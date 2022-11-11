洗衣機7大使用常犯錯誤　儲滿一機才洗超錯　做漏一步衣物越洗越髒

洗衣機簡單一鍵就能幫你洗乾淨衣物，非常便利。但你有沒有想過，日常一些使用洗衣機的習慣原來一直做錯，例如儲滿一機污衣才開機、衣服浸一晚再洗等。做錯一步不但有可能縮短洗衣機的壽命，衣物更會越洗越污漕！《有線生活》下文為你整理了使用洗衣機時7大常犯錯誤，快看看自己有沒有做對！

做錯一步不但有可能縮短洗衣機的壽命，衣物更會越洗越污漕！（《未來媽媽》劇照）

【錯誤 1】打開拉鍊洗得更仔細？

相信大家平時脫下衣服便會直接丟進污衣籃甚至洗衣機，開機洗衣時，衣服上的拉鏈就在打開的狀態被放入洗衣機。日本知名拉鍊大廠YKK發言人曾於日本節目《ZIP！》中表示，使用洗衣機清洗有拉鍊的衣物前，一定要拉上拉鍊！如果金屬拉鍊扣在過程中與其他衣物糾纏在一起，將可能刮傷衣物，拉鍊甚至會變型。而且拉鍊手柄位亦可能會穿入洗衣機內壁的孔洞中，並因為離心力而導致脫落。

使用洗衣機清洗有拉鍊的衣物前，一定要拉上拉鍊！（Unplash圖片）

【錯誤 2】憑感覺放洗衣粉／洗衣劑

有時大家可能會憑感覺隨意放入洗衣粉或洗衣劑，消委會建議應先閱讀產品包裝說明上的建議使用分量，利用量勺倒入洗衣粉／劑，避免因放入過量令過程中產生過多泡沫，影響洗衣機運作。同時亦應定時清理洗衣粉／劑格，以免機身長期積累化學劑，影響操作。

消委會建議應先閱讀產品包裝說明上的建議使用分量，利用量勺倒入洗衣粉。（Unplash圖片）

【錯誤 3】儲滿一機污衣才開機洗

都市人繁忙，不能每天洗衣，多數會儲滿一機污衣才開機，消委會卻指出這是對洗衣機非常差的習慣！當洗衣機進行脫水時，機內吸滿水的衣物高速轉動，便會形成強大離心力。而放入越多衣物，滾筒擺動的幅度便會越大，加上沾濕的衣物重量會令磨打負荷過重，機體更容易出現耗損並縮短壽命！因此洗衣機應該只放滿70%容量。

都市人繁忙，不能每天洗衣，多時會選擇儲滿一機污衣才開機。（Unplash圖片）

【錯誤 4】加熱水洗會更加乾淨？

熱水能殺菌，那麼在洗衣時用熱水一定會更乾淨？台灣家事達人陳映如曾在《健康2.0》中分享，一般攝氏30度水已經能溶解洗衣粉，避免衣服發臭、細菌殘留；40度的水溫能幫助去除皮脂的油垢，解決汗臭問題；60度的水溫則能起到除菌、殺死塵蟎作用，水溫太高反而可能會造成褪色、縮水等現象。因此，洗衣前應先參考衣服上的洗滌標籤，分門別類去洗，以免損壞衣服的纖維。注意，血跡、奶製品跡遇熱超過40度，會凝結在布料的纖維中洗不掉。

一般攝氏30度水已經能溶解洗衣粉，避免衣服發臭、細菌殘留。（《健康2.0》截圖）

洗衣前應先參考衣服上的洗滌標籤，分門別類去洗。（台灣家事達人陳映如圖片）

【錯誤 5】洗衣途中＝順便清潔洗衣機？

若你以為洗衣的過程會就等於順便清潔了洗衣機，這是大錯特錯！香港大型家品連鎖店實惠於其官網指出，其實有很多污垢和細菌會藏在洗衣機不同罅隙，例如洗衣機内缸與外缸之間的防水圈會積聚污跡，以那些污水清洗衣物將越洗越髒，更可能暗藏大量大腸桿菌、沙門氏菌、葡萄球菌等。因此大家應定期每月清洗洗衣機，並使用洗衣機清潔劑。

大家應定期每月清洗洗衣機，並使用洗衣機清潔劑。（Unplash圖片）

【錯誤 6】浸一晚再洗更乾淨

不少人會在洗衣服前會先浸衣服，可是這一浸可能就是幾個小時，甚至浸過夜。台灣洗衣達人沈富育說衣服浸泡時間過長，洗衣液中的化學物質以及衣物中的污漬更容易分解，發出臭味。久而久之，污水便會進入到被浸泡的衣物纖維內，令衣服褪色及老化。一般來說，髒衣服浸泡約15分鐘便可，即使是厚重的衣服也不應超過30分鐘。

不少人會在洗衣服前會先浸衣服，可是這一浸可能就是幾個小時，甚至浸過夜。（Unplash圖片）

【錯誤 7】衣服洗完先放放再晾

大家有沒有試過啟動洗衣機後就去忙別的事，然後就忘記了這回事，等到再打開洗衣機時，已經隔了好幾個小時。台灣洗衣達人沈富育表示，洗衣機內的濕度很適合細菌生存，如果衣物沒有適時取出，細菌不斷滋長會令衣服產生異味。他建議洗完2小時內，一定要將衣服晾在通風處。萬一擱太久，特別是在濕度高的日子，建議還是重洗一遍。

衣物洗完2小時內，一定要將衣服晾在通風處。（Unplash圖片）

（全文完）