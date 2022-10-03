東京賞紅葉8間必住酒店2022　CP超高最平$168！房內賞富士山、楓葉絕景＋露天溫泉＋無印風

踏入秋天，又到了賞紅葉的最佳時機，不少人都會特意到日本旅行賞楓。《有線生活》今次為大家介紹8間鄰近東京人氣賞楓熱點、甚至在房間便能看到紅葉的酒店，當中包括六義園、新宿御苑、高尾山及河口湖等，而且有私人溫泉或大浴場，最平人均低至$168，性價比非常高！

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踏入秋天，又到了賞紅葉的最佳時機，不少人都會特意到日本旅行賞楓。（bady abbas＠unsplash）

1. 箱根強羅溫泉季之湯雪月花

2. 奧湯河原結唯紫陽酒店

3. 四季彩酒店

4. APA飯店 – 巢鴨站前

5. 東京水道橋里士滿飯店

6. WING國際酒店 – 東京四谷

7. TAKAONE ACTIVITY＆STAY

8. 秀峰閣湖月

1. 箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花，由東京新宿乘小田急線電車，在箱根湯本站下車，換乘開往強羅方向的箱根登山鐵道，在強羅站下車，步行約1分鐘即到達。這間溫泉酒店四周被綠意自然包圍，更種植了200棵楓木，秋季入住時，全部房間都能看到十分壯觀的紅葉美景。

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箱根強羅溫泉季之湯雪月花，四周被綠意自然包圍。（booking.com）

全部房間都能看到十分壯觀的紅葉美景。（booking.com）

另外，酒店提供8種房型，其中可供最多6人入住的附露天風呂和洋房特別受歡迎。亦有包租露天溫泉，總共有4種不同的浴池設計，讓住客能在私人空間中，好好享受在室外邊泡湯邊欣賞紅葉美景。

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可供最多6人入住的附露天風呂和洋房特別受歡迎。（booking.com）

住客能在私人空間中，好好享受在室外邊泡湯邊欣賞紅葉美景。（expedia.com）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-119

交通：強羅站，步行約1分鐘

價格：約HK$2177起／晚（人均HK$1088.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2. 奧湯河原結唯紫陽酒店（Okuyugawara Yui Shiyo）

奧湯河原結唯紫陽酒店，位於湯河原，距離JR湯河原站，步行7分鐘。酒店予人一種隱世清幽、遠離繁囂的感覺。酒店主要分成3大區域，當中包括「紫葉」、「結唯」和「秀邑」。

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酒店予人一種隱世清幽、遠離繁囂的感覺。（Okuyugawara Yui Shiyo）

「紫葉」有4棟分租的豪華別墅，而且帶有花園，各個房間內均有室內溫泉。「結唯」則有5間日式客房，可從窗戶欣賞到瀑布美景。而「秀邑」則有2間擁有露天風呂和室內浴池的獨立別墅，四周被綠樹環繞，可以一邊沐浴一邊感受大自然，秋季時更會被紅葉包圍。

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紫葉」有4棟分租的豪華別墅，而且帶有花園，各個房間內均有室內溫泉。（Okuyugawara Yui Shiyo）

「秀邑」有2間擁有露天風呂和室內浴池的獨立別墅，四周被綠樹環繞，可以一邊沐浴一邊感受大自然。（Okuyugawara Yui Shiyo）

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上683-25

交通：湯河原站，步行7分鐘

價格：約HK$4323起／晚（人均HK$2161.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（travel.yahoo）

3. 四季彩酒店（Hotel Shikisai）

四季彩酒店位於奧日光，奧日光自然景色豐富，擁有多座湖泊、瀑布與濕原，是大自然觀光勝地，每逢秋季都有很多人前來賞紅葉。酒店距離中禪寺湖僅7分鐘步行路程，提供多種房型，例如有附設全方位大面積玻璃窗的客房、設半露天風呂，泡湯時像置身森林的客房，或是可以從窗戶欣賞金黃楓樹的觀景浴池房等。另外酒店亦設有室內和室外溫泉，讓住客放鬆身心。

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四季彩酒店位於紅葉勝地－奧日光。（booking.com）

