台北8間新酒店2023丨1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／鄰近華山文創

台北住宿2023｜台灣陸委會昨日（9日）表示，已經協調相關部門，處理關於開放港澳人士來台自由行部分，現正積極評估中，聽到這消息，大家有沒有很興奮？

3年沒去台灣，除了要吃盡夜市美食，欣賞好山好水外，也要訂間靚酒店好好享受。《有線生活》整理了8間2020至2022年疫情期間新開的酒店，除了近車站近景點，還設有特色日式大浴場及溫泉，有間更一開張即榮獲《臺北臺中米其林指南 2020》一星推介，相當值得入住，即看下文。

8間疫情期間新開的酒店（unsplash）

目錄

1. 寒居酒店

2. 格拉斯麗台北飯店

3. JR東日本大飯店 台北

4. 路徒Plus行旅-站前館

5. 慕舍酒店

6. 台北時代寓所

7. 和苑三井花園飯店 台北忠孝

8. 臺北大直英迪格酒店

台北新酒店1丨寒居酒店 (Humble Boutique Hotel)

2022年新開幕的寒居酒店，請來Hermès御用團隊「法國RDAI建築設計事務所」操刀設計，打造集優雅與高端於一身的城中世外桃源。酒店客房均設有落地窗引入自然光，又為住客精選席夢思床墊和人體工學乳膠記憶枕，另外亦有完善的健身室、泳池、蒸氣室等，每層也有氣泡水機供享用，最重要是酒店位置只離捷運站1分鐘步程，十分方便。

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2022年新開幕的寒居酒店。（Agoda.com）

乾濕分離有浴室。（Agoda.com）

室內游泳池。（Agoda.com）

寒居酒店 (Humble Boutique Hotel)：

地址：116 Songjiang Road, 中山區, 台北市, 台灣

交通：捷運松江南京站步行1分鐘

價格：HK$954起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

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台北新酒店2丨格拉斯麗台北飯店 (Hotel Gracery Taipei)

2021年開幕的格拉斯麗台北飯店，是以日系簡約風格為主，門框、拉門皆用上木白色作主調，所有客房均引進「獨立型浴室」，浴缸和廁所用非透明隔間分開，具備空氣清淨機和浴鹽，讓住客好好放鬆。酒店位置勁佳，離捷運忠孝新生站只有1分鐘步程，華山文創及光華商場也近在咫尺，有超多觀光景點和美食。

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格拉斯麗台北飯店。（Agoda.com）

以日系簡約風格為主。（Agoda.com）

獨立型浴室。（Agoda.com）

格拉斯麗台北飯店 (Hotel Gracery Taipei)：

地址：3rd Floor, No.89, Section 2, Zhongxiao East Road,, 中正區, 台北市, 台灣

交通：捷運忠孝新生站步行1分鐘

價格：HK$561起／晚（2位成人）

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台北新酒店3丨JR東日本大飯店 台北 (Hotel Metropolitan Premier Taipei)

2021年開幕的JR東日本大飯店，是JR東日本集團首間在海外的奢華酒店，大堂噴上專屬的木味香氛A Walk In The Woods，令人一走進來即感到身心放鬆。房間空間相當寬敞舒適，床墊採用美國品牌Sarta，沐浴用品則是澳洲有機品牌APPELLES，而浴衣亦有兩款供選擇，分別是浴袍和日式睡衣，十分貼心。此外，酒店有提供嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒鍋，屬親子友善。酒店鄰近遼寧夜市，晚上想掃街絕對OK。

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房間空間相當寬敞舒適。（Agoda.com）

乾濕分離有浴缸企缸。（Agoda.com）

室內超大游泳池。（Agoda.com）

JR東日本大飯店 台北 (Hotel Metropolitan Premier Taipei)：

地址：No. 133, Section 3, Nanjing East Road, 中山區, 台北市, 台灣

交通：捷運南京復興站步行1分鐘

價格：HK$969起／晚（2位成人）

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台北新酒店4丨路徒Plus行旅-站前館 (Roaders Plus Hotel Taipei Station)

台灣連鎖酒店路徒Plus行旅，於2021在站前館開設了最新分店，地點位於台北車站對面，交通相當便利。酒店大廳裝潢走美式復古風格，像極70年代遊樂園，任何位置都很適合打卡，而且酒店是處於24至35樓高層，所以房間可一覽城市景觀。此外，館內設有一個遊樂場供小朋友玩樂，親子出遊沒有問題。

