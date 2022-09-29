日本京都10間新開幕酒店　日式風格＋地鐵站旁＋鄰近清水寺／嵐山／四條河原町　最平$245包2成人

日本首相岸田文雄早前宣布，由10月11日起，將放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境上限，並允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。相信不少去大阪遊玩的旅客，都會計劃順道遊覽京都，感受這古色古香的城市，久久未去旅行，當然要住間靚酒店享受一下，《有線生活》為大家精選10間京都2022及2021新開幕酒店，即看下文推介。

日本將放寬出入境措施（Agoda）

京都新酒店1｜京都清水諾加酒店

京都清水諾加酒店（NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO）位於著名景點清水寺附近，是少有具備露天酒吧的酒店。客房設計簡約、設施齊全、空間寬敞，家具由京都當地工匠所製作，另外設有藍牙無線喇叭，CP值高。頂樓酒吧則極具時尚感，住客在隨意坐在梳化飲酒聊天，360度欣賞京都東山美景，適合想chill住旅遊的朋友。

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京都清水諾加酒店（Agoda）

客房設計簡約、空間寬敞（Agoda）

頂樓酒吧則極具時尚感（Agoda）

京都清水諾加酒店：

地址：4-450-1 Gojobashihigashi, Higashiyama Ward , 京都

交通：京阪電車「清水五条站」步行7分鐘

價格：HK$499起／晚（2位成人）

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京都新酒店2｜京都四條里士滿高級酒店

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel premier KYOTO SHIJO）屬5星級酒店，一樓有超級市場，方便大家隨時購買日常用品及日式食品。酒店大廳充滿濃濃日本庭園風格，免費為住客提供飲品、面膜等用品，十分貼心。房間設計以素色為主，設備很新，空間寬敞乾淨，無論買幾多東西都絕對放得到。

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房間設計以素色為主（Agoda）

洗手間空間寬敞乾淨（Agoda）

酒店大廳充滿濃濃日本庭園風格（Agoda）

京都四條里士滿高級酒店：

地址：傘鉾町50番, 河原町, 京都, 日本

交通：四條烏丸站步行7分鐘

價格：HK$350起／晚（2位成人）

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京都新酒店3｜京都東急飯店東山

京都東急飯店東山（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）座落擁有多個文藝設施的京都東山區，主打兼具藝術的住宿享受，並設有五感體驗京都活動，包含：神社佛閣參拜、京都工藝、漆器、窯燒體驗、京都和菓子講座等，十分有特色。客房以祇園白川河沿岸為靈感，結合日式傳統與西洋風情，圍繞自然豐饒的中庭而建。

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京都東急飯店東山（Agoda）

設有五感體驗京都活動（Agoda）

客房以祇園白川河沿岸為靈感（Agoda）

京都東急飯店東山

地址：三条通白川橋東入三丁目夷町175番2, 祇園, 京都, 日本

交通：京都市營地下鐵「東山」站1號出口，步行約4分鐘

價格：HK$699起／晚（2位成人）

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京都新酒店4｜京都三條王子智能酒店

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）以數位化服務做賣點，採高科技自助式人工智慧，由check-in至check-out都可以用一部手機完成，並結合人臉辨識提供手機鑰匙、服務機器人等，超級方便。在設計風格上，酒店無論在大廳或是客房都是簡潔乾淨，令人住得舒適安心，是平價旅宿之選。

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京都三條王子智能酒店（Agoda）

採高科技自助式人工智慧（Agoda）

京都三條王子智能酒店（Agoda）

京都三條王子智能酒店：

地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都, 日本

交通：阪急京都線「大宮站」步行2分鐘

價格：HK$243起／晚（2位成人）

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京都新酒店5｜京都東山清水森仁酒店

京都東山清水森仁酒店（Hotel Senren Kyoto Higashiyama Kiyomizu）選址清水五條站附近，可徙步走到清水寺和四條河原町，主打觀光的旅客可節省不少交通費！酒店房間揉合了現代及日式風格，設計新穎寬敞，設有公共澡堂讓大家與知己好友一同泡浴聊天，是在地感受日本風情的好機會。

