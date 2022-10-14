飛行里數｜信用卡積分兌換4大魔鬼細節　隱藏收費、積分過期作廢｜附消委會4貼士

信用卡申請2022｜隨著各國放寬出入境限制，加上本港「0＋3」檢疫，不少港人都計劃外遊，急不及待將幾年來儲下的里數兌換成機票，幫補一下旅費。但你又知不知道，信用卡兌換飛行里數，當中有不少注意位，一不留神隨時大失預算，下文為你揭開４大魔鬼細節！

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信用卡兌換飛行里數，當中有不少注意位。（Unplash圖片）

【信用卡換里數注意位1】換里數制度有等級之分

不是消費金額越高，獲得的里數便越多！（Unplash圖片）

坊間信用卡的迎新優惠眾多，大部分都要消費滿指定金額，才可獲得迎新優惠列明的飛行里數。以星展銀行DBS Black World Mastercard為例，迎新優惠列明新客戶可於發卡後首2個月內，享高達8,0000里數迎新獎賞。

看似非常吸引，但兌換優惠原來有等級之分，客戶簽帳的首5,000元，雖然可享0.5元1里、最高10,000里的優惠，但其餘迎新優惠里數成本要4元1里。若以單程日本經濟艙機位所需20,000里數計算，合共要消費45,000元才能換到，而來回更要消費總共125,000元，最終換機票所需消費額，可能會超乎你預期。

星展銀行DBS Black World Mastercard迎新優惠。（DBS官網）

【信用卡換里數注意位2】信用卡積分不等於里數

目前大部分可賺取里數的信用卡，都備有積分計劃，可以讓卡主選擇「積分當錢使」或者換取飛行里數，當中渣打國泰MasterCard每月都會自動把里數存入客戶的「亞洲萬里通」會員帳戶。但原來不是所有信用卡積分都會自動變里數，例如滙豐EveryMile信用卡、花旗銀行的Citi PremierMiles等，都需要用戶通過手機應用程式，或者到網站自行兌換。

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不是所有信用卡積分都會自動變成里數。（Unplash圖片）

【信用卡換里數注意位3】兌換手續費 隨時貴過燃油附加費

要將信用卡積分轉換成里數，當中涉及手續費。消委會報告曾提及，兌換積分／里數時，部分信用卡會收取不同的定額費用，甚至有發卡機構每兌換1,000里數便會收取10元手續費。

兌換積分／里數時，部分信用卡會收取不同的定額費用。（Unplash圖片）

以星展銀行為例，除DBS Black Card及DBS COMPASS VISA卡外，其他信用卡每次兌換5,000里數，便會收取100元手續費，而且不設上限。以兌換日本來回機票40,000里數為例，手續費便高達800元，隨時比機票燃油附加費更貴！不想繳付額外的手續費？申請信用卡前就要留意條款。

【信用卡換里數注意位4】小心積分過期

過去3年無法外遊，大家可能累積了不少信用卡積分。不過要留意，部分銀行積分設有效期，過期便會自動報廢。同一間發卡銀行的信用卡，積分期限都可以有分別，例如花旗銀行的Citi普通卡和Citi金卡，積分有效期最短為1年、最長2年；Citi PremierMiles、Citi Rewards信用卡的積分則永久生效。如不清楚，可向發卡機構查詢，以免浪費「心血」。

同一間發卡銀行的信用卡，積分期限都可以大有不同。（Unplash圖片）

消委會4貼士

消委會提醒消費者，如需以信用卡簽帳兌換里數，可留意以下事項：

1. 各間銀行對合資格簽帳可能有不同定義，例如現金透支、套現等借貸類交易、交稅和保險費等，或不視作可以兌換里數的簽帳。

2. 如打算以簽帳／積分兌換里數以換取機票，應及早留意不同發卡機構的推廣優惠，可獲得更多積分以兌換里數。

3. 預留足夠時間兌換里數，避免因發卡機構處理申請需時，而影響旅程安排。

4. 詳閱及核對月結單上有關里數／積分，以及它們的有效日期等資料，避免過期作廢。

最後提提大家，切勿因為儲積分換飛行里數而背負大筆卡數！

（全文完）