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路徒Plus行旅-站前館。（Agoda.com）

酒店大廳裝潢走美式復古風格。（Agoda.com）

任何位置都很適合打卡（jamie_inhotel＠IG）

小朋友遊樂場。（Agoda.com）

路徒Plus行旅-站前館 (Roaders Plus Hotel Taipei Station)：

地址：24-35F, 4F, No. 80, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan(R.O.C.), 台北車站, 台北市, 台灣

交通：台北車站步行5分鐘

價格：HK$440起／晚（2位成人）

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台北新酒店5丨慕舍酒店 (Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz)

2020年開幕的慕舍酒店，是集美食、美酒、藝術生活一身的精品酒店，開張即榮獲《臺北臺中米其林指南 2020》一星推介。酒店設有7大世界頂級酒莊，入住期間可以免費享用24 Hours Super Bar點心吧，每日17:00至18:00更能在各層樓的特色酒莊中，免費暢飲世界級美酒，兼品嚐融合西班牙與法國特色的料理， 以酒店房價來說，真係是CP值超高。

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集美食、美酒、藝術生活一身。（Agoda.com）

酒店乾濕分離有浴缸。（Agoda.com）

免費暢飲世界級美酒。（Agoda.com）

慕舍酒店 (Hotel Mvsa+Michelin 2 Starred Molino de Urdániz)

地址：No. 61, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist, 中山區, 台北市, 台灣

交通：捷運松江南京站步行5分鐘

價格：HK$1,335起／晚（2位成人）

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台北新酒店6丨台北時代寓所 (Hotel Resonance Taipei, Tapestry Collection by Hilton)

2020年開幕的台北時代寓所，屬於希爾頓全球酒店集團旗下的精選品牌，有潔淨專業承諾。酒店以「膠卷」為設計概念，每個角落都能見到藝術品和精美設計，隨手拍照都十分漂亮。房間能一覽台北市景色，有幾間轉角房更可以看到台北101，另外酒店擁有全台唯一一間酒店內Starbucks，隨時可享用豐富的早餐，加上酒店地點鄰近善導寺捷運站，生活機能超好。

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台北時代寓所。（Agoda.com）

有潔淨專業承諾。（Agoda.com）

酒店以「膠卷」為設計概念。（Agoda.com）

台北時代寓所 (Hotel Resonance Taipei, Tapestry Collection by Hilton)：

地址：No. 7, Linsen South Road, 台北車站, 台北市, 台灣

交通：捷運善導寺站步行1分鐘

價格：HK$1,406起／晚（2位成人）

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台北新酒店7丨和苑三井花園飯店 台北忠孝 (MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao)

2020開幕的和苑三井花園飯店 台北忠孝，是由著名日本三井集團所開創的首間海外酒店。酒店所有客房都有落地玻璃，並分為3大主題，包括「好嚮九份Retro」、「好饗甜甜Sweets」及「好想故鄉Nostalgic」，完美揉合日台文化特色。此外，頂層設有日式大浴場，讓住客邊浸浴邊欣賞城景，最適合來個偽出國泡湯之旅。

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所有客房都有落地玻璃。（Agoda.com）

酒店有common area。（Agoda.com）

頂層設有日式大浴場。（Agoda.com）

和苑三井花園飯店 台北忠孝 (MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao)：

地址：No.30, Sec. 3,Zhongxiao E. Rd., 大安區, 台北市, 台灣

交通：捷運忠孝新生站步行1分鐘

價格：HK$899起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

台北新酒店8丨臺北大直英迪格酒店 (Hotel Indigo Taipei North)

2020開幕的臺北大直英迪格酒店，是洲際酒店集團旗下的精品酒店，設計以大直舊時代的磚窯產業和基隆河的龍舟文化結合而成，相當有特色。房間採用繽紛顏色為主，有大片玻璃窗引入自然光，而且空間非常闊落，高級客房有390呎，套房更設有露台可享用。親子入住的話，可以向酒店拿取免費嬰兒床、澡盆、奶瓶消毒器及嬰兒沐浴乳。

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房間有大片玻璃窗引入自然光。（Agoda.com）

臺北大直英迪格酒店。（Agoda.com）

酒店採用繽紛顏色為主。（Agoda.com）

台北新酒店8丨臺北大直英迪格酒店 (Hotel Indigo Taipei North)：

地址：No. 200, Zhifu Rd., Zhongshan, 中山區, 台北市, 台灣

交通：捷運劍南路步行7分鐘

價格：HK$1,118起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）