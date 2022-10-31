北海道8間奢華酒店　滑雪住宿／露天溫泉／日式旅館／一泊二食　星野旗下人生必住一次

北海道住宿推介2022︱雖然豪華不是人生的唯一指標，但是一生人至少也應該豪一次！日本熱門旅遊地點北海道，擁有瑰麗的自然景色和豐厚的天然資源，是不少奢華酒店的選址。《有線生活》搜羅了8間北海道名貴奢華酒店或旅館，有國家指定歷史建築物，也有國際知名的7星級酒店，無論你喜歡哪一種風格，都絕對是絕佳的享受。

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小樽奢華酒店推介

小樽日式旅館｜【1】銀鱗莊（Ginrinsou）

遠離小樽市區，位在海拔60公尺的平磯岬高台上。若在 JR小樽築港站下車步行至旅館約10分鐘。想到小樽鬧區，從小樽築港站坐到小樽站也才6、7分鐘，對於追求遠離城囂的人，可以下榻在這間能俯瞰石狩灣、港町小樽與開闊群山景致的日式旅館。

房間是已有140多年歷史的純日式旅館，也是小樽市指定歷史建築物，館內分成自明治時代建造的本館和近幾年增建的新館，但房間內的陳設裝潢並不會感受到新舊之別。在露天風呂泡湯可以看到石狩灣的絕美日出！

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館內分成自明治時代建造的本館和近幾年增建的新館，是小樽市指定歷史建築物（Trip.com）

銀鱗莊是已有140多年歷史的純日式旅館，走廊面向日式庭園（Trip.com）

從房間能俯瞰石狩灣、港町小樽與開闊群山景致（Trip.com）

露天風呂泡湯可以看到石狩灣的絕美日出（Trip.com）

銀鱗莊擁有自家源泉，自腹地深達1,300公尺處湧出的平磯溫泉（Trip.com）

銀鱗莊（Ginrinsou）

地址：北海道小樽市桜1丁目1番地

交通：從新千歲機場搭乘JR特急1小時10分鐘到達小樽築港站，步行20分鐘

價錢：約HK$5,308起 / 晚，人均HK$2,654起

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二世古（又名新雪谷）奢華酒店推介

二世古溫泉酒店｜【2】星野集團 界 波羅多（Hoshino Resorts KAI Poroto）

旅館座落在四季如畫的北海道白老町・波羅多湖畔所有客房皆可欣賞波羅多湖的眺望景色。客房洋溢著地區特色，界的「當地特色客房」。裝飾著以愛努花紋為意象的設計及藝術品。

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從有暖爐的大廳看出去，可以欣賞到四季更迭的景色（星野集團）

客房都準備了迎賓飲料供住客享用和休息片刻（星野集團）

在錐形湯屋享受稀有的「植物性褐炭溫泉」，宛如漂浮在湖水中，融身於大自然。靈感源自愛奴民族建築物的錐形溫泉小屋「△湯」，以及令人彷彿置身靜謐洞窟的「〇湯」。沉浸在富含有機物質的「植物性褐炭溫泉」，滋潤並放鬆身心。

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浴後休息區的三角窗給人留下深刻的印象，可以欣賞波羅多湖景致（星野集團）

在宛如漂浮於湖上的「△湯」裡，可以享受到跟湖融為一體的泡湯樂趣（星野集團）

界 波羅多有 2 座大浴場。在「○湯」可以享受到宛如身在洞窟般的泡澡樂趣（星野集團）

標準晚餐為會席料理，生魚片的調味繽紛多樣，你可以盡情享用運用當地飲食文化精心製作的料理。另外，晚餐的特別菜單是北海道特有的毛蟹、干貝，搭配日式馬賽魚湯的豪華海鮮鍋。當季美味食材，盛放在以愛奴文化為靈感設計的器皿，為您獻上令人賞心悅目的會席料理。

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以愛奴族用來交易的獨木舟為靈感製作的「寶樂盛」等菜餚，是讓眼睛也大飽眼福的會席料理（星野集團）

在濃厚馬賽魚湯內，加入毛蟹與帆立貝的醍醐鍋，是一道能充分享受高湯與毛蟹鮮味的料理（星野集團）

星野集團 界 波羅多（Hoshino Resorts KAI Poroto）

地址：北海道白老郡白老町若草町1-1018-94

交通：從新千歲機場出發車程 40 分鐘；從札幌出發車程 65 分鐘

價錢：約HK$3,363起 / 晚，人均HK$1,681.5起

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二世古奢華酒店｜【3】東山二世古村-麗思卡爾頓隱世精品度假酒店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）

北海道二世谷滑雪度假村是四季都適合的熱門景點，冬天可以滑雪；夏天則能享受原始森林與草原，登山、單車、高爾夫等活動佳君選擇。有「全世界屋頂」之稱的國際7星級奢華酒店Ritz-Carlton Reserve，於2020年進駐北海道最知名的二世谷滑雪度假區。選用杉木、御影石等純天然建材打造，與窗外羊蹄山雪景融為一體。

