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華欣7間新酒店、Villa 2022　家庭別墅／透明泳池／露台按摩浴缸／兒童免費住　最平$153

華欣7間新酒店、Villa 2022　家庭別墅／透明泳池／露台按摩浴缸／兒童免費住　最平$153

華欣住宿2022｜近年華欣成為了布吉芭堤雅以外，泰國另一熱門度假勝地。不少遊客都會在曼谷旅程中，安排2至3天到華欣「歎一歎」。而到華欣旅遊，一般會選擇住在華欣海灘或七岩海灘附近，以下整理了7間於2020年、2021年間華欣新開幕的酒店，當中有一間酒店的房間可直達泳池、望海景的天空泳池房、附按摩浴缸，最便宜只需人均153港元，便可享有整棟別墅和私人泳池，立即收藏起來吧！

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華欣7間新酒店2022｜房間直達泳池／天空泳池／露台按摩浴缸／家庭入住　最平$153住私人別墅
近年華欣成為了布吉、芭堤雅以外，泰國另一熱門度假勝地。（Unplash圖片）

華欣7間新酒店

  1. The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）
  2. dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店）
  3. Verso hua hin – a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）
  4. Pearl Villa（明珠別墅）
  5. VALA Hua Hin – Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）
  6. Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）
  7. Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）
華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）
The Standard Hua Hin（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）

The Standard Hua Hin於2021年開業，提供標準房、套房、別墅等房型，所有房間都有露台，入住標準房每晚由669港元起。酒店另外還有2款附私人泳池的套房，小編推薦CP值較高的Standard Pool Villa，房間寬1,066呎，入住一晚由1,626港元起，人均只需813港元便可享有私人泳池！酒店有一個大花園，還提供室外游泳池、Spa、酒吧等設施。

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華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）提供標準房、套房、別墅等房型
提供標準房、套房、別墅等房型（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）所有房間都有露台
所有房間都有露台（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）小編推薦CP值較高的Standard Pool Villa。
小編推薦CP值較高的Standard Pool Villa。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【1】The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）人均只需813港元便可享有私人泳池！
人均只需813港元便可享有私人泳池！（Agoda圖片）

The Standard Hua Hin（華欣標準酒店）

地址：59 Naresdamri Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110

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華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 
dusit D2 Hua Hin（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 

2021年開業的dusit D2 Hua Hin提供152間房間，豪華房一晚由421港元起，人均約210港元。如一家人出遊可選擇家庭房，家庭房設有露台，提供1張碌架床及2張單人床／1張雙人床，房價由每晚1,139港元起（含2份早餐），包括2位成人和1位未滿12歲兒童免費入住。酒店提供室外泳池、兒童俱樂部、酒吧等設施。

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華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 豪華房一晚由421港元起。
豪華房一晚由421港元起。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 家庭房提供1張碌架床及2張單人床／1張雙人床。
家庭房提供1張碌架床及2張單人床／1張雙人床。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 房內浴缸。
房內浴缸。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【2】dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 酒店提供室外泳池、兒童俱樂部、酒吧等設施。
酒店提供室外泳池、兒童俱樂部、酒吧等設施。（Agoda圖片）

dusit D2 Hua Hin（華欣都喜D2酒店） 

地址：12, 156 Soi Muban Nhongkhae, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110

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華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）
華欣沃斯瓦蘭達精選酒店（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【3】Verso hua hin – a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）

2020年開業的華欣沃斯瓦蘭達精選酒店，提供豪華房、家庭房、海洋雙人房等共38間房。酒店所有房間都附有露台，並設有浴缸，房價一晚由739港元起，所有房價已包含入住人數的早餐。而酒店最特別的是帶有面海私人泳池的天空泳池套房，這間套房面積1,776呎大，設有2間浴室，最多可以4位成人入住，房間一晚最低由2,144港元起，人均536港元就能專享私人泳池！

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華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）酒店所有房間都附有露台。
酒店所有房間都附有露台。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）提供豪華房、家庭房、海洋雙人房等共38間房。
提供豪華房、家庭房、海洋雙人房等共38間房。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）露台設有浴缸。
露台設有浴缸。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）酒店最特別的是帶有面海私人泳池的天空泳池套房。
酒店最特別的是帶有面海私人泳池的天空泳池套房。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【3】Verso hua hin - a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）家庭房
家庭房（Agoda圖片）

Verso hua hin – a Veranda Collection（華欣沃斯瓦蘭達精選酒店）

地址：122, 211 Soi Mooban Takiab, Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110

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華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）
Pearl Villa酒店是一座低密度別墅式酒店。（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）

於2020年開幕的Pearl Villa酒店位於華欣市中心，鄰近華欣海灘，是一座低密度別墅式酒店。酒店樓高兩層，只有26間房間，分別提供直達泳池房及池景房。房與房連接起來形成一個長方形，中間就是泳池，如入住直達泳池房，從房間露台走出去便能直接跳入泳池！亦可選擇住在二樓池景房，在露台靜觀其他人游泳。

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華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）直達泳池房
直達泳池房（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）從房間露台走出去便能直接跳入泳池！
從房間露台走出去便能直接跳入泳池！（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）可在露台靜觀其他人游泳
可在露台靜觀其他人游泳（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【4】Pearl Villa（明珠別墅）池景房
池景房（Agoda圖片）

