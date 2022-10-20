大阪USJ｜5女萬聖節性感女僕裝打卡　USJ罕發聲明太暴露會逐離場　女事主有回應

位於大阪的日本環球影城（USJ）是港人遊日其中一個熱點，繼園內最近發現人類骸骨後，USJ近日再次成為網民焦點。事緣有5年輕女遊客於萬聖節活動期間入場，並以性感女僕裝扮在園內拍照打卡，照片上傳至社交平台Instagram後引來網民抨擊，直指她們穿著過於暴露，對園內其他年幼的遊客造成不良影響，成為「炎上事件」。最終USJ官方罕有地發出聲明，明言會對穿著太暴露的遊客提出退場要求。

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事主在個人社交帳號上載穿著性感女僕服裝在USJ遊玩的照片，不久後被大量網民留言批評，有關圖片已被刪除。（Instagram圖片）

有關照片加上USJ和萬聖節Cosplay標籤。（Instagram圖片）

事件引起網民批評後，其中一位女事主在IG發文解釋，她們只有在拍攝的瞬間才露出這麼多，其餘時間都一直穿著長袖外套，且胸部位置都有遮閉。不過有網民將她們的Instagram限時動態截圖，顯示並非全部事主都有穿上外套。

女事主在事件初時曾發文為自己辯護，表示在園內大部份時間都有穿上外套。（Instagram圖片）

不過網民截圖顯示，其中一位女事主休息期間依然穿著性感。（Instagram圖片）

事後有網民起底事主的社交帳號，發現事主都十分年輕，只有20多歲，有人職業是酒店和夜店女公關。這些工作在日本被稱為「水商売」，多以美貌、人氣和高超的溝通技巧向來店的客人銷售酒類，所以幾位平常應該非常注重外貌和社交媒體上的形象經營。

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一間位於六本木的酒店，其社交帳號上的員工介紹帖文，正是其中一名女事主。（Instagram圖片）

有網民翻出其中一位女事主過去拍攝的廣告，廣告文稱她為人氣「夜店女公關」。（Twitter圖片）

USJ在炎上事件後罕有發文說明新的入園服裝守則。（Twitter圖片）

USJ提新服裝守則

USJ昨日（10月19日）更新了遊客服裝守則，不少網民視之為本事件的官方回應，內容寫道：「樂園歡迎穿著各種服裝的遊客，但為了保障其他遊客，請遵守規則和禮儀」，又呼籲遊客入園前先參閱服裝的規定，禁止事項包括「違反公序良俗、過度暴露的服裝、不合適的紋身、無法辨識全臉的特殊化妝及頭飾」等等，違反規定者可能會被逐出場。

其中一名事主在USJ發文後向公眾道歉，指自己對於造成是次風波感到十分抱歉。（Twitter圖片）

女事主道歉

在USJ發出新服裝規則約4小時後，其中一位女事主也在個人Twitter上發表道歉文章，指自己對於造成是次風波感到十分抱歉，並且深刻反省在遊樂園穿著了露出過多的服裝，承諾以後不會再作出類似的行為。現時事主Instagram上相關照片都已刪除。

事件引來網民熱烈討論，有支持女事主的網民認為，幾位事主的衣服其實沒甚麼大不了，裝扮只是想開開心心來享受節日氣氛，新規則對於服裝的各種要求未免管得太多。

另一方面，支持USJ決定的網民認為，遊樂園的主角始終是兒童，園內有很多家庭遊客，穿著不合適的服裝會對其他人造成困擾，又認為不能以節日或遊樂園之類的特殊場所作為藉口，妄顧社會的常識和規範。

（全文完）