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「Ritz-Carlton Reserve」系列酒店目前全球僅5間，都分佈在國際級渡假區（Ritz-Carlton Reserve）

房間落地窗可以看到美景（Ritz-Carlton Reserve）

前4間同系列酒店分別位於印尼峇里島、泰國喀比普拉灣、墨西哥洛斯卡沃斯、以及波多黎各的多拉多海灘。第5間確定在北海道二世谷開幕！麗思卡爾頓酒店共50間客房，室內設計靈感啟發於「花鳥風月」，以大理石、富含香氣的杉木、閃爍結晶光芒的御影石打造，堅固又高雅，隨著窗外日照和四季的變換，呈現不同的美感。

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奢華的餐飲室配絕美景觀（Ritz-Carlton Reserve）

浴室也有奢華景觀（Ritz-Carlton Reserve）

透過窗外看見高聳的號稱北海道富士的羊蹄山，感受大自然壯闊！不只房間落地窗可以看到美景，連浴室也有奢華景觀，可以邊泡湯邊享受純白雪景。另一個亮點是酒店擁有二世谷天然湧泉，經歷一整天的戶外運動之後，就讓天然溫泉好好呵護自己的身心！

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可以邊泡湯邊享受純白雪景（Ritz-Carlton Reserve）

酒店擁有二世谷天然湧泉！（Ritz-Carlton Reserve）

東山二世古村-麗思卡爾頓隱世精品度假酒店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）

地址：北海道虻田郡ニセコ町曽我919-28

交通方式：於冬季有收費巴士來往新千歲機場、俱知安站和酒店

價錢：約HK$4425起 / 晚，人均HK$2212.5起

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二世古溫泉旅館｜【4】二世谷昆布溫泉鶴雅別莊杢之抄 (Niseko Konbu Onsen Tsuruga Besso Moku No Sho)

杢之抄旅館位於北海道二世谷町羊蹄山腳的二世谷昆布溫泉一角。在樹林環繞的寂靜當中，可以聽到潺潺流水的聲音，這裡是彷彿是秘密的居所。在優美溫暖的木質感包圍下，讓心靈可以安穩的溫泉旅館。

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杢之抄旅館位於北海道二世谷町羊蹄山腳（Niseko konbuonsen Tsuruga bessou MOKUNOSHO）

客房共24間，提供7種房型，當中有附設露天浴池、溫泉景觀浴池的房型（Niseko konbuonsen Tsuruga bessou MOKUNOSHO）

新鮮的空氣、甜美的水質、豐饒的土壤，二世谷地區周圍環繞著壯闊的大自然，生長出各式各樣滋味醇厚的食材。 以「和」為基礎，大量使用當季食材，用心製成創意日本料理。有特別膳「彩雲膳」和特選「山河膳」，皆是採用北海道當地當季料理為中心，嚴選食材與烹調方式的的高級日本料理。

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被樹林環繞的杢之抄旅館令住客猶如置身秘境（Niseko konbuonsen Tsuruga bessou MOKUNOSHO）

特別膳「彩雲膳」，提供新鮮魚類及牛肉料理（Niseko konbuonsen Tsuruga bessou MOKUNOSHO）

公共溫泉浴場「命泉之水」，泉質屬於地區特有氯化物天然溫泉，泡完溫泉浴後皮膚更是格外滋潤、光滑。同時旅館也提供私人溫泉，讓你眺望窗外的自然樹林和二世谷安別川溪流，盡情享受無人打擾的美好入浴時光吧！

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泡個溫泉浴，洗去旅行的疲憊和汗水（Niseko konbuonsen Tsuruga bessou MOKUNOSHO）

二世谷昆布溫泉鶴雅別莊杢之抄 (Niseko Konbu Onsen Tsuruga Besso Moku No Sho)

地址：北海道虻田郡新雪谷町新雪谷393

交通：從新千歲機場搭乘JR特急1小時15分鐘到達小樽站後，搭乘JR函館本線1小時30分鐘，在新雪谷站（ニセコ駅）下車

價錢：約HK$4790起 / 晚，人均HK$2395起

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二世古私湯溫泉旅館｜【5】坐忘林（Zaborin）

「沉浸在現代簡約的隱秘中，被大自然的寧靜所包圍。」坐忘林位於北海道西部的二世古町（Niseko，又名新雪谷町），當地以滑雪場知名，皆為其地域受西伯利亞寒流影響，使當地雪質乾爽又細緻，令此地成為滑雪天堂。這裡的一座私人森林裡，就座落了一間曾經入選米其林指南、獲得五顆星超高評價的酒店——坐忘林。

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坐忘林的位置極其隱世，是不少名人度假的選擇。（Zaborin）

15間獨立客室，分為和室和洋室，部份客房會多了一個榻榻米空間，非常適合家庭入住。全部房間都設有兩個注滿天然溫泉水的溫泉浴（室內和露天各一），住客可以一邊享受從地下1000米湧出的自家天然泉水，一邊呼吸從四周樺樹散發出的濃郁氣息，聆聽水和樹木的聲音。

