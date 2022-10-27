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HK Express復飛香川縣高松　6間高CP高松酒店推介　1分達步行到JR＋無敵海景客房｜附必去3大高松景點

HK Express復飛香川縣高松　6間高CP高松酒店推介　1分達步行到JR＋無敵海景客房｜附必去3大高松景點

高松住宿2022︱HK Express最新宣佈，明年將復飛日本香川縣高松市及韓國釜山兩條航線，釜山最快明年1月成事，高松則在4月有得飛！說起高松，大家可能會感到比較陌生，但原來高松乘坐新幹線到大阪和京都皆只需2小時，當地亦有不少名勝值得遊覽。在計劃高松美景美食之旅時，一定要參考以下3個必遊景點，以及6間位於高松市區的超高CP酒店！

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HK Express復飛香川縣高松　6間高CP高松酒店推介　1分達步行到JR＋無敵海景客房｜附必去3大高松景點
從高松乘坐新幹線到大阪和京都皆只需約2小時（四國觀光推進機構）

高松是日本四國地區的交通樞紐，無論海陸空都四通八達，乘坐新幹線到大阪和京都皆只需約2小時，又有高速船去瀨戶內海各島，且有大橋連接日本本島，走哪裡都非常快捷！高松本身也有相當多的旅遊景點，例如被米芝蓮評為3星景點的栗林公園。緊鄰瀨戶內海的優越地理位置亦令高松成為遊日的最佳住宿地！

6大高CP高松酒店推介：

高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）

高松JR克雷緬特酒店是典型的城市酒店，交通便利，與JR高松站直接相連，下車後只需1分鐘即到達酒店。酒店規模很大，共有300間客房，享有瀨戶內海島嶼風景和高松市區街景，高層房間可以享受到一望無際的天空與大海，和街道遠方的綠色山稜。

酒店乾淨舒適，共有18種房型可供選擇，包括有床鋪的西式客房、日本獨有的和式客房，可以舒適度過飯店生活的套房等。餐飲方面，早餐提供香川縣特有的鄉土料理，包括腐皮烏冬和紅豆餅雜煮，更設有多國菜式的餐廳和酒吧，包括鐵板燒和傳統日本料理。

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高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）高松JR克雷緬特酒店與JR高松站直接相連
高松JR克雷緬特酒店與JR高松站直接相連（高松JR克雷緬特酒店）
高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）高層房間可以享受到一望無際的天空與大海，和街道遠方的綠色山稜
高層房間可以享受到一望無際的天空與大海，和街道遠方的綠色山稜（高松JR克雷緬特酒店）
高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）瀨戶內海島嶼風景
瀨戶內海島嶼風景（高松JR克雷緬特酒店）
高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）早餐提供香川縣特有的鄉土料理，包括腐皮烏冬
早餐提供香川縣特有的鄉土料理，包括腐皮烏冬（高松JR克雷緬特酒店）

高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）

地址：香川縣高松市濱町1-1
交通方式：距離JR高松站步行1分鐘；琴平鐵道高松築港站步行2分鐘
價錢：約HK$656起 / 晚，人均HK$328起

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高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)

贊岐之湯 Dorm Inn高松位於高松市中心，交通非常便捷，5分鐘可到達電車站，且旁邊就是商店街獅子通，要買食物和手信都超方便！酒店內設有大浴池、露天浴池、桑拿、冷水浴池等水浴設施，在休息區可以買到凍牛奶，浸浴後來一杯冰冷的飲料非常暢快。

最大亮點是晚上9時半至11:00有免費的拉麵做宵夜，貼心服務大受顧客好評！餐廳的早餐和晚飯有有多款讚岐烏冬供選擇，價錢也很實惠！

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高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)贊岐之湯 Dorm Inn高松位於高松市中心，交通非常便捷
贊岐之湯 Dorm Inn高松位於高松市中心，交通非常便捷（Trip.com）
高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)酒店內設有大浴池、露天浴池、桑拿、冷水浴池等水浴設施
酒店內設有大浴池、露天浴池、桑拿、冷水浴池等水浴設施（Trip.com）
高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)在溫泉旁邊的休息區可以買到凍牛奶
在溫泉旁邊的休息區可以買到凍牛奶（Trip.com）
高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)晚上9:30-11:00有免費的拉麵做宵夜
晚上9:30-11:00有免費的拉麵做宵夜（Trip.com）

贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)

地址：香川縣高松市瓦町1-10-10
交通方式： 琴電瓦町站徒步約5分鐘
價錢：約HK$470起 / 晚，人均HK$235起

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高松酒店推介｜【3】 天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)

2018年開幕的新酒店，與上述的贊岐之湯 Dormy Inn高松為同一個集團經營，位置也相距不遠，但是高松中央公園前這間可以說是升級版！頂層11層有天然溫泉「玉藻之湯」，大浴池、露天溫泉、桑拿等設備的空間都較寬闊。客房更配備了席夢思床，為客人提供非常舒適的睡眠。每晚9時半起都提供免費宵夜「夜鳴蕎麥麵」。

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【3】 天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)
頂層11層有天然溫泉「玉藻之湯」（Trip.com）
【3】 天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)
客房更配備了席夢思床，為客人提供非常舒適的睡眠（Trip.com）
【3】 天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)
大浴池、露天溫泉、桑拿等設備的空間都較寬闊（Trip.com）

天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)

地址：香川縣高松市天神前1-3
交通方式：琴電「瓦町」站徒步約5分鐘
價錢：約HK$682起 / 晚，人均HK$341起

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高松酒店推介｜【4】大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)

大和Roynet酒店高松的CP值超高，每晚只需約HK$320起！而且位置絕佳，與大型購物美食商場「丸龜町GREEN」相通，非常適合買手信後即時回酒店休息。酒店1樓有24小時營業的便利店，要買宵夜只需下樓也不用外出！與高松名勝的栗林公園及高松城也相距不遠，皆只需約5至10分鐘車程，非常適合作為高松的觀光據點。全部175間客房皆採用摩登且高雅的設計。另提供充實的洗浴用品及服務。

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【4】大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)
大和Roynet酒店高松位置絕佳，與大型購物美食商場「丸龜町GREEN」相通（Trip.com）
【4】大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)
全部175間客房皆採用摩登且高雅的設計。另提供充實的洗浴用品及服務（Trip.com）

大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)

地址：香川縣高松市丸龜町8番地23
交通方式：從JR高松站步行約18分鐘；從琴電「瓦町站」步行約8分鐘
價錢：約HK$320起 / 晚，人均HK$160起

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高松酒店推介｜【5】 高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)

高松東急REI飯店位於高松市中心，從JR高松站步行僅7分鐘，無論做為購物還是觀光據點都相當方便。餐廳提供新鮮魚類料理，還可以享用到配合四季食材的特別菜式，例如秋天就有栗子菇茸炊飯。從房間可以看到市街景觀，並配備寬敞浴室，住客不會感到壓迫感。更提供與寶可夢呆呆獸聯承的特別房，房內放滿了呆呆獸的精品，超可愛！

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【5】 高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)
從房間可以看到市街景觀，並配備寬敞浴室，住客不會感到壓迫感。（Trip.com）
【5】 高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)
餐廳提供使用四季食材的特別菜式，例如秋天就有栗子菇茸炊飯（Trip.com）
【5】 高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)
與寶可夢呆呆獸聯承的特別房，房內放滿了呆呆獸的精品，超可愛！（Trip.com）

高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)

地址：香川縣高松市兵庫町9-9
交通方式：JR高松站步行7分鐘；琴電高松築港站步行7分鐘
價錢：約HK$412起 / 晚，人均HK$206起

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高松酒店推介｜【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)

高松田町超級酒店的CP值非常高，人均每晚只需HK$161！酒店位置除了位於市中心，更是位於高松田町商店街拱廊購物區內，出去走走時也不怕被雨淋濕，要去購物也只是一步之遙！酒店還提供兩個超化算免費服務——免費天然溫泉和免費早餐！兩者皆收住客大好評，以這個價錢來就可謂超值！