住客可以一邊浸浴，一邊欣賞金黃楓樹。（booking.com）

酒店設有室內和室外溫泉。（agoda）

地址：栃木縣日光市中宮祠2485番地

交通：中禪寺湖，步行7分鐘

價格：約HK$1188起／晚（人均HK$594）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

4. APA飯店 – 巢鴨站前（APA Hotel Sugamo Ekimae）

說到東京賞紅葉必去景點，不得不提六義園。APA飯店 – 巢鴨站前正是位於東京文京區六義園旁，是一間設有大浴場的酒店，而且交通方便，距離JR山手線巢鴨站，僅2分鐘步行路程。酒店以黑白色系裝潢為主，簡潔舒適，人均$193一晚，性價比高。

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APA飯店 – 巢鴨站前正是位於東京文京區六義園旁。（booking.com）

一間設有大浴場的酒店。（booking.com）

地址：東京豊島區巢鴨2-9-7

交通：巢鴨站，步行2分鐘

價格：約HK$386起／晚（人均HK$193）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

5. 東京水道橋里士滿飯店（Richmond Hotel Tokyo Suidobashi）

小石川後樂園是日本的國家指定特別史跡，是東京熱門賞紅葉地點之一。東京水道橋里士滿飯店，距離後樂園站僅5分鐘步行路程，十分方便。酒店以灰白色的柔和色系為主，客房備有小圓桌、小圓凳及單人沙發椅，像是一個小窩居般。而酒店樓下便是24小時營業的激安の殿堂唐吉訶德，半夜也可以去「掃貨」。

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酒店樓下是24小時營業的激安の殿堂唐吉訶德。（agoda）

店以灰白色的柔和色系為主，客房備有小圓桌、小圓凳及單人沙發椅。（agoda）

距離後樂園站僅5分鐘步行路程，十分方便。（agoda）

地址：東京都文京區本鄉1-33-9

交通：後樂園站，步行5分鐘／東京巨蛋，步行2分鐘

價格：約HK$423起／晚（人均HK$211.5）

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6. WING國際酒店 – 東京四谷（Hotel Wing International Premium Tokyo-Yotsuya）

新宿御苑是東京第一大庭園，亦是秋季最受歡迎的打卡紅葉景點之一。WING國際酒店 – 東京四谷距離新宿御苑只需10分鐘步行路程，十分方便賞紅葉。酒店提供多種房型，每間客房都有一個套房浴室，內附淋浴花灑及一個浴缸。另外亦設有外幣兌換、禮賓部和免稅店。

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WING國際酒店 – 東京四谷距離新宿御苑只需10分鐘步行路程。（expedia.com）

酒店提供多種房型。（expedia.com）

每間客房都有一個套房浴室，內附淋浴花灑及一個浴缸。（expedia.com）

地址：東京新宿區四谷3-14-1

交通：新宿御苑前，步行10分鐘／四谷三丁目，步行3分鐘

價格：約HK$335起／晚（人均HK$167.5）

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7. TAKAONE ACTIVITY＆STAY

高尾山是東京近郊賞紅葉勝地，一到秋天便滿山紅葉。TAKAONE ACTIVITY＆STAY酒店正正位於高尾山口站旁邊，只需步行1分鐘即抵達。酒店以簡約木系風格為主，除了為登山客提供住宿外，同時亦很受觀光遊客歡迎。酒店各種房型都非常寬闊，足以放置大型行李、登山用具，另外亦可以租用酒店提供的行山鞋，到酒店後山走一走。

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TAKAONE ACTIVITY＆STAY酒店正正位於高尾山口站旁。（booking.com）

酒店以簡約木系風格為主。（booking.com）

各種房型都非常寬闊，足以放置大型行李。（booking.com）

地址：東京都八王子市高尾町2664

交通：高尾山口站，步行1分鐘

價格：約HK$649起／晚（人均HK$324.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

8. 秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）

河口湖是東京賞紅葉必到景點，每逢秋季都能看到豔麗的紅葉配上富士山的美景。秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便，距離河口湖僅10分鐘步行路程。酒店所有客房都正對富士山，風景美不勝收。另外，酒店亦提供享有湖景的室外溫泉浴池，能夠一邊浸浴，一邊欣賞完整無缺的富士山。

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秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便。（booking.com）

酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。（agoda）

河口湖是東京賞紅葉必到景點，每逢秋季都能看到豔麗的紅葉配上富士山的美景。（booking.com）

酒店提供享有湖景的室外溫泉浴池。（booking.com）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2312

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2274起／晚（人均HK$1137）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）