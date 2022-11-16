暗瘡｜腎水不足易生痘痘？中醫推介一種常見中成藥　從根源解決暗瘡

俗稱痘痘的暗瘡困擾不少年輕男女，《有線健康》邀請註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊醫師，從中醫學角度講解如何解決暗瘡問題。

年輕男女對儀容外表尤為緊張，經常生暗瘡自然會為他們帶來不少煩惱。（istock）

一般來說，暗瘡問題在夏天會比較嚴重，但在年輕人身上卻未必這樣。註冊中醫、中醫內科博士李灼珊醫師表示，由於暗瘡不一定單純是皮膚表面的原因，所以但凡本身暗瘡情況嚴重的年輕人，即使在秋冬季節，汗水、面油等較少，暗瘡問題也可能持續。「加上現在香港的冬天，其實都是暖和濕的日子多，所以因暗瘡求醫的年輕人並不比夏天少。」

腎水不足是暗瘡主要成因

李醫師指出，中醫認為當人在發育的時候，腎氣啟動加快，五行運行加速，身體會出現某些不足和過盛的現象。「而形成暗瘡的其中一個主要原因，就是人體『腎水不足』，不能涵養『肝木』，形成肝木疏泄不通，於是肝氣鬱滯，毛囊堵塞發炎。此外，肝氣鬱滯亦會影響情緒，暴躁容易發脾氣，甚至性格亦會變得執著和内向。」

註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊（資料圖片）

所以，中醫替年輕人解決暗瘡的煩惱，若確定了和腎水不足有關，首先便要從「補腎水、養肝木」著手，希望從根源解決暗瘡的問題。

六味地黄丸有助改善

「中醫有一條補腎水的古方，就是很多人都認識的『六味地黄丸』。」李醫師表示，「六味地黄丸内有六種中藥：熟地、山萸肉、淮山、茯苓、丹皮、澤瀉。也可視病人的暗瘡情況，在六味地黄丸中加入知母、黄柏，成為『知柏地黄丸』。這兩條古方在治療暗瘡方面效果都很好，也很安全，可以經常服食。若年輕人的暗瘡問題根源是腎水不足，服食一段時間後應會有一定幫助，但不能心急，並非吃一兩次便可令暗瘡消失。」

服食時如有疑問，可諮詢註冊中醫師。下星期，李醫師會再講一個年輕人關心的外觀問題：白髮太早出現！

（全文完）

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