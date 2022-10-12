天氣乾燥｜日本雜誌LDK推介保濕面霜　9款高評分名單　濕疹、敏感肌啱用最平$83！

近日天氣轉涼，開始踏入秋冬，皮膚容易乾燥脫皮，一定要好好保濕。日本美容雜誌《LDK the beauty》早前實測市面上12款保濕面霜，比拼各品牌保濕面霜的保濕力、成分及用後感，並排出名次。其中9款獲得高評分，更有濕疹、敏感肌適用的產品，而且部分更是香港有售，例如：Bioderma、Curél、肌研極潤等，最平只需$83。即睇名單！

日本美容雜誌《LDK the beauty》早前實測市面上12款保濕面霜。（freepik）

《LDK》實測12款保濕面霜

日本美容雜誌《LDK》評測了市面上12款保濕面霜，逐一為各款產品進行3項測試，包括：保濕力、成分及用後感，並就此作出評分，評分標準如下：

保濕力：保濕力是保濕面霜最著重的功效。在這次實測中，將產品塗抹在手臂上，並用儀器測量皮膚水分，比較前後的數值。

在這次實測中，將產品塗抹在手臂上，並用儀器測量皮膚水分，比較前後的數值。（freepik）

成分：由專家分析美容效果和所有成分，如果保濕霜含有美膚效果會更好，有效的成分會加分，含刺激性成分則扣分。

有效的成分會加分，含刺激性成分則扣分。（freepik）

使用感：由於保濕面霜每日都會使用，所以使用感非常重要，會用紙碎測試產品黏性。

使用感非常重要，會用紙碎測試產品黏性。《LDK》

9款高評分保濕面霜

《LDK》綜合出以下9款獲A級或B級的保濕面霜，奪得第1位的保濕面霜，保濕力強勁，性價比十分高。排名如下：

第9位丨黑糖精 Premium Intense Care Cream 75g（B級）

「黑糖精 Premium Intense Care Cream 」含有發酵的紅糖提取物，而且天然香料的氣味也很溫和，不會刺激肌膚，適合乾燥性敏感肌皮膚。

使用後3小時，水分增加：20.6

黑糖精 Premium Intense Care Cream 75g

第8位丨Embryolisse 保濕霜 100ml（B級）

「Embryolisse 保濕霜」的成分簡單，所以評分沒有增加，但它是低過敏性和無香料的，是一款適合嬰兒、敏感肌膚使用的全身保濕霜。

使用後3小時，水分增加：23.1

Embryolisse 保濕霜 100ml

第7位丨Hada Labo Gokujyun Aging Care 50g（B級）

「Hada Labo Gokujyun Aging Care」被《LDK》評為「物超所值」的平價抗老型面霜。它最大特點是含有改善皺紋的成分煙酰胺，非常適合成熟肌膚。

使用後3小時，水分增加：20.2

Hada Labo Gokujyun Aging Care 50g

第6位丨Curél Moisture Facial Cream 40g（B級）

「Curél Moisture Facial Cream」一向深受歡迎，它含有防止皮膚粗糙的成分，而且質地柔軟輕盈，能輕鬆融入肌膚，適合粗糙肌膚的人士。

使用後3小時，水分增加：20

Curél Moisture Facial Cream 40g

第5位丨Taviea Pure Hydrator 150g（B級）

「Taviea Pure Hydrator」是一種不含油的凝膠狀水霜，質地是透明凝膠狀，十分水潤又不黏膩，能為肌膚補充充足水分，保濕力受到高度評價。

使用後3小時，水分增加：27.2

Taviea Pure Hydrator 150g

第4位丨Bioderma Atoderm Intensive Baume 200ml（B級）

「Bioderma Atoderm Intensive Baume」是一款適用於乾燥、敏感及濕疹皮膚的保濕面霜，而且全身均可使用，其含有3種神經酰胺，保濕效果強。

使用後3小時，水分增加：25.2

Bioderma Atoderm Intensive Baume 200ml

第3位丨d Program Skin Repair Cream 45g（B級）

「d Program Skin Repair Cream」含有2種防止皮膚粗糙的活性成分，而且具有美白、預防色斑的作用。這款保濕面霜無香味，質地柔軟，任何人都適用。

3小時，水分增加：24.5

d Program Skin Repair Cream 45g

第2位丨LIHAW 深層保濕霜 100g（A級）

「d Program Skin Repair Cream」對成分非常講究，使用自家農場種植的草藥作原料，而且含有度保濕的角鯊烷油，可滋潤肌膚，不黏膩，深層保濕效果十分出色，被評獲A級產品。

3小時，水分增加：29.7

LIHAW 深層保濕霜 100g

第1位丨Quality First The Cream Sencha 80g（A級）

「Quality First The Cream Sencha」在12款保濕面霜中排行第1。它是這次測試中唯一皮膚水分增加值超過30以上的產品。它含有天然神經酰胺和多種有效美膚的成分，而且質地輕盈，易於塗抹並迅速融入肌膚，十分適合不喜歡厚重面霜的人。

Quality First The Cream Sencha 80g

（全文完）