波

御宿野乃旅館 – 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）非常鄰近心齋橋和道頓堀商圈，裝潢以日式榻榻米風格為主，設有大眾湯池讓住客血拼後放鬆雙腳，而且浸後還可以享用簡單美味的醬油拉麵，為大家回血。

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御宿野乃旅館 – 難波。（Agoda.com）

御宿野乃旅館 – 難波。（Agoda.com）

御宿野乃旅館 – 難波。（Agoda.com）

御宿野乃旅館 – 難波：

地址：1-4-18, Nipponbashi, Chuo-ku, 難波, 大阪

交通：地鐵日本橋站步行約3分鐘

價格：HK$698起／晚（2位成人）

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【10】溫泉大世界飯店

溫泉大世界飯店（Spa World Hotel）距離通天閣只有5分鐘步行距離，交通便利，內設的溫泉浴池以天然湧出的溫泉為基底，配上漢方、藥草、蜂王漿等材質，有益身心。另外，酒店以世界各國主題來設計浴池，例如羅馬浴場、日式露天溫泉等，各具特色。Spa World共有兩層樓，浸浴後可到美食街醫肚，夏天的話更可享用頂樓滑水道，就算帶小朋友入住也不怕悶。

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溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店。（Agoda.com）

溫泉大世界飯店：

地址：3-4-24 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：地鐵動物園前站步行約3分鐘

價格：HK$566起／晚（2位成人）

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（全文完）