Pearl Villa（明珠別墅）

地址：250 196 Petchkasem Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 77110

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華欣7間新酒店2022｜房間直達泳池／天空泳池／露台按摩浴缸／家庭入住　最平$153住私人別墅
華欣瓦剌弩章節酒店（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【5】VALA Hua Hin – Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）

位於七岩的華欣瓦剌弩章節酒店於2020年開業，提供豪華房、海景豪華房、迷你套房等97間房。所有房間都設有露台，豪華房由799港元起。一家大小可以選擇園景家庭房，房內提供1張碌架床和1張雙人床。而且此房型和酒店的面海豪華房一樣，都在露台設有浴缸，可供邊欣賞園景/海景邊浸浴，非常休閑！

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華欣新酒店｜【5】VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）豪華房由799港元起。
豪華房由799港元起。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【5】VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）園景家庭房內提供1張碌架床和1張雙人床。
園景家庭房內提供1張碌架床和1張雙人床。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【5】VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）設有浴缸
設有浴缸（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【5】VALA Hua Hin - Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）住客可邊欣賞園景/海景邊浸浴，非常休閑！
住客可邊欣賞園景/海景邊浸浴，非常休閑！（Agoda圖片）

VALA Hua Hin – Nu Chapter Hotels（華欣瓦剌弩章節酒店）

地址：849, PXG7+4C7, 21 Petchkasem Rd, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi 76120

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華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）
七岩艾爾馬斯設計酒店（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）

七岩艾爾馬斯設計酒店於2020年開幕，提供池景房、豪華房等，當中一款Pool Access房型，從房間便可直達泳池，而房間外更設有網床供你休息和打卡。如不想一家人分開幾間房，可以選擇家庭套房，這款套房非常寬敞，設有2張雙人床和1張梳化床，可供4位成人和1位未滿5歲兒童免費入住，房間內更有旋轉樓梯通往房內的小閣樓露台，入至一晚由765港元起，人均只需153！

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華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）房間外更設有網床供你休息和打卡。
房間外更設有網床供你休息和打卡。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）不想一家人分開幾間房，可以選擇家庭套房。
不想一家人分開幾間房，可以選擇家庭套房。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）房間內更有旋轉樓梯通往房內的小閣樓露台。
房間內更有旋轉樓梯通往房內的小閣樓露台。（Agoda圖片）

此外，七岩艾爾馬斯設計酒店還設有家庭別墅，最多可容納4位成人和3位未滿5歲兒童免費入住，一晚價錢由2,175港元起。別墅共有3間房和3間浴室，且擁有私人泳池，一家大小可以享受專屬的私人時間。

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華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）七岩艾爾馬斯設計酒店還設有家庭別墅。
七岩艾爾馬斯設計酒店還設有家庭別墅。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）別墅共有3間房和3間浴室，且擁有私人泳池。
別墅共有3間房和3間浴室，且擁有私人泳池。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）最多可容納4位成人和3位未滿5歲兒童免費入住。
最多可容納4位成人和3位未滿5歲兒童免費入住。（Agoda圖片）

設施方面，酒店提供兒童樂園，室外泳池有不少水上玩樂設施包括滑梯和水桶等，就好比小型水上樂園，池內亦設有Bar，相信大人小朋友都會玩到樂而忘返！

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華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）室外泳池有不少水上玩樂設施包括滑梯和水桶等。
室外泳池有不少水上玩樂設施包括滑梯和水桶等。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【6】Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）相信大人小朋友都會玩到樂而忘返！
相信大人小朋友都會玩到樂而忘返！（Agoda圖片）

Elmas Cha-Am Design Hotel（七岩艾爾馬斯設計酒店）

地址：7 ถ Rom Yen Alley, ต. ชะอำ อ. ชะอำ Phetchaburi 76120

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華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）
Eco Cozy Beachfront Resort Chaam 七岩生態舒適海濱度假酒店（Agoda圖片）

華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）

酒店於2020年開業，一共提供120間房間，包括花園房、豪華房、直達泳池房等等，當中套房設有按摩浴缸，入住一晚由477港元起，普通花園房一晚則由由296港元起。酒店的天空泳池別墅更享有私人泳池，2人入住每晚只需699港元起！而另一款別墅除了有私人泳池，更有2層高，住客可從超大玻璃窗欣賞海景！

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華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）酒店於2020年開業，一共提供120間房間，包括花園房、豪華房、直達泳池房等等。
酒店於2020年開業，一共提供120間房間，包括花園房、豪華房、直達泳池房等等。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）房間可直達泳池。
房間可直達泳池。（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）
（Agoda圖片）
華欣新酒店｜【7】Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）酒店的天空泳池別墅享有私人泳池。
酒店的天空泳池別墅享有私人泳池。（Agoda圖片）

Eco Cozy Beachfront Resort Chaam（七岩生態舒適海濱度假酒店）

地址：105 Bang Kao, Cha-am District, Phetchaburi 76120

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（全文完）

有線生活
泰國曼谷2022新酒店15間｜最平$385！超近BTS站+30米無邊際泳池＋水療　胡慧沖都推介
布吉10間新酒店＋Villa｜無邊際泳池／海景複式別墅／高CP總統套房　人均僅$78
問：七岩艾爾馬斯設計酒店幾時開業？

答：七岩艾爾馬斯設計酒店於2020年開幕…詳情按此

問：到華欣旅遊住哪裡好？

答：到華欣旅遊，一般會選擇住在華欣海灘或七岩海灘附近…詳情按此

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