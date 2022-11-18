一線搜查｜大埔鷺鳥聚居　有人餵飼　有人疑虐殺　專家籲勿干擾野鳥生活　街坊：應該共存

大埔廣福道、林村河一帶有大批鷺鳥聚居，免費電視77台節目《一線搜查》收到觀眾報料，顯示一隻大白鷺疑被虐殺，同時也目擊到有人餵飼野鳥。有生態專家表示，人類行為不應干擾野生動物生活，建議應遠距離觀賞。有大埔街坊表示，雖然大量野鳥糞便導致出入不便，但贊成人鳥應該共存。

大埔林村河一帶常見到鷺鳥聚集。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有樹有河吸引雀鳥

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，根據該中心紀錄，大埔林村河一帶有20至30種雀鳥出沒，大部份都是依賴河邊生活的涉水禽鳥，當中以鷺鳥為主，包括小白鷺、大白鷺和夜鷺。他解釋，由於林村河一帶有樹木又有河流，提供了充足食物，適合雀鳥棲息。

一名男子將魚內臟拋落河，隨即吸引大批鷺鳥覓食。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊指有人餵鳥

除了環境合適外，有街坊表示林村河經常有人餵飼雀鳥。《一線搜查》採訪隊拍攝當日，便見到林村河旁花槽疑有人擺放麵包碎，吸引了一群白鴿，又目擊到一名男子在河邊清理魚的內臟，然後將內臟拋落河，隨即吸引大批鷺鳥飛至覓食。

一隻大白鷺疑被虐殺。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大白鷺疑被虐殺

有人愛心泛濫餵雀，亦有人疑虐待甚至殺雀。有街坊向《一線搜查》採訪隊表示，見過有人會「射雀」，也有人報料指發現大白鷺疑被虐殺屍體。漁護署回覆《一線搜查》表示，11月1日接獲1823轉介，指有市民發現白鷺屍體，但服務承辦商派人到場視察，並沒有發現。

漁護署表示，所有野生雀鳥均屬《野生動物保護條例》（第170章）列明的受保護野生動物，除有特別許可證，任何人不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物，否則可被罰款10萬元和監禁1年。此外，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物即屬違法，可被罰款20萬元及監禁3年。

有街坊認為人鳥應該共存。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊贊同共存

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，過去新界鄉郊地區也曾有居民捕捉野鳥進食個案，但他指近十年已很少聽到野鳥被捕殺事件。他續稱，不贊同餵飼野鳥行為，因會干擾到野生動物本身的行為習慣，建議市民應遠距離觀賞，盡量不要騷擾野生動物生活。

有大埔街坊表示，大量野鳥導致鳥糞在街道隨處可見，形容是「白茫茫一片」，又表示出入都會避開雀鳥聚集地方，以免「中頭獎」，「呢個公園最多雀仔屙，屙親一大堆白色跌落嚟，行過周不時都戴帽呀大佬，好容易中招呀……你行廣福道個頭都要擔遮啦！」不過，她同時表示人鳥應該共存，她說：「人哋（雀鳥）本身喺度住開，你自己搬入嚟住又趕人走，好冇理由囉！」有關大埔野鳥聚居詳細報道，可按此於網上重溫《一線搜查》第99集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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