安心出行「檢測登記碼」3步申請教學　11月起自願免費核酸檢測要掃碼！

11月起想免費做核酸檢測？就要做多一件事了！為簡化核酸檢測的登記流程，以減省在檢測現場的輪候及登記的時間，政府宣佈由11月起，必須透過「安心出行」填寫個人資料，繼而生成專屬「檢測登記碼」，然後於每次檢測時即場掃描，才能免費進行核酸檢測。立即跟著以下教學，登記獲取「檢測登記碼」！

由11月起，必須使用「檢測登記碼」才能免費進行核酸檢測。（政府新聞處圖片）

安心出行App新增檢測登記碼功能

政府宣佈，「安心出行」流動應用程式新增檢測登記碼功能，讓巿民可以預先填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測現場的輪候和登記的時間。由11月起，願檢盡檢人士必須使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測，相關人士需預先透過「安心出行」流動應用程式填寫個人資料，然後取得專屬「檢測登記碼」，供每次檢測時即場掃描。而相關人士只需填寫資料一次，日後接受核酸檢測時可重複使用同一個二維碼。

相關人士只需填寫資料一次，日後接受核酸檢測時可重複使用同一個二維碼。（政府新聞處圖片）

3步驟獲取檢測登記碼

獲取「安心出行」檢測登記碼的方法非常簡單，只需3個步驟即可，詳情如下：

1. 更新「安心出行」流動應用程式

首先將「安心出行」流動應用程式更新至最新3.4.2版本，然後點選「檢測登記碼」。在參閱檢測登記碼聲明後，按「同意」。

更新「安心出行」流動應用程式。（政府新聞處圖片）

2. 填寫個人資料

然後填寫個人資料，包括身份證明文件類型和號碼、中英文姓名、出生日期、聯絡電話號碼等。完成後按「確認」。

填寫個人資料。（政府新聞處圖片）

3. 獲取檢測登記碼

完成登記後，「安心出行」流動應用程式會自動生成檢測登記碼。如需更新個人資料，請按「編輯」。

獲取檢測登記碼。（政府新聞處圖片）

自費核酸檢測分兩種

如非指定人士或未有登記獲取檢測登記碼人士，則需自費進行核酸檢測。由10月下旬起，全港85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」，收費、服務如下：

「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」。（政府新聞處圖片）

當局指，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費，或會因此而有所不同。

85個社區檢測地點可預約

另外，由11月初起，政府更會擴展現有的預約檢測服務安排，屆時預約服務將由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續擴展至涵蓋全部85個社區檢測中心或檢測站。市民可於網上預約系統預約檢測，而檢測中心或檢測站亦會優先為已預約的市民提供服務，不用再每次排長龍！

市民可於網上預約系統預約檢測，而檢測中心或檢測站亦會優先為已預約的市民提供服務。（政府新聞處圖片）

（全文完）