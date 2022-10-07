一線搜查｜黃竹坑明渠污染加劇？7月渠水曾變奶白色　街坊：咩色都有喎

位於香港仔的黃竹坑涌尾道明渠，又稱涌尾明渠、香葉道明渠，是「躍動港島南」規劃重點之一，將來會活化成河流，附近又會有行人板道，前任行政長官林鄭月娥今年5月曾親身到場了解規劃重點。不過，免費電視77台節目《一線搜查》收到市民報料，指黃竹坑明渠近月多次「變色」，污染加劇。

有市民拍下黃竹坑明渠7月時的污染情況。（開電視節目《一線搜查》截圖）

7月曾變奶白色

香港仔區居民徐先生分別於今年7月及9月，目擊黃竹坑明渠的全條渠水都變成奶白色。他表示，過去明渠水質雖不算乾淨，「間唔中一年都有十次八次（污染），但冇咁嚴重，係好輕微污染」。然而，徐先生指明渠最近污染嚴重，而該兩次變成奶白色，都並沒有下雨，因此他認為並非雨水帶來污物污染水質，而是附近有人傾倒污染物，或鄰近建築物排出污水造成。

環保署表示正跟進該處的非法排污個案。（開電視節目《一線搜查》截圖）

環保署設鏡頭監察

《一線搜查》攝製隊去到黃竹坑明渠拍攝，發現渠水表面有油漬及垃圾漂浮，有街坊表示渠水不只會變成奶白色：「咩色都有喎。」另有街坊亦形容明渠污糟，很多垃圾和雜物。攝製隊亦留意到環保署於明渠旁設立鏡頭，監察非法傾倒。環保署表示，根據紀錄過去數個月間，黃竹坑明渠流水出現幾次不同顏色液體，署方已派員即時到場調查，正跟進四宗涉及不同污染源非法排污個案，會按既定程序搜證和檢控。

黃竹坑明渠是不少街坊散步和慢跑地方。（開電視節目《一線搜查》截圖）

明渠活化成河流設行人板道

早於2020年《施政報告》政府已提出「躍動港島南」規劃，涵蓋範圍包括黃竹坑、香港仔和鴨脷洲，部份項目已經開始。今年5月南區區議會文件顯示，黃竹坑明渠計劃會活化成河流，更會提升該處環境及景觀，將其塑造成一個匯聚點，將來更會興建一條長450米行人板道。有關黃竹坑明渠污染情況以及躍動港島南發展進度，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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