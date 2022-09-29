一線搜查｜港男查電郵驚悉被轉數失20萬　手機未收銀行短訊更自動重啟？專家教手機保安5招

手機理財加上「轉數快」普及，固然令市民日常生活更方便，但同時亦成為騙徒目標！有觀眾向免費電視77台節目《一線搜查》表示，一天早上查電郵時，才驚悉前一晚銀行戶口被轉走20萬元，但手機卻並無收到銀行發出的確認短訊，手機更在他查看期間自動重啟並回復初始設定，令他失去手機上所有資料。事發於7月中，儘管他已報警及向有關銀行和金管局投訴，但至今仍未能追回損失款項。

事主表示被轉數失款當晚並沒有發現事件。（開電視節目《一線搜查》截圖）

手機突然「死埋」

觀眾阿明（化名）表示事發於7月中的一天，「第二朝睇電郵先發覺點解有筆咁大嘅錢轉走咗」。根據銀行紀錄，阿明一筆20萬款項被轉到他人賬戶，發生時間大約是前一晚的10時25分，他表示自己當時正在浴室，而且整晚手機都沒收到銀行發出短訊。翌晨檢查電郵時，才發現銀行的轉賬通知郵件。就在阿明透過手機嘗試了解事件時，手機突然「死埋」，他形容手機突撚按鍵沒反應，更重新啟動回復至原始設定，「好似新機reboot過，啲相冇晒，資料全部冇晒」。

銀行調查指未得收款人同意，不能追回款項。（開電視節目《一線搜查》截圖）

銀行稱無法追回款項

阿明其後報警，警方列作「以欺騙手段取得財產」處理，但7月至今已經過兩個多月，警方仍未拘捕任何人。阿明又向有關銀行投訴及追款，但他指銀行按「轉錯賬」方向調查，指收款銀行為一間虛擬銀行，收款人姓郭，未得收款人同意，無法向虛擬銀行追回款項，阿明表示：「啲賊嚟，唔通知會等你通知轉返（錢）返嚟咩！」

阿明惟有向金管局投訴銀行，首先他認為該筆轉賬他的手機沒有收到推送訊息，其次他認為自己一直轉數都是「細銀碼」，今次轉數「大銀碼」，銀行卻沒有致電他確認，「所以銀行係一定有個責任喺度」。

阿明現時都不敢再用手機理財程式。（開電視節目《一線搜查》截圖）

金管局今年接57宗投訴轉數快

根據金管局資料，去年全年關於轉數快投訴孳共96宗，今年1至7月就有57宗，當中約25%涉及輪入錯誤資料轉錯戶口，要求提供協助。至於阿明個案，金管局表示不會評論個別案件。銀行方面則表示，以詐騙向方調查阿明的個案，並非轉錯賬方式處理，又強調事發當晚10時24分，已發出短訊和電郵通知阿明。

方保僑估計阿明手機中了木馬程式。（開電視節目《一線搜查》截圖）

專家教手機保安5招

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，阿明手機被駭客入侵，「我估計真係有機會中咗木馬程式啦……當個用戶喺不知情情況之下，個黑客係可以做好多嘢，包括黑客可以睇到短訊啦，即係我哋所講一次性密碼，甚至睇完、用完之後呢，係可以刪除埋，咁你基本上都唔知佢send（傳送）過密碼嚟啦。」

方保僑表示，手機用要時刻注意保安，他建議5招如下：

【1】好好保存密碼

【2】不要隨便下載不知來源程式

【3】不要亂按不明來歷訊息上連結

【4】只應在官方平台如Google Play下載程式

【5】Android系統手機應安裝防毒軟件

至於阿明，他表示現時對網上和手機理財已有戒心，只會透過電腦去檢查賬戶結餘，如要轉賬會到銀行辦理。他又換了新手機，並加裝防毒軟件，也表示不會瀏覽不知名網站。有關阿明失款20萬元完整報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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