旅行買機票前必知｜手提行李6大違禁品　一文看清尿袋、消毒酒精、指甲鉗、香水有冇限制

受新冠肺炎疫情影響，很多港人已數年未有出國。政府宣佈將入境檢疫安排改為「0+3」後，不少人已買好機票，準備出發去旅行。不過大家收拾行李時要注意，手提行李及托運行李都分別有限制，有些違禁品絕對不能帶上機。到底酒精消毒、火機、香水等，又能不能帶？立即看下文。

大家收拾行李時要注意，手提行李及托運行李都分別有限制。（big dodzy＠unsplash）

不接受寄艙行李或手提行李的物品

根據香港民航處指引，以下違禁物品不論是以寄艙行李或手提行李形式，均不接受。

1. * 彈藥

2. 起爆管

3. 雷管及引信

4. 地雷、手榴彈及其他軍用爆炸品

5. 煙火品，包括：煙花

6. 產生煙霧的充氣罐或套筒

7. 黃炸藥、火藥及塑性爆炸物

* 倘若乘客（於香港）合法擁有彈藥，可直接聯絡航空公司安排以寄艙行李形式付運

煙火品不論是以寄艙行李或手提行李形式，均不接受。（freepik）

手提行李違禁物品

至於乘客攜帶的手提行李亦受到限制，有6類物品屬於違禁物品，當中包括運動器材、剃刀刀片及萬用刀等。

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手提行李違禁物品｜1. 槍枝、火器及其他可發射射彈的裝置

經設計以發射射彈去造成人身嚴重傷害的裝置，或能使人誤會為該等裝置的物品，包括：所有類型的火器、玩具槍、獵魚槍、槍式打火機、弓、弓弩及箭等，都被列入違禁品列表。

玩具槍被列入手提行李違禁品列表。（Kolby Milton＠unsplash）

手提行李違禁物品｜2. 眩暈裝置

例如電槍、電擊短棒及動物屠宰器等物品。另外，使人喪失活動能力及機能的化學物、氣體及噴劑，亦是違禁品，例如：梅斯催淚毒氣、胡椒或辣椒噴劑、催淚氣體、酸性噴劑及動物驅除噴劑。

手提行李違禁物品｜3. 附有尖點或銳邊的物體

例如斧頭、切肉刀、溜冰鞋、剃刀刀片、多功能小刀、飛鏢及滑雪用手杖等。如不超過6厘米的指甲鉗、圓形鈍頭剪刀，則可獲得豁免，能以手提行李的形式登機。

附有尖點或銳邊的物體屬手提行李違禁物品。（savernakeknives＠unsplash）

不超過6厘米的指甲鉗，能以手提行李的形式登機。（Brett Jordan＠unsplash）

手提行李違禁物品｜4. 造成人身受傷的工具

物品上附有刀刃、附有長度大於6厘米的軸杆物品及被視作武器的工具都不能攜帶，例如便攜式無線電鑽、螺絲批、鑿、錘子、鉗子、扳鉗（士巴拿）等。

物品上附有刀刃、附有長度大於6厘米的軸杆物品及被視作武器的工具都不能攜帶。（Elena Rouame＠unsplash）

手提行李違禁物品｜5. 造成人身受傷的工具

棒球、壘球棒、桌球、球杆、板球球拍、曲棍球球杆及長曲棍球球杆、高爾夫球杆、球棒及短棒、雙節棍等，全部屬於鈍頭器械，只能寄艙托運，不可以手提行李方式上機。

高爾夫球杆，不可以手提行李方式上機。（sydney Rae＠unsplash）

手提行李違禁物品｜6. 爆炸物及可燃物質和裝置

彈藥、地雷、手榴彈、軍用爆炸品、煙花、派對紙花炮、玩具槍火藥帽等均屬違禁品。而每名乘客只可攜帶一個打火機或一小盒安全火柴。

每名乘客只可攜帶一個打火機。（Jozsef Hocza＠unsplash）

手提行李規定

1. 所有旅客隨身攜帶之液體、凝膠及噴霧類物品，例如：湯、果醬、乳霜、香水、化妝品等，均需以容量不超過100毫升的容器盛載。任何容量大於100毫升的容器，就算未裝滿液體、凝膠或噴霧類物品，亦不會接納。

乳霜、化妝品等，均需以容量不超過100毫升的容器盛載。（Diana Polekhina＠unsplash）

2. 所有盛載液體、凝膠及噴霧類物品之容器，均應儲存於一個容量不超過一公升、並可重複密封的透明塑膠袋內，而且要確保塑膠袋完全封妥。

要確保塑膠袋完全封妥。（香港民航處）

3. 行經安檢站時，裝有容器的塑膠袋應與隨身行李分開擺放，以便進行檢查。每名旅客只可攜帶一個裝有容器的塑膠袋。

4. 所有藥物、嬰兒奶粉／食品及特別飲食所需之物品，經查證後可獲豁免。

所有藥物，經查證後可獲豁免。（freepik）

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酒精類消毒用品可否帶上機？

除了以上物品，近年因疫情關係，不少人都習慣了隨身攜帶著酒精搓手液、酒精濕紙巾等，大家最關心就是這些酒精消毒用品，到底又可否帶上機？其實是可以的。乘客可在隨身行李中攜帶液體、壓縮氣體及凝膠狀物體產品，不過每件物品的容量不得超過100毫升，並且必須全部裝在一個可重新密封的透明膠袋中，而每位乘客可攜帶的容量不得超過1升。

酒精消毒用品，可以帶上機。（towfiqu＠unsplash）

外置充電器應寄艙還是放於手提行李？

外置充電器（尿袋）到底應該寄艙還是放於手提行李內？不少都對此感到困惑。大部份航空公司都將外置充電器列入備用鋰電池的範疇，不可以寄艙，必須放於手提行李內。大家收拾行李時要留意了。

外置充電器必須放於手提行李內。（freepik）

若果未有跟從寄艙行李及手提行李的指引，有關違禁物品隨時有機會被充公，航空公司亦不能保證有關物品會歸還予乘客，因此出發前要檢查清楚行李物品了。

（全文完）