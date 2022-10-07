大東山賞芒草行山｜最佳觀賞季節、位置＋爛頭營小屋、雲海6大打卡位｜附路線＋交通

大東山賞芒草行山｜每年10月尾至11月初，都是香港大東山的芒草開始盛放時期。近年行山郊遊成了不少港人的興趣，若你在計劃到大東山行山兼賞芒草，一定要做足準備。小編下文整理了大東山行山的須知，即看看行山路線、6大打卡位和注意事項等等詳情。

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每年10月尾至11月初，都是香港大東山的芒草盛放時期。（圖片來源：hiking.gov.hk）

大東山行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 6件注意事項

大東山

海拔高度869米高的大東山位於大嶼山南部，是全香港第三高的山峰。每年入秋後，大東山都會一片芒草海，加上那裡是欣賞日落的好地方之一，吸引不少人上山打卡。可是比起大澳虎山、城門水塘等新手路線，大東山路線難度較高，沿途需要不少體力，各位行山人士請量力而為。

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大東山位於大嶼山南部，是全香港第三高的山峰。（圖片來源：旅發局）

交通

由東涌市中心乘坐11號或23號大嶼山巴士，於伯公坳站下車。

行山路線

大東山的登山路線只有一條，建議路線是從伯公坳出發，沿鳳凰徑上山。於伯公坳下車後，前行一點點見到涼亭直上樓梯，沿跳板石一直行，約30分鐘後便會到達開揚位置，並會有多塊大石。

建議路線是從伯公坳出發，沿鳳凰徑上山。（圖片來源：旅發局）

沿跳板石一直行（IG＠hoiwai615）

沿途右邊都是大嶼山南海岸海景。繼續一直走便會到大東山山頂，在山頂的標高柱旁有一條小徑，通往爛頭營。

在山頂的標高柱旁有一小徑，通往爛頭營。（IG＠carolhoys）

在山上打卡和欣賞完芒草後，便可從黃龍坑郊遊徑下山回東涌。若你是行山新手，可選擇在爛頭營沿路折返，這樣會較為輕鬆。

可從黃龍坑郊遊徑下山回東涌。（IG＠leesikming47）

來回全程需時4至5小時（視個人能力而定）

*注意，整段大東山不是平均的石屎路，前段需要走不少樓梯，後段則是碎石混合泥路，行山人士要有體力準備*

6大打卡位

【打卡位1】芒草海

10月天氣轉涼後，大東山都會開始長出芒草，而每年11月中後，更是芒草海盛放高峰期，景色大約會維持到12月中，想賞芒的行山人士把握時間！若想拍到彷如置身一片金黃芒草海的畫面，可沿已存在的芒草叢小路走進芒草海。但各位行山人士切記不要踐踏、破壞芒草強行開路。亦不要故意摘下芒草做道具打卡。

10月天氣轉涼後，大東山都會開始長出芒草。（IG＠lilyysl108）

每年11月中後是芒草海盛放高峰期。（圖片來源：hiking.gov.hk）

【打卡位2】爛頭營小屋

大東山山頭的爛頭營有22間石屋，一間間小石屋加上藍天白雲，很有童話世界的感覺，小編就覺得有種經典卡通《飄零燕》的即視感！注意，由於石屋日久失修並屬於私人物業，各位行山人士請不要攀爬亦不要隨意進入這些小屋，以免發生意外。

一間間小石屋加上藍天白雲，很有童話世界的感覺。（圖片來源：旅發局）

各位行山人士請不要攀爬亦不要隨意進入這些小屋，以免發生意外。（圖片來源：旅發局）

【打卡位3】雲海

由於大東山海拔高，上到山頂有機會看到雲海，站在大石上往下望，有一種「雲層在我腳下」的感覺，如此難得的景色吸引不少龍友前來拍攝。注意，雲海通常會夏天下雨後才出現，大家可能要碰碰運氣了。

由於大東山海拔高，上到山頂有機會看到雲海。（IG＠karinahiking）

【打卡位4】山頂望海景

當大家走到大東山山頂，便可飽覽到一望無際的大嶼山南海岸海景，不管用眼睛或是手機欣賞都非常壯麗，即使不拍照都可以在此休息，順道放鬆一下。

一望無際的大嶼山南海岸海景。（IG＠rainzoe_foto）

【打卡位5】日落

海拔高869米的大東山是香港著名欣賞日落的好地方。若大家想拍「咸蛋黃」，可以預時間於下午5點前到達山頂，大約5點半至6點之間近賞日落和拍照。

注意，若大家去看日落，請準備電筒或有照明功能的手提電話方便回程時使用。

海拔高869米的大東山是香港著名欣賞日落的好地方。（圖片來源：hiking.gov.hk）

【打卡位6】日出

除了日落，冬天時分都可以在大東山看到日出。不少人會選擇除夕夜到大東山等待日出，迎接新一年的來臨，若大家不怕冷，可以在12月31日相約伴侶或好友到大東山，為自己展開一個新開始。

冬天時分都可以在大東山看到日出。（圖片來源：hiking.gov.hk）

6個行山禮儀＋注意事項

1. 由於大東山不是平坦的新手路線，建議各位最好穿着行山鞋，千萬不要穿拖鞋或帆布鞋。

2. 對於新手或有需要人士，小編建議準備行山杖！因為大東山行山需時和體力，使用行山杖可作支撐之用。

3. 計算包括休息和拍照時間，全程可能需時6小時以上，請準備足夠的水和糧食、手機亦應充好電。

4. 大家出發前應先留意天氣情況，建議於天晴的日子出發。

5. 山上基本上不會見到垃圾桶，請各位行山人士自備垃圾袋上山，將所有垃圾放入帶走。自己垃圾自己帶走，保護環境！

6. 請不要於山上生火或燃點煙花！由於秋冬天氣乾燥，小小火苖亦會迅速蔓延，隨意生火亦屬地違法行為，所以不要為了打卡而危及他人或自己安全。

（全文完）