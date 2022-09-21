箍牙不只為貪靚！矯齒前先考慮3大需要　牙醫：矯齒酸痛程度因人而異

矯齒俗稱「箍牙」，近年越來越多成年人會考慮矯齒，大多出於「貪靚」，希望透過整齊牙齒提升自信。《有線健康》邀請牙科醫生陳思昕講解矯齒基本知識，她表示，牙醫會透過3項需要評估病人是否有需要矯齒。

近年矯齒即「箍牙」，大部分成年人若認為自己有牙齒矯正的需要，不外乎因美觀問題，希望可以矯正牙齒排列、修正顎骨，從而改善外觀，提升自信。但陳思昕牙科醫生表示，在牙醫的角度，其實有幾方面會特別考量，用作評估病人是否需要接受牙齒矯正：

【1】咀嚼功能（前牙張開、咬合不正、下顎錯位、上或下顎突出等）。

【2】擁擠的牙齒或容易卡住食物的罅隙，令清潔困難而增加蛀牙及患牙周病的風險。

【3】其他與健康相關的問題，例如因牙齒和軟組織位置等影響發音、嘴唇不能完全合上的情況，可能會導致口乾問題，並損害口腔健康。

牙齒可以移動

矯齒的基本原理，是「牙齒可以移動」。陳思昕表示，「配戴矯正器後，牙齒四周圍因為矯正器給予的持續而輕柔的力量，造成了細胞層次的微發炎反應。受到壓力的部分骨頭發生了骨頭吸收，受到張力的部分發生了骨質堆積，前方破壞、後方建設，於是牙齒就可以慢慢往我們希望的方向前進。」

在牙齒「搬家」的過程中，牙齒輕微搖晃是非常正常的，並且因為牙齒周遭正在輕微發炎，所以會有些酸痛。「要留意，每個人的酸痛感覺差異非常大，我遇過從頭到尾完全沒感覺，大吃大喝不受影響的病人，也遇過痛到必須吃止痛藥的。」陳思昕說。

牙科醫生陳思昕表示，矯齒引起的酸痛程度因人而異。（資料圖片）

矯齒是「以外力緩慢移動牙齒」

最重要的是，矯正時造成的牙齒酸痛，一般不會影響生活。當矯正治療結束，矯正器拆除後，醫師會給予維持器。在配戴維持器的過程中，牙齒不再「搬家」，四周圍的骨頭跟韌帶就會重新生長，幾個月後，牙齒就會像沒有矯正過一樣牢固，行使正常功能。

「總括來說，矯齒其實是一個『以外力緩慢移動牙齒』的過程，除了傳統金屬牙箍和近年較流行的透明牙箍，矯齒方式還包括自鎖式牙箍、陶瓷牙箍及內箍。」陳思昕表示，「每個人的口腔情況都是獨一無二的，所以並沒有可套用在每一個人身上的『罐頭式』治療方案及工具。另一方面，個別牙箍應用的力學原理也有所不同，使用哪種方法才能達到最好的效果，需要牙醫進行詳細的臨床檢查後，才能作出專業判斷。」

（全文完）

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