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酒店房間揉合了現代及日式風格（Agoda）

設有公共澡堂（Agoda）

在地感受日本風情（Agoda）

京都東山清水森仁酒店：

地址：本町一丁目45番地, 京都, 日本

交通：京阪電車「清水五条」步行1分鐘

價格：HK$381起／晚（2位成人）

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京都新酒店6｜京都烏丸六角光芒

由明治時期民居改建而成的京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku），完整呈現京都古色古香的風味，以及日式傳統美學，同時又融入了現化代設計，為你提供特別的住宿體驗。酒店位於烏丸御池站及四条站中間，去任何景點都很方便，亦有町屋休息室和小庭園供住客使用和打卡拍照。至於大浴場桑拿方面，酒店有完善的公眾大浴場，桑拿分為男湯女湯，女湯設有噴霧三溫暖，而男湯設有三溫暖與冷水池，觀光過後可以好好放鬆，十分值得一住。

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現化代房間設計（Agoda）

大浴場桑拿（Agoda）

由明治時期民居改建而成（Agoda）

完整呈現京都古色古香的風味（Agoda）

京都烏丸六角光芒酒店：

地址：149 Honeyacho Rokkakudori Karasuma Nishiiru, 河原町, 京都, 日本

交通：烏丸御池站步行約3分鐘

價格：HK$514起／晚（2位成人）

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京都新酒店7｜京都七條堀川曼迪高級公寓酒店

京都七條堀川曼迪高級公寓酒店（MONday Apart Premium Kyoto Shichijo Horikawa）有標準家庭房、高級家庭房、特級和室房、高級日式房等選擇，可同時讓4人入住。公寓擁有客飯廳和廚房，並配置冰箱、吸塵器、電磁爐、微波爐、麵包機、空氣清淨機等，十分齊全。浴室採用乾濕分離設計，設有美容淋浴噴頭及洗脫烘一體洗衣機，相當適合親子家庭入住。

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公寓擁有客飯廳和廚房（Agoda）

公寓擁有客飯廳和廚房（Agoda）

浴室採用乾濕分離設計（Agoda）

京都七條堀川曼迪高級公寓酒店：

地址：1, Shichijoodori Higashihorikawa Nishiiru Yaoyacho,Shimogyo-Ku, 京都, 日本

交通：京都站步行約11分鐘

價格：HK$701起／晚（2位成人，2位未滿13歲小童）

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京都新酒店8｜京都二條皇家花園坎瓦斯酒店

京都二條皇家花園坎瓦斯酒店（The Royal Park Canvas Kyoto Nijo）是日式連鎖商務酒店，房間空間雖然不大，但用色溫馨舒適，設計結合當地文化元素及現代化旅宿設計，選用木頭質感與電子火爐為住客溫暖。另外，酒店座落JR與地下鐵交會車站旁，無論想坐車遊覽其他景點，又或想到嵐山觀光都很方便。

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京都二條皇家花園坎瓦斯酒店（Agoda）

熱水浴缸（Agoda）

電子火爐（Agoda）

京都二條皇家花園坎瓦斯酒店：

地址：22-7, Nishinokyo Shokushicho, Nakagyoku, 京都, 日本

交通：京阪本線「三條」站步行3分鐘

價格：HK$255起／晚（2位成人）

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京都新酒店9｜京都西洞院TOU酒店

京都西洞院TOU酒店（Hotel tou nishinotoin kyoto）以光影、距離為主題，請來庭園設計師橋本善次郎把庭園打造成離開洞穴後的空間，又利用和紙在大堂製作圓桌，以呈現京都悠久歷史的文化。酒店內設有結合Cafe與酒吧的「cafe&bar oku」，以1717年創業的「一保堂茶舗」產物炮製抹茶牛奶，又提供京都在地醸造的手工啤酒，別具特色。

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京都西洞院TOU酒店（Agoda）

浴場（Agoda）

和紙圓桌（Agoda）

離開洞穴後的空間（Agoda）

京都西洞院TOU酒店：

地址：455 Nishinotoincho Shimogyoku, 河原町, 京都, 日本

交通：JR京都站步行5分鐘

價格：HK$255起／晚（2位成人）

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京都新酒店10｜TAVINOS酒店

TAVINOS酒店（Hotel Tavinos Kyoto）以日本文化代表的漫畫MANGA為主題，展現二次元童趣空間，無論在迎賓大廳、交誼廳，、客房都可以見到大量漫畫插圖，除此之外，酒店亦為畫作加入了日本獨特文化，例如公共澡堂、相撲、招財貓、三色貓、不倒翁等圖案，打算入住的朋友，記得細心留意周圍作品。酒店提供雙人房及三人房，亦有兩房連通設計的6人房型，一家大細入住都可以。

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TAVINOS酒店：

地址：612 Azuchicho, Kawaramachi-dori Gojo Agaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 河原町, 京都, 日本

交通：京阪本線清水五條站3號出口步行4分鐘

價格：HK$739起／晚（2位成人）

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（全文完）