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【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)
酒店位於高松田町商店街拱廊購物區內，購物只是一步之遙（Trip.com）
【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)
房間簡約，適合預算有限的旅客（Trip.com）
【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)
免費的天然溫泉，真的是超值（Trip.com）
【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)
酒店提供超豐盛的免費早餐，以這個價錢來說真抵！（Trip.com）

高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)

地址：香川縣高松市田町1-1
交通方式：從琴電「瓦町站」步行約4分鐘
價錢：約HK$322起 / 晚，人均HK$161起

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3大必遊高松景點：

【1】貴族別邸：栗林公園

栗林公園是別具特色日本庭園，擁有悠長且獨特的歷史背景，更被指定為國之特別名勝。栗林公園曾經是高松藩主松平家族的別邸，經過歷代藩主自1745年起耗費過百年歲月才完成的貴族庭園。公園遼濶的占地內配置了六座池子與十三座假山，包括庭園背後的紫雲山。在2009年被《米芝蓮綠色指南・日本篇》選為「值得專程探訪的景點」並獲得最高等級的3星評價。

【預約栗林公園租借和服體驗】

高松景點｜【1】貴族別邸：栗林公園
秋天時會點燈超亮火紅色的楓葉（四國觀光推進機構）
高松景點｜【1】貴族別邸：栗林公園
栗林公園曾經是日本貴族的別邸（四國觀光推進機構）

地址：香川県高松市栗林町1丁目20番16号
交通：自JR栗林公園北口車站步行約3分鐘；自琴平電鐵栗林公園車站步行約10分鐘
入場費：成人410日圓、小童170日圓

【預約栗林公園租借和服體驗】

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【2】情侶必去：天使的散步道

從高松港搭高速船約35分鐘可到達「天使的散步道」，這是個會隨著漲退潮而出現或消失的砂道。從相鄰小豆島的「弁天島」開始，一共連結４個島嶼。可以通過天使的散步道的時刻只有一天兩次的退潮，此時步道才會露出地面。據說與心愛的人手牽手一起走過此散步道的話，就會有天使降落在兩人之間，並實現您的願望。是全國票選出來最適合求婚的浪漫場所之一，被認定為「戀人的聖地」

【購買小豆島渡輪船票】

高松景點｜【2】情侶必去：天使的散步道
只有一天兩次的退潮，步道才會露出地面（四國觀光推進機構）
高松景點｜【2】情侶必去：天使的散步道
全國票選出來最適合求婚的浪漫場所之一，被認定為「戀人的聖地」（四國觀光推進機構）

地址：香川県小豆郡土庄町甲24-92
交通：JR高松站到高松港徒歩約5分鐘、從高松港搭高速船約35分鐘（渡輪約60分鐘）到土庄港，之後乘坐小豆島橄欖樹巴士約10分鐘
入場費：免費

【購買小豆島渡輪船票】

【3】日本文化財產：高松城跡　玉藻公園

被譽為｢日本三大水城｣之一，由高松城遺蹟改建成的公園，也被稱做｢玉藻城｣，是一座面朝瀨戶內海而建的濱海城池。目前整座城堡遺跡作為「玉藻公園」向公眾開放。被指定為國家重要文化財產的月見櫓・水手御門、渡櫓以及艮櫓等建築物則依然保留著當年的樣貌。旅客可以乘坐木造船在此遊覽的「城舟體驗」，不僅可以從水上觀賞高松城典雅堂皇的遺蹟，另外護城河裡有飼養鯛魚，同時也可以體驗餵魚的樂趣。

高松景點｜【3】日本文化財產：高松城跡　玉藻公園
高松城跡被譽為｢日本三大水城｣（四國觀光推進機構）
高松景點｜【3】日本文化財產：高松城跡　玉藻公園
旅客可以乘坐木造船在此遊覽的「城舟體驗」（四國觀光推進機構）

地址：香川県高松市玉藻町2-1
交通：從JR高松站徒歩3分鐘
價錢：大人200日圓、孩童（6歳以上未滿16歳）100日圓

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（全文完）

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日本香川縣高松市有什麼景點？

栗林公園、天使的散步道、高松城跡 玉藻公園…詳情

什麼時候有航班前往高松？

HK Express將於2023年4月恢復香港來往高松的班機…詳情

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