一線搜查丨港女慈雲山染髮嚴重出界致腫痛　髮廊拒退錢｜附消委會染髮劑貼士

一名女士於生日時光顧慈雲山一間髮型屋，打算染上新髮色慶祝。不過當染髮師開始上色時，事主就感到頭皮發痛，染髮師指痛楚稍後會消失，惟事主回家洗頭後，至翌日痛感仍未消退。事主在Facebook群組發文投訴，直至今日（10月21日）髮型屋回應拒絕退錢，表示：「呢個係我哋接受唔到嘅條件。」

慈雲山染髮嚴重出界致腫痛。（慈雲山資訊交流＠FB）

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頭頂、後頸染致通紅發腫

女事主在Facebook群組「慈雲山資訊交流」發文指，自己本來打算在生日染髮扮靚，不料這只是惡夢的開始。染髮當刻，事主已經感到紅腫劇痛，回家後，家人亦告知她的頭頂和後頸變得通紅，情況嚴重得以為是受傷，事主直言：「當時個頭咁樣衰，我連行出門口都唔想，唔好話要我落樓！」

頭頂、後頸染致通紅發腫。（慈雲山資訊交流＠FB）

頭頂、後頸染致通紅發腫。（慈雲山資訊交流＠FB）

髮廊堅拒退錢：呢個條件我哋唔接受

事主聯絡髮型屋要求賠償，但對方卻以「千字文」堅拒退錢，指只會提供免費頭皮護理，又揚言歡迎事主去消委會投訴。同時，髮型屋亦以事主生日為理由，拒絕向她提供收據：「你堅決一心要退錢，唔退就上網用輿論壓力去處理，我哋都冇辦法……直接要求退錢，呢個係我哋接受唔到嘅條件。」

對於髮型屋回覆，事主表示：「咁多日過去，一見到個頭皮都會嬲到手震，仲衰過自己喺屋企染……發文想警惕大家染髮要慎選，而唔係想索取著數，因為商家一早表明冇得退款，我亦冇諗過最終會獲退款。」而網民就留言力撐事主：「見染到人咁都仲好意思收錢？應該自己出聲點解決啦」、「完全feel唔到負責人有誠意去解決，要求退款都好合理」、「直頭應該報警」。

髮廊千字文回應堅拒退錢。（慈雲山資訊交流＠FB）

髮廊千字文回應堅拒退錢。（慈雲山資訊交流＠FB）

消委會選購染髮劑貼士

消委會曾指出，染髮劑內部分成分具刺激作用，可能令部分人士患上「接觸性皮膚炎」，只要碰到一點抗原（如染料）就會過敏，因此選購時要了解3類染髮劑風險，以及3招處理過敏方法：

3類染髮劑風險：

【1】永久性染髮劑

適合想進行全頭染色的人。但有機會破壞頭髮表層，造成乾燥或毛噪，如果想減低對頭髮的傷害及過敏風險，應避免使用相關用品。

【2】半永久性染髮劑

適合補染或頭髮已受損害，但想短暫改變髮色的人。所需染髮時間較長，要每隔幾天至一星期就要補染一次，否則不能保持髮色。

【3】短暫性染髮劑

適合只想改變一次髮色的人。不會對頭髮造成傷害，在日常沖洗後，就可以回復原來髮色。

永久性染髮劑有機會破壞頭髮表層。（Freepik）

3招處理過敏方法：

使用期間感到痕癢，甚至有灼熱感覺，應該立即用清水沖洗。 沖洗皮膚後症狀仍然持續，應該盡快向醫護人員求助。 如果曾因染髮而引起過敏反應，在下次選擇染髮產品時，要特別留意產品包裝的成分表，避免使用含較多不同致敏物的產品。

（全文完）

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