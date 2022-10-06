韓國入境自由行｜旅客堂食要掃針卡？無戴口罩罰10萬韓元？不幸確診如何求助？11條Q&A看防疫規定

韓國已於10月1日取消旅客入境24小時內需要進行PCR檢測的規定，而且入境之後也不可以毋須隔離。不少港人在計劃遊韓期間可能會有疑問，在韓國進入食肆需不需要掃針卡？如不幸於旅遊期間確診要不要隔離？需要協助可以聯絡誰？即看下文11條Q&A了解韓國旅遊最新防疫資訊。

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韓國已於10月1日取消旅客入境24小時內需要進行PCR檢測的規定。（Unplash圖片）

一般入境程序

根據最新入境防疫安排，入境韓國的香港旅客，即使沒有接種疫苗，也無須提交出發前的核酸檢測陰性報告，抵韓後亦無須進行隔離檢疫及無須於入境韓國24小時內接受PCR核酸檢測，旅客只需於登機前24小時內取得K-ETA、預先獲得Q-Code（二維碼）和相關文件便可。

想了解更多關於韓國入境程序的資訊，可按此👉🏻 韓國旅遊入境懶人包

旅客只需於登機前24小時內取得K-ETA、預先獲得Q-Code（二維碼）和相關文件便可入境。（Unplash圖片）

【Q1】到韓國旅遊仍需要戴口罩嗎？

韓國於10月1日解除了戶外口罩令，但在餐廳（非用餐時）、學校和公共交通工具上等室內公共場所仍然必須戴口罩，違反者最高可被罰款10萬韓元（約$555港元）。

旅客身處以下場所必須戴口罩，包括：

．搭乘巴士、地鐵、客運（高速／市外巴士）、火車等所有大眾交通工具時。

．在餐廳或咖啡廳用餐時，除了用餐或喝飲料時以外，其他時間皆需戴口罩；戶外、露台等空間則不需戴口罩。

．室內觀光景點；戶外觀光景點雖不需戴口罩，於人群眾多的景點亦建議戴上口罩。

韓國於10月1日解除了戶外口罩令。（Unplash圖片）

【Q2】到韓國旅遊須遵守限聚令嗎？

現時韓國已取消所有各項社交距離措施，暫時沒有限聚令。

【Q3】進入餐廳食飯需要出示疫苗接種記錄證明嗎？

韓國有一個類似香港「安心出行」的手機應用程式「COOV」，用以紀錄疫苗接種記錄，並需要在進入餐廳、Cafe、博物館等地時掃瞄。隨著當地已取消各項社交距離措施，現已毋須使用該針卡App，0針遊客都可以進入當地食肆！

0針遊客都可以進入當地食肆！（Unplash圖片）

【Q4】懷疑自己確診新冠的話怎麼辦？

如在旅途中出現症狀、懷疑自己患上新冠肺炎，旅客入境3天內可前往各區的公共保健所接受免費檢測；入境已超過3天之有症狀人士，則需要自費進行PCR檢測。

【Q5】在哪裡可以查到可接受PCR檢測中心的地址？

1. 韓國各區公共PCR檢測中心地址（韓語）👉🏻 按此

2. 仁川機場COVID-19新型冠狀病毒檢測中心👉🏻 按此

如果你在韓國旅遊期間感染／懷疑感染了新冠肺炎，應立即自我隔離。（Unplash圖片）

【Q6】若不幸確診可以聯絡誰尋求協助？

如果你在韓國旅遊期間感染／懷疑感染了新冠肺炎，韓國政府建議應立即自我隔離，並撥打 1339 聯繫韓國疾病管理廳尋求協助（英文熱線），或可向韓國觀光公社韓國旅遊翻譯諮詢熱線 1330 諮詢（提供中、英、日文等多種語言）。

【Q7】韓國旅行期間確診需要隔離嗎？

若你在旅遊期間核酸檢測呈陽性，就必須按照韓國當局發布的自我隔離和治療指示，進行7天隔離。

若你在旅遊期間核酸檢測呈陽性，須按照指示進行7天隔離。（Unplash圖片）

【Q8】確診者需要住進隔離中心嗎？

根據韓國現時政策，一般來說，若你是無症狀／輕症患者，如有足夠空間與同住人士分開隔離，可以在住處接受隔離和治療。

【Q9】住進隔離中心／醫院接受治療需要錢嗎？

若韓國當局評估後認為有必要或為重症患者，你有機會被轉移到隔離中心／醫院／治療中心。目前在隔離中心隔離或在醫院、治療中心接受治療是免費的。

建議大家出發前先購買旅遊保險。（Unplash圖片）

【Q10】我只安排了6天的旅程，但我需要隔離7天怎麼辦？

注意，如果你的旅程少於7天，但不幸確診需要在韓國完成7天隔離，必須重新安排你的旅程。這樣可能會導致增加旅途中的額外費用，建議大家出發前先購買旅遊保險。

【Q11】隔離的7天怎麼算？

7天隔離期是從檢測採集日開始計算，例如你在10月1日進行檢測，並於10月2日收到確診訊息，你的隔離期Day 1便會是10月1日，直到10月7日晚上23 : 59，隔離會於10月8日00 : 00正式解除。

（全文完）