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房間設有私人風呂（Zaborin）

露天風呂面對一望無際的景觀，令人讚嘆（Zaborin）

鄰近二世谷花園滑雪場及HANAZONO 高爾夫球場，許多滑雪客和愛好打球的球友都會選在這裡住上幾晚，白天可以享受休閒娛樂，到了黃昏時期就回到坐忘林泡溫泉。

從窗外可以看到有蝦夷富士之稱的羊蹄山（Zaborin）

四周環繞著北海道未經觸碰而廣袤的美景，讓人感覺遠離世俗。（Zaborin）

坐忘林的名字靈感是源於「坐禪」，希望可以讓人感受到在大自然樹林中「坐」下並「忘」卻的和諧意境。（Zaborin）

餐飲方面，坐忘林北懷石料理是歷史悠久的傳統京都懷石料理的北部詮釋，專注於當地作物和季節性。

坐忘林北懷石料理是歷史悠久的傳統京都懷石料理的北部詮釋，專注於當地作物和季節性（Zaborin）

坐忘林（Zaborin）

地址：北海道虻田郡倶知安町花園76-4

交通方式：從新千歲機場駕車約2.5小時到JR俱知安站，或從札幌駅乘鐵路約2小時到JR俱知安站，再乘坐10分鐘免費接駁巴士到坐忘林。

價錢：約HK$6899起 / 晚，人均HK$3449.5起

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登別奢華酒店推介

登別日式溫泉旅館【6】登別溫泉第一瀧本館 (Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan)

登別溫泉裏最有名、最古老的溫泉飯店，地點在溫泉街旁，步行可到巴士站，十分方便。1,500坪的超大浴場正對著地獄谷，露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色。共有35座浴槽，設有旋轉滑水道室內游泳池，非常適合親子旅遊入住。擁有5種泉水：硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題。

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露天風呂亦可以欣賞到地獄谷的絕美景色（Trip.com）

泉水可以治療皮膚病、濕疹、手腳冰冷等問題（Trip.com）

客房有日式客房、和洋客房、愛犬客房等設計。（Trip.com）

凡入住客房都附有一泊二食的方案，可以選擇高級的懷石料理，或是提供松葉蟹、牛排、當季哈密瓜等的自助晚餐。（Trip.com）

登別溫泉第一瀧本館 (Noboribetsu Onsen Dai-ichi Takimotokan)

地址：北海道登別市登別溫泉町55番地

交通：JR「登別站」乘搭道南巴士至「第一瀧本前站」步行約1分鐘

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士「高速登別溫泉機場號」至第一瀧本館

價錢：約HK$1006起 / 晚，人均HK$503起

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登別海景溫泉酒店｜【7】古川心之海别墅酒店 (Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa)

建於海岸邊，以無敵海景為賣點。雖然酒店交通不算方便，但酒店有提供接送車在「登別站」接送。酒店一共有30間客房，11種設計，從房間內都可以眺望到遠處景色。溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池！料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材，菜單使用當季食材，四季都不一樣。

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溫泉方面，設有露天風呂、貸切風呂，及看到無敵海景的無邊際浴池（Trip.com）

古川心之海别墅酒店建於海岸邊，以無敵海景為賣點。（Trip.com）

從房間內都可以眺望到遠處景色（Trip.com）

料理選用白老牛和當地產的蔬菜等白老產食材（Trip.com）

古川心之海别墅酒店 (Kokorono Resort Umino Bettei Furukawa)

地址：北海道白老郡白老町虎杖浜289-3

交通：JR「登別站」乘搭酒店接駁車

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別站」，轉乘酒店接駁車

價錢：約HK$2079起 / 晚，人均HK$1039.5起

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登別一泊二食日式旅館｜【8】登別格蘭酒店 (Noboribetsu Grand Hotel)

歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。客房類型有日式客房、洋式客房，面積十分廣闊。擁有面向瀑布的庭園露天風呂，在登別溫泉中獨一無二，你可以一邊浸浴，一邊欣賞四季的自然景色。泡澡區域24小時開放。

一泊二食的食物選擇很多，有超過70種菜式的自助晚餐，以及另外注文的「蟹御膳」、「敬愛の膳」等。泉質為氯化物溫泉、硫磺溫泉、含鐵溫泉，治療外傷、貧血、月經失調以及對「三高」（高血脂、高血壓、高血糖）都有良好功效。

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歷史悠久，有200多間客房，位於「登別溫泉巴士總站」的對面，交通十分方便。（Trip.com）

室內大浴場採用羅馬建築風格，圓頂上有天窗採光。

庭園露天風呂有瀑布，一年四季看到的景色都不一樣（Trip.com）

2022年新開的鬼桑拿和⽻釜⽔⾵呂，據說桑拿溫度高達110度！（Trip.com）

「蟹御膳」提供北海道名品松葉蟹和毛蟹。（Trip.com）

登別格蘭酒店 (Noboribetsu Grand Hotel)

地址：北海道登別市登別温泉町173番地

交通：道南巴士(班次表)「登別溫泉站」

機場交通：新千歲機場乘搭道南巴士至「登別溫泉站」

價錢：約HK$1383起 / 晚，人均HK$691.5起

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（全文完）