HK Express復飛香川縣高松　6間高CP高松酒店推介　1分達步行到JR＋無敵海景客房｜附必去3大高松景點

高松住宿2022︱HK Express最新宣佈，明年將復飛日本香川縣高松市及韓國釜山兩條航線，釜山最快明年1月成事，高松則在4月有得飛！說起高松，大家可能會感到比較陌生，但原來高松乘坐新幹線到大阪和京都皆只需2小時，當地亦有不少名勝值得遊覽。在計劃高松美景美食之旅時，一定要參考以下3個必遊景點，以及6間位於高松市區的超高CP酒店！

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從高松乘坐新幹線到大阪和京都皆只需約2小時（四國觀光推進機構）

高松是日本四國地區的交通樞紐，無論海陸空都四通八達，乘坐新幹線到大阪和京都皆只需約2小時，又有高速船去瀨戶內海各島，且有大橋連接日本本島，走哪裡都非常快捷！高松本身也有相當多的旅遊景點，例如被米芝蓮評為3星景點的栗林公園。緊鄰瀨戶內海的優越地理位置亦令高松成為遊日的最佳住宿地！

6大高CP高松酒店推介：

高松酒店推介｜【1】 高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）

高松JR克雷緬特酒店是典型的城市酒店，交通便利，與JR高松站直接相連，下車後只需1分鐘即到達酒店。酒店規模很大，共有300間客房，享有瀨戶內海島嶼風景和高松市區街景，高層房間可以享受到一望無際的天空與大海，和街道遠方的綠色山稜。

酒店乾淨舒適，共有18種房型可供選擇，包括有床鋪的西式客房、日本獨有的和式客房，可以舒適度過飯店生活的套房等。餐飲方面，早餐提供香川縣特有的鄉土料理，包括腐皮烏冬和紅豆餅雜煮，更設有多國菜式的餐廳和酒吧，包括鐵板燒和傳統日本料理。

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高松JR克雷緬特酒店與JR高松站直接相連（高松JR克雷緬特酒店）

高層房間可以享受到一望無際的天空與大海，和街道遠方的綠色山稜（高松JR克雷緬特酒店）

瀨戶內海島嶼風景（高松JR克雷緬特酒店）

早餐提供香川縣特有的鄉土料理，包括腐皮烏冬（高松JR克雷緬特酒店）

高松JR克雷緬特酒店（JR Hotel Clement Takamatsu）

地址：香川縣高松市濱町1-1

交通方式：距離JR高松站步行1分鐘；琴平鐵道高松築港站步行2分鐘

價錢：約HK$656起 / 晚，人均HK$328起

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高松酒店推介｜【2】贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)

贊岐之湯 Dorm Inn高松位於高松市中心，交通非常便捷，5分鐘可到達電車站，且旁邊就是商店街獅子通，要買食物和手信都超方便！酒店內設有大浴池、露天浴池、桑拿、冷水浴池等水浴設施，在休息區可以買到凍牛奶，浸浴後來一杯冰冷的飲料非常暢快。

最大亮點是晚上9時半至11:00有免費的拉麵做宵夜，貼心服務大受顧客好評！餐廳的早餐和晚飯有有多款讚岐烏冬供選擇，價錢也很實惠！

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贊岐之湯 Dorm Inn高松位於高松市中心，交通非常便捷（Trip.com）

酒店內設有大浴池、露天浴池、桑拿、冷水浴池等水浴設施（Trip.com）

在溫泉旁邊的休息區可以買到凍牛奶（Trip.com）

晚上9:30-11:00有免費的拉麵做宵夜（Trip.com）

贊岐之湯 Dormy Inn 高松 (Dormy Inn Takamatsu Hot Spring)

地址：香川縣高松市瓦町1-10-10

交通方式： 琴電瓦町站徒步約5分鐘

價錢：約HK$470起 / 晚，人均HK$235起

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高松酒店推介｜【3】 天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)

2018年開幕的新酒店，與上述的贊岐之湯 Dormy Inn高松為同一個集團經營，位置也相距不遠，但是高松中央公園前這間可以說是升級版！頂層11層有天然溫泉「玉藻之湯」，大浴池、露天溫泉、桑拿等設備的空間都較寬闊。客房更配備了席夢思床，為客人提供非常舒適的睡眠。每晚9時半起都提供免費宵夜「夜鳴蕎麥麵」。

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頂層11層有天然溫泉「玉藻之湯」（Trip.com）

客房更配備了席夢思床，為客人提供非常舒適的睡眠（Trip.com）

大浴池、露天溫泉、桑拿等設備的空間都較寬闊（Trip.com）

天然溫泉 玉藻之湯 Dormy Inn高松中央公園前 (Natural Hot Spring Dormy Inn Takamatsu Chuo Koenmae)

地址：香川縣高松市天神前1-3

交通方式：琴電「瓦町」站徒步約5分鐘

價錢：約HK$682起 / 晚，人均HK$341起

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高松酒店推介｜【4】大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)

大和Roynet酒店高松的CP值超高，每晚只需約HK$320起！而且位置絕佳，與大型購物美食商場「丸龜町GREEN」相通，非常適合買手信後即時回酒店休息。酒店1樓有24小時營業的便利店，要買宵夜只需下樓也不用外出！與高松名勝的栗林公園及高松城也相距不遠，皆只需約5至10分鐘車程，非常適合作為高松的觀光據點。全部175間客房皆採用摩登且高雅的設計。另提供充實的洗浴用品及服務。

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大和Roynet酒店高松位置絕佳，與大型購物美食商場「丸龜町GREEN」相通（Trip.com）

