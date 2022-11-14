一線搜查｜即棄餐具逼爆堆填區　實測3大快餐連鎖店　餐具走塑能否做到？

政府建議2023年第四季開始，禁止食肆提供即棄餐具，希望推動環保風氣，減輕堆填區負擔。本港多間飲食集團一直標榜響應環保，歡迎食客自備餐盒餐具，但有市民就向免費電視77台節目《一線搜查》表示，即使自備餐盒，快餐店店員都會拒絕使用。《一線搜查》採訪隊早前實測3大快餐集團是否接受自備餐盒，結果是如何？3大集團又有甚麼回應呢？

有食客表示曾到一間快餐連鎖店買燒味飯，店員一時接受自備餐盒，一時又拒絕使用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

自備餐盒有細菌？

市民馮先生向《一線搜查》表示，早前到一間快餐連鎖店買燒味飯時，即使表明自備了餐盒，但都被職員拒絕，又指其餐盒可能有細菌。馮先生指快餐連鎖店雖口裡說支持環保走塑，前線職員卻不願配合。《一線搜查》早前派出採訪隊，以顧客身份嘗試到3大快餐集團實測能否成功走塑。

2間成功1間失敗

《一線搜查》採訪隊於2間快餐店提出自備餐盒都相當順利，店員會問是否需要即棄餐具，又是否需要膠袋，採訪隊表示不需要，最終成功走塑。然而，另一間快餐店則未能全部走塑，即使採訪隊已提出自備餐盒，但一份小沙律仍然是以塑膠盛載，飲品亦都一樣使用了外賣杯，店員亦「自動自覺」放入即棄餐具和使用膠袋包裝，要採訪隊主動提出不需要。

其中一間快餐店走塑失敗。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大家樂、美心、大快活點回應？

大家樂表示，一直支持減塑減廢，歡迎市民走餐具，外賣餐具已不包括餐刀，熱飲攪拌棒亦為木製。

美心表示一直著重環保，集團早於2018年已實行「日日無飲管」，2022年起全線設有免費添水服務，降低即棄塑膠樽或水杯使用量。

大快活表示，集團鼓勵市民自備餐具，會員用App累積8次「外賣走塑」，集團便會捐出兩個飯盒予保良局。

團體籲推動重用餐具

「我哋要針對嘅係香港即棄文化。」綠色和平項目主任譚穎琳表示，2020年全港每日有266公噸即棄餐具送去堆填區，已達歷史新高，而坊間推動「走塑」其實只是將廢物數量，轉移去到即棄紙和即棄竹容器，並沒有真正解決問題。她認為政府立法禁用即棄餐具之餘，亦應加強推動重用餐具。此外，她又建議食肆可以提供餐飲折扣，鼓勵更多市民自備餐盒餐具。有關即棄餐具詳細報道，可按此於網上重溫《一線搜查》第95集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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