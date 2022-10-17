一線搜查｜直擊柴灣怡盛街食材店霸路　街坊不滿：食環企喺度做乜呀？睇風景呀？

不論你住在哪一區，對於食材店霸路及遺下大量垃圾的場面，應該都不會陌生。免費電視77台節目《一線搜查》收到柴灣怡盛街居民投訴，指10月一間食材店開張後，居民從此飽受行人路阻塞、馬路阻塞、噪音及垃圾問題困擾，直指「你只係租一間舖，你冇可能將周邊環境都用埋……政府點解可以容許咁樣做生意？」

柴灣怡盛街食材店10月開張後，其他貨物便放滿周邊街道，貨車（圖左）亦會長期停泊，有如流動貨倉。（開電視節目《一線搜查》截圖）

貨物阻行人路、貨車阻馬路

據居民徐小姐向《一線搜查》表示，自從10月該火鍋食材店開業以來，居民飽受困擾，首先食材店的貨物周街擺，影響街坊出入，其次是食材店一輛大型貨車長期停泊，經常上落貨，阻礙校巴上落，最後是食材店於店舖附近架設多個「小喇叭」，循環播放宣傳錄音，製造噪音擾民。

《一線搜查》攝掣隊到柴灣怡盛街直擊當日，便見到坐著輪椅的市民因貨物阻塞而難以通過行人路，又見到有女居民向在場的食環署人員反映不滿，該食環署人員回應：「我哋一路喺度跟進緊，亦都同其他部門例如警察同潔淨組處理緊，知道明白嘅，聽到你要求。」另一位路過居民則憤怒地表示：「食環署啲人根本偷懶唔做嘢……企喺度做咩呀？睇風景呀？」

有居民向在場食環署人員投訴，對方表示正在跟進處理。（開電視節目《一線搜查》截圖）

食材店人員拒回應

《一線搜查》攝製隊採訪當日所見，現場有三、四名食環署人員長期監察，如發現有貨物阻塞主要通道，會上前勸籲，店員就將貨物搬去人流較少的地方，如球場旁邊，也有將喇叭音量收細。至於該食店的大型貨車，也曾有交通警員驅趕，但轉頭又駛回原位繼續停泊和上落貨。事實上，該輛貨車有如食材店流動貨倉，有居民表示貨車長期霸佔馬路上落貨。

就街坊的種種不滿，攝製隊邀請該食材店店員回應，但他們都否認是負責人，拒絕回應。

有使用輪椅的居民因貨物阻塞難以通過。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民：樓價跌過百萬

居民徐小姐表示，不明白為何當局不執法將阻街貨物充供，「（食材店）你只係租一間舖，你冇可能將周邊環境都用埋……政府點解可以容許咁樣做生意？」徐小姐又表示，該店的問題隨時影響怡盛街樓價，「我哋本來好寧靜，咁樣嘅生活好講唔好聽，令到我哋嘅樓價分分鐘唔見咗百幾萬！」有關柴灣怡盛街食材店霸路情況，可於網上重溫《一線搜查》第75集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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