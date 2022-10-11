消委會9款安全潤唇膏　不含致癌礦物油　一款$38入手超高CP！The Body Shop、L’Occitane上榜

近日天氣轉涼，終於感受到一點秋意。一到秋天，皮膚便會變得乾燥，特別是嘴唇，很容易便乾裂、甩皮或「爆拆」，所以潤唇膏是不可或缺的。消委會研究指出，若果每日塗抹潤唇膏2次，一年可能已經吞食了4支潤唇膏，因此一支成分安全的潤唇膏是十分重要！消委會曾檢測市面上45款潤唇膏，發現8成含有害礦物油物質，當中可能存在致癌風險。消委會推薦了9款不含有害物質的安全潤唇膏，即睇名單！

消委會檢測了45款潤唇膏，價錢由港幣$13元至505元不等，結果發現8成樣本含有潛在有害礦物油物質MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物混合物），恐存有致癌風險。

何謂MOSH？ 動物研究顯示，與肝臟肉芽腫的形成或有關連；而在人體積累，可能與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官出現脂肪肉芽腫有關連。而MOAH混合物則可能含有致癌物質，部分懷疑具有基因毒性和致癌性。

消委會檢測了45款潤唇膏的礦物油物質。（消委會）

消委會9款安全潤唇膏

綜合消委會測試報告資料，45款潤唇膏中，有9款不含MOSH或MOAH有害礦物油物質，大家可安心使用，名單如下：

1. 安全潤唇膏｜lavera 有機抗敏潤唇膏

lavera 有機抗敏潤唇膏

2. 安全潤唇膏｜Herbacin 德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏

Herbacin 德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏

3. 安全潤唇膏｜Jurlique 純天然護唇霜

Jurlique 純天然護唇霜

4. 安全潤唇膏｜L’Occitane Ultra Rich Lip Balm

L’Occitane Ultra Rich Lip Balm

5. 安全潤唇膏｜Dr. Hauschka 滋養潤唇膏

Dr. Hauschka 滋養潤唇膏

6. 安全潤唇膏｜Melvita 有機堅果保濕潤唇膏

Melvita 有機堅果保濕潤唇膏

7. 安全潤唇膏｜BURT’S BEES 蜜蠟皇牌潤唇膏

BURT’S BEES 蜜蠟皇牌潤唇膏

8. 安全潤唇膏｜KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏（香甜草莓）

KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏（香甜草莓）

9. 安全潤唇膏｜The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter

The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter

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5個潤唇膏使用貼士

1. 每日塗抹多次潤唇膏

若唇部皮膚乾燥問題較嚴重，可每日塗抹多次潤唇膏，以維持長時間的保濕效果。

2. 室內室外各不同

如果長時間留在戶外活動，可選用具有防曬效能的潤唇膏。若只逗留在室內環境，使用一般具備滋潤功能的潤唇膏已足夠。

3. 進食前先抹嘴

在進食和飲水前先抹掉唇上的潤唇膏，以減低經由口服途徑攝入礦物油物質的機會。

4. 細閱產品成分標籤

經常使用唇部化妝品的人士、嬰幼兒及小童，應盡量避免選用以礦物油成分為主的唇部產品，而容易出現皮膚過敏反應的人士，宜避免選用含大量香料致敏物質的產品。

5. 在保質期間內用完

潤唇膏應在產品標示的指定期限內用完，若使用後唇部皮膚出現痕癢、脫皮、甚至裂痕等過敏反應，並有灼熱和刺痛感覺，便應停用。

消委會檢測了45款潤唇膏，結果發現8成樣本含有潛在有害礦物油物質。（Sara Scarpa＠unsplash）

（全文完）