全部175間客房皆採用摩登且高雅的設計。另提供充實的洗浴用品及服務（Trip.com）

大和Roynet酒店高松 (Daiwa Roynet Hotel Takamatsu)

地址：香川縣高松市丸龜町8番地23

交通方式：從JR高松站步行約18分鐘；從琴電「瓦町站」步行約8分鐘

價錢：約HK$320起 / 晚，人均HK$160起

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高松酒店推介｜【5】 高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)

高松東急REI飯店位於高松市中心，從JR高松站步行僅7分鐘，無論做為購物還是觀光據點都相當方便。餐廳提供新鮮魚類料理，還可以享用到配合四季食材的特別菜式，例如秋天就有栗子菇茸炊飯。從房間可以看到市街景觀，並配備寬敞浴室，住客不會感到壓迫感。更提供與寶可夢呆呆獸聯承的特別房，房內放滿了呆呆獸的精品，超可愛！

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從房間可以看到市街景觀，並配備寬敞浴室，住客不會感到壓迫感。（Trip.com）

餐廳提供使用四季食材的特別菜式，例如秋天就有栗子菇茸炊飯（Trip.com）

與寶可夢呆呆獸聯承的特別房，房內放滿了呆呆獸的精品，超可愛！（Trip.com）

高松東急REI酒店(Takamatsu Tokyu REI Hotel)

地址：香川縣高松市兵庫町9-9

交通方式：JR高松站步行7分鐘；琴電高松築港站步行7分鐘

價錢：約HK$412起 / 晚，人均HK$206起

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高松酒店推介｜【6】 高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)

高松田町超級酒店的CP值非常高，人均每晚只需HK$161！酒店位置除了位於市中心，更是位於高松田町商店街拱廊購物區內，出去走走時也不怕被雨淋濕，要去購物也只是一步之遙！酒店還提供兩個超化算免費服務——免費天然溫泉和免費早餐！兩者皆收住客大好評，以這個價錢來就可謂超值！

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酒店位於高松田町商店街拱廊購物區內，購物只是一步之遙（Trip.com）

房間簡約，適合預算有限的旅客（Trip.com）

免費的天然溫泉，真的是超值（Trip.com）

酒店提供超豐盛的免費早餐，以這個價錢來說真抵！（Trip.com）

高松田町超級酒店 (SUPER HOTEL TAKAMATSU-TAMACHI)

地址：香川縣高松市田町1-1

交通方式：從琴電「瓦町站」步行約4分鐘

價錢：約HK$322起 / 晚，人均HK$161起

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3大必遊高松景點：

【1】貴族別邸：栗林公園

栗林公園是別具特色日本庭園，擁有悠長且獨特的歷史背景，更被指定為國之特別名勝。栗林公園曾經是高松藩主松平家族的別邸，經過歷代藩主自1745年起耗費過百年歲月才完成的貴族庭園。公園遼濶的占地內配置了六座池子與十三座假山，包括庭園背後的紫雲山。在2009年被《米芝蓮綠色指南・日本篇》選為「值得專程探訪的景點」並獲得最高等級的3星評價。

【預約栗林公園租借和服體驗】

秋天時會點燈超亮火紅色的楓葉（四國觀光推進機構）

栗林公園曾經是日本貴族的別邸（四國觀光推進機構）

地址：香川県高松市栗林町1丁目20番16号

交通：自JR栗林公園北口車站步行約3分鐘；自琴平電鐵栗林公園車站步行約10分鐘

入場費：成人410日圓、小童170日圓

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【2】情侶必去：天使的散步道

從高松港搭高速船約35分鐘可到達「天使的散步道」，這是個會隨著漲退潮而出現或消失的砂道。從相鄰小豆島的「弁天島」開始，一共連結４個島嶼。可以通過天使的散步道的時刻只有一天兩次的退潮，此時步道才會露出地面。據說與心愛的人手牽手一起走過此散步道的話，就會有天使降落在兩人之間，並實現您的願望。是全國票選出來最適合求婚的浪漫場所之一，被認定為「戀人的聖地」

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只有一天兩次的退潮，步道才會露出地面（四國觀光推進機構）

全國票選出來最適合求婚的浪漫場所之一，被認定為「戀人的聖地」（四國觀光推進機構）

地址：香川県小豆郡土庄町甲24-92

交通：JR高松站到高松港徒歩約5分鐘、從高松港搭高速船約35分鐘（渡輪約60分鐘）到土庄港，之後乘坐小豆島橄欖樹巴士約10分鐘

入場費：免費

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【3】日本文化財產：高松城跡 玉藻公園

被譽為｢日本三大水城｣之一，由高松城遺蹟改建成的公園，也被稱做｢玉藻城｣，是一座面朝瀨戶內海而建的濱海城池。目前整座城堡遺跡作為「玉藻公園」向公眾開放。被指定為國家重要文化財產的月見櫓・水手御門、渡櫓以及艮櫓等建築物則依然保留著當年的樣貌。旅客可以乘坐木造船在此遊覽的「城舟體驗」，不僅可以從水上觀賞高松城典雅堂皇的遺蹟，另外護城河裡有飼養鯛魚，同時也可以體驗餵魚的樂趣。

高松城跡被譽為｢日本三大水城｣（四國觀光推進機構）

旅客可以乘坐木造船在此遊覽的「城舟體驗」（四國觀光推進機構）

地址：香川県高松市玉藻町2-1

交通：從JR高松站徒歩3分鐘

價錢：大人200日圓、孩童（6歳以上未滿16歳）100日圓

（全文完）