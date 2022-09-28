消費券2022第二期懶人包｜10.1派發八達通用戶有幾錢？可否訂機票？5大優惠最多送$200

第二期電子消費券將於10月1日（星期六）發放，屆時市民可在早前已登記的儲值支付平台獲得新一筆消費券，包括：支付寶香港（Alipay HK）、八達通、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK，以及BoC Pay和PayMe from HSBC。到底今期消費券有什麼著數優惠？可否用於預訂機票及酒店？立即看一下。

第二期電子消費券將於10月1日發放。（Joseph Chan＠unsplash）

何時可以領取第二期消費券？

如果你是支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay和PayMe用戶，8月7日即可領取第一階段$2,000消費券，而第二階段$3,000消費券可在10月1日領取，兩階段的到期日為2023年2月28日。

5個電子支付平台，發放消費券詳情。

而選擇以八達通領取消費券的市民，其消費券會分為三階段發放，第一階段$2,000可在8月7日領取，無論是否已用完此期發放的消費券金額，均可於10月1日領取第二階段$2,000。在指定日期前累積消費滿$4,000後，便可在下一個月16日起領取第三階段消費券$1,000。詳情見下表。

八達通分為三階段發放。

以八達通領取第三階段消費券$1,000詳情。

注意：最遲必須於2023年3月31日前，消費滿$4,000才能成功領取第三階段消費券$1,000。

消費券可用於哪些商戶？

根據政府資料，消費券涵蓋三萬至十萬家本地零售、飲食及服務業商戶，市民可於本地實體店或網店使用消費券，包括零售﹑餐飲﹑服務行業、持有商業登記的網店等，但不適用於海外消費、無商業登記的網店、繳交水電費或稅項、購買金融產品、轉賬等用途。

消費券涵蓋三萬至十萬家本地零售、飲食及服務業商戶。（Paul Ngan＠unsplash）

消費券可預訂機票、酒店？

財政司司長辦公室表示，消費券適用於本地的零售、餐飲和服務業的實體及網上店舖，包括提供旅遊服務的本地商戶。換言之，市民可在本地的旅行社或旅遊網站，以消費券預訂機票及酒店；亦可經本地航空公司的網上系統預訂航班。

市民可在本地的旅行社或旅遊網站，以消費券預訂機票及酒店。（香港國際機場＠FB）

航空公司接受消費券付款？

視乎每間航空公司所提供的付款平台而定，如選用的付款平台支援消費券均可使用，可參考以下資料：

國泰航空：支付寶、微信支付

香港航空：支付寶

香港快運（HK Express）：支付寶、微信支付

（freepik）

旅遊網站接受消費券付款？

視乎每個旅遊網站所提供的付款平台而定。另外亦需確定該網店是否屬於本地公司，否則將不能以消費券付款。可參考以下資料：

Expedia：Tap & Go內的Mastercard或銀聯卡帳戶，以消費券付款

Trip.com：Tap & Go、AlipayHK及WeChat Pay，以消費券付款

需確定該旅遊網站是否屬於本地公司。（freepik）

旅行社接受消費券付款？

視乎每間旅行社所提供的付款平台而定。另外亦需注意，有些旅行社的網頁系統或不接受消費券，市民要親身到門市，以指定的消費券付款。

有些旅行社的網頁系統或不接受消費券。（freepik）

消費券5大優惠

消費券優惠｜【1】惠康

【買現金券 最多送$140】

由2022年9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。首三天（9月30日至10月2日）購買現金券，更可享額外限時優惠，買$1,000多送$10，回贈總值$60，買$2,000多送$20，回贈總值$140。每人限購$10,000現金券，可使用任何支付工具購買，售完即止。

第二期電子消費券將於10月1日發放，有商戶推出優惠。（xuefan luo＠unsplash）

【用PayMe消費享高達$180折扣】

由9月30日起，顧客於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達$180折扣優惠，詳情如下：

－ 由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲$100優惠券，下次以PayMe付款，惠顧滿$100或以上即自動扣減。

－ 由9月30日至10月31日，用PayMe惠顧滿$300或以上，即減$30，等於9折優惠。

－ 由9月30日至10月31日，新用戶成功登記PayMe賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿$100，可獲$50優惠券。

第二期電子消費券將於10月1日發放，有商戶推出優惠。（uzenk＠unsplash）

消費券優惠｜【2】萬寧

【買禮券 最多送$200】

由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額，即額外送禮券。買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000送$200。每人每日限購$3,000禮券，售完或送完即止，可使用任何支付工具購買。

第二期電子消費券將於10月1日發放，有商戶推出優惠。（Airam Dato-on＠unsplash）

【購物滿$800 即減$100】

在萬寧分店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay，購物滿$288，可即時扣減$28；購物滿$388，即時扣減$50；購物滿$688，即時扣減$100。另外，於網店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠期由10月1日至12月31日。

第二期電子消費券將於10月1日發放，有商戶推出優惠。（Catgirlmutant＠unsplash）

消費券優惠｜【3】7-Eleven

【送$10優惠券】

由10月1日至10月5日，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張7CAFÉ的$7換購券。優惠視乎各分店的供應而定，換完或售完即止。

（全文完）