猴痘疫苗接種10.3預約　即Check是否4類高風險人士｜附預約打針方法＋各區診所名單

猴痘疫情在全球多個地區爆發，香港於9月初亦錄得1宗輸入個案，政府早前已啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，顯示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。衛生署昨日（21日）公佈，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，10月3日開始可預約於指定診所接種。

10月3日開始可預約於指定診所接種猴痘疫苗。（freepik）

衛生署衛生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）並不建議大規模猴痘疫苗接種計劃，而9月15日發表更新的暫擬共識建議中，認為在自願形式下，建議使用第三代疫苗，為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，以及為高暴露風險人士安排暴露前接種猴痘疫苗。

目前並不建議大規模猴痘疫苗接種計劃。（freepik）

猴痘疫苗｜4類高風險人士

在是次計劃下，以下4類高風險目標群組人士，可以自願形式接種猴痘疫苗：

1. 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

4. 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員

4類高風險人士，可以自願形式接種猴痘疫苗。（freepik）

猴痘疫苗｜接種診所名單

由10月5日起，衛生署轄下6間社會衞生科診所，將為有高風險性行為的到診者提供猴痘疫苗接種服務：

1. 灣仔男性社會衞生科診所

2. 灣仔女性社會衞生科診所

3. 油麻地男性社會衞生科診所

4. 容鳳書社會衞生科診所

5. 粉嶺社會衞生科診所

6. 屯門社會衞生科診所

（freepik）

而醫護和實驗室工作人員，醫管局和衞生署會提早於9月26日起，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。

至於其他高風險目標群組人士，包括非衞生署社會衞生科診所到診人士，衞生署已設立2間指定猴痘疫苗接種中心：

1. 油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所3樓

（星期一至星期日早上9時至晚上8時開放）

2. 灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院7樓

（星期一至星期五下午5時30分至晚上8時開放，公眾假期除外）

猴痘疫苗｜預約方法

屬於高風險目標群組人士可於10月3日起透過電郵（[email protected]）或電話（2547 1900）預約，由10月5日起可接種猴痘疫苗。

可透過電郵或電話預約。（freepik）

猴痘6大症狀

猴痘病毒與天花與相似，但病情較輕微。潛伏期介乎5至21日。根據衛生署資料，感染猴痘後的數天，患者會出現以下症狀：

1. 發燒

發燒（freepik）

2. 劇烈頭痛

劇烈頭痛（freepik）

3. 肌肉痛

肌肉痛（freepik）

4. 淋巴結腫大

淋巴結腫大（freepik）

5. 口腔出現潰瘍、身體部位有皮疹

感染猴痘，會出現皮疹，而在出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大則是猴痘的一個顯著特徵。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。而皮疹通常會於10至14天內，從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

口腔出現潰瘍、身體部位有皮疹（freepik）

6. 生殖器官破損

而根據世衞資料，受感染的對象主要是較年輕的男子，當中部分是男男性接觸者，病徵包括生殖器官破損，推斷猴痘可能經性接觸傳播。

生殖器官破損（freepik）

猴痘4大注意事項

衛生署建議市民如前往受猴痘病毒影響的地方，應注意以下4點：

1. 避免與病人或動物接觸

2. 在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在進行這些程序後洗手

3. 徹底煮熟所有動物產品方可進食

4. 如有任何可疑病徵，應及時求醫

如有任何可疑病徵，應及時求醫。（freepik）

（全文完）