新冠肺炎康復紀錄二維碼｜3大獲取方法＋網上登記申請步驟　附安心出行匯入教學

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案未見顯著回落。早前政府推出了新冠康復者登記平台，讓康復者可獲取「康復紀錄二維碼」，以代替疫苗接種紀錄，從而符合疫苗通行證的要求，以便進入指定表列處所。康復者可透過3大途徑下載康復紀錄二維碼，並加入至「安心出行」。立即睇申請方法、網上平台連結及教學。

康復者可用「康復紀錄二維碼」進入指定表列處所。（政府資訊科技總監辦公室）

獲取「康復紀錄二維碼」3大方法

康復者必須使用「康復紀錄二維碼」、按「疫苗通行證」的要求接種疫苗及使用包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼進入受疫苗通行證限制的表列處所。康復者可透過以下3個途徑取得「康復紀錄二維碼」：

康復者在有效期內可使用「康復紀錄二維碼」代替疫苗接種紀錄。（Alison Pang＠unsplash）

1. 「醫健通」流動程式

康復者可直接在醫健通取得康復者二維碼

iOS：下載連結

Android：下載連結

2. 「智方便」流動程式

選擇「新冠病毒康復紀錄」，系統會顯示康復者二維碼

iOS：下載連結

Android：下載連結

3. 政府「電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網頁

連結：https://www.evt.gov.hk/portal/zh-HK/

下載「康復紀錄二維碼」7個步驟

7個步驟下載「康復紀錄二維碼」

1.登入網站 evt.gov.hk

2.在網上平台點選「2019冠狀病毒病電子檢測 / 康復紀錄」

登入網站 evt.gov.hk

3. 選擇提交電子檢測紀錄 / 康復紀錄

選擇提交電子檢測紀錄 / 康復紀錄

4. 剔選同意收集個人資料

剔選同意收集個人資料

5. 如果你選擇提交「電子檢測紀錄」，將進入圖中頁面，按指示填寫個人資料，並按提交

如果你選擇提交「電子檢測紀錄」，將進入圖中頁面，按指示填寫個人資料，並按提交

6. 如果你選擇提交「新冠病毒病康復紀錄」，將進入圖中頁面，按指示填寫個人資料，並按提交

如果你選擇提交「新冠病毒病康復紀錄」，將進入圖中頁面，按指示填寫個人資料，並按提交

7. 完成登記後，頁面會顯示「新冠病毒病康復紀錄」，按右下角儲存

完成登記後，頁面會顯示「新冠病毒病康復紀錄」，按右下角儲存

將「康復紀錄二維碼」加入至「安心出行」方法

1. 將「安心出行」更新至最新版本

2. 點選「電子針卡」

3. 點選「康復紀錄」

4. 匯入「康復紀錄二維碼」

康復者可將「康復紀錄二維碼」加入至「安心出行」。（GovHKvideochannel ）

獲取「康復紀錄二維碼」條件

．須曾向政府系統申報確診

．獲得隔離令

須曾向政府系統申報確診或獲得隔離令，才能獲得「康復紀錄二維碼」。（freepik）

「康復紀錄二維碼」有效期為180日

「康復紀錄二維碼」有效期為180天。康復者在有效期內不論有否接種疫苗，均可使用「康復紀錄二維碼」代替疫苗接種紀錄，進入疫苗通行證指定處所。紀錄會顯示陽性檢測結果及二維碼的屆滿日期，之後需要再接種所規定的疫苗劑量，才可以繼續使用疫苗通行證。

「康復紀錄二維碼」有效期為180天。（資料圖片